Карантин могут ужесточить во Львовской, Волынской и Закарпатской областях, - Ляшко

Из-за роста количество заболевших COVID-19 в трех областях на западе Украины могут ввести более жесткие карантинные ограничения.

Об этом заявил на брифинге замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Наиболее критическая ситуация относительно возможности внедрения более жестких ограничений у нас в западных регионах, в частности, в Закарпатской, Львовской, Волынской областях - там, где есть значительный рост количества случаев коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.

Он напомнил, что с 22 июня введен в действие новый адаптивный карантин. Так, до 31 июля, по словам Ляшко, точно не будут смягчены такие требования, как ношение маски в общественных местах, социальная дистанция, ограничение количества людей в помещениях.

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По состоянию на 23 июня во Львовской области зарегистрирован наибольший прирост больных COVID-19 - 240 человек. В Закарпатской области - 103 новых случая.

По состоянию на 23 в Украине лабораторно подтверждено 38 074 случаев заболевания COVID-19, 1035 человек умерли, 16956 выздоровели.

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