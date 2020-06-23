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Новости Коронавирус и карантин
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Карантин могут ужесточить во Львовской, Волынской и Закарпатской областях, - Ляшко

Карантин могут ужесточить во Львовской, Волынской и Закарпатской областях, - Ляшко

Из-за роста количество заболевших COVID-19 в трех областях на западе Украины могут ввести более жесткие карантинные ограничения.

Об этом заявил на брифинге замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Наиболее критическая ситуация относительно возможности внедрения более жестких ограничений у нас в западных регионах, в частности, в Закарпатской, Львовской, Волынской областях - там, где есть значительный рост количества случаев коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.

Он напомнил, что с 22 июня введен в действие новый адаптивный карантин. Так, до 31 июля, по словам Ляшко, точно не будут смягчены такие требования, как ношение маски в общественных местах, социальная дистанция, ограничение количества людей в помещениях.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина вошла в список стран "красной зоны" по уровню заболеваемости COVID-19, - Госагентство развития туризма

По состоянию на 23 июня во Львовской области зарегистрирован наибольший прирост больных COVID-19 - 240 человек. В Закарпатской области - 103 новых случая.

По состоянию на 23 в Украине лабораторно подтверждено 38 074 случаев заболевания COVID-19, 1035 человек умерли, 16956 выздоровели.

Также на Цензор.НЕТ: Количество активных больных COVID-19 по сравнению с 20 апреля выросло на 386%, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Волынская область (996) Закарпатская область (2585) Львовская область (2905)


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Потрібні масові ПЛР тести населення, без цього не буде результату!
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23.06.2020 21:20 Ответить
Що значть "могут" - вони цими заявами хочуть налякать коронавірус?
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23.06.2020 21:28 Ответить
Осенью придет понимание у жителей этих областей.
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23.06.2020 21:34 Ответить
Ви хочете сказати, що жителі західних областей відрізнялися в поведінці в період карантину від жителів інших областей? Всі однакові. Справа в тому, що в західних областях з самого початку було більше хворих, яких моментально не виявили, весь час з-за кордону прибували українці, також більшість осідало на заході і транзит через ці області.
Потрібно було вводити жорстку обсервацію для приїжджих, починаючи з березня.
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23.06.2020 22:09 Ответить
Нічого не хочу я казати, думайте самі і не валіть все на других
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23.06.2020 22:47 Ответить
По-моєму, це ви валите на інших, не розібравшись в ситуації.
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23.06.2020 23:04 Ответить
Карантин можуть посилити у Львівській, Волинській та Закарпатській областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8092
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23.06.2020 21:56 Ответить
Государство не понесет значительных убытков в случае признания Конституционным судом решения о неконституционности введения карантина в Украине, считает министр юстиции Украины Денис Малюська.
"Соответственно я не вижу особо сложных последствий, с юридической точки зрения или с точки зрения возмещения ущерба в результате оценки действий Кабмина во время карантина. Они были на грани законности, но в пределах такой законности и были сбалансированными. Поэтому у нас есть прекрасная юридическая позиция - защищать от любых исков государство и государственный бюджет. Я не думаю, что будут какие-то существенные выплаты государства в связи с карантином. А даже если они и будут, незначительные, то все равно это оправдано" - рассказал Малюська в интервью изданию "Радио Свобода".В Верховном Суде считают, что Кабмин не имел права ограничивать свободу передвижения, право на мирные собрания и нарушать равенство прав и свобод
В Конституционный суд поступило представление Верховного Суда о конституционности введенных в Украине ограничений в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
"Соответственно я не вижу особо сложных последствий, с юридической точки зрения или с точки зрения возмещения ущерба в результате оценки действий Кабмина во время карантина
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23.06.2020 22:23 Ответить
Прекрасная позиция пока у власти. А дальше отступные не пойми кому и сколько новым управляющим. Нужны будут зрелища для народа и хлеб с икрой для влады.
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24.06.2020 04:22 Ответить
 
 