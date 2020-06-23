Карантин можуть посилити у Львівській, Волинській та Закарпатській областях, - Ляшко

Через зростання кількості хворих на COVID-19 у трьох областях на заході України можуть запровадити більш жорсткі карантинні обмеження.

Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Найбільш критична ситуація щодо можливості впровадження більш жорстких обмежень у нас в західних регіонах, зокрема в Закарпатській, Львівській, Волинській областях - там, де є значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що з 22 червня введений в дію новий адаптивний карантин. Так, до 31 липня, за словами Ляшка, точно не будуть пом’якшені такі вимоги, як носіння маски в громадських місцях, соціальна дистанція, обмеження кількості людей в приміщеннях.

Станом на 23 червня в Львівській області зареєстровано найбільший приріст хворих на COVID-19 — 240 осіб. У Закарпатській області — 103 нові випадки.

Станом на 23 в Україні лабораторно підтверджено 38 074 випадків захворювання на COVID-19, 1035 людей померли, 16 956 одужали.

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