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Новини Коронавірус і карантин
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Карантин можуть посилити у Львівській, Волинській та Закарпатській областях, - Ляшко

Карантин можуть посилити у Львівській, Волинській та Закарпатській областях, - Ляшко

Через зростання кількості хворих на COVID-19 у трьох областях на заході України можуть запровадити більш жорсткі карантинні обмеження.

Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Найбільш критична ситуація щодо можливості впровадження більш жорстких обмежень у нас в західних регіонах, зокрема в Закарпатській, Львівській, Волинській областях - там, де є значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що з 22 червня введений в дію новий адаптивний карантин. Так, до 31 липня, за словами Ляшка, точно не будуть пом’якшені такі вимоги, як носіння маски в громадських місцях, соціальна дистанція, обмеження кількості людей в приміщеннях.

Станом на 23 червня в Львівській області зареєстровано найбільший приріст хворих на COVID-19 — 240 осіб. У Закарпатській області — 103 нові випадки.

Станом на 23 в Україні лабораторно підтверджено 38 074 випадків захворювання на COVID-19, 1035 людей померли, 16 956 одужали.

Читайте також: Україна увійшла до списку країн "червоної зони" за рівнем захворюваності на COVID-19, - Держагентство розвитку туризму

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Волинська область (863) Закарпатська область (2049) Львівська область (2428)


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Потрібні масові ПЛР тести населення, без цього не буде результату!
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23.06.2020 21:20 Відповісти
Що значть "могут" - вони цими заявами хочуть налякать коронавірус?
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23.06.2020 21:28 Відповісти
Осенью придет понимание у жителей этих областей.
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23.06.2020 21:34 Відповісти
Ви хочете сказати, що жителі західних областей відрізнялися в поведінці в період карантину від жителів інших областей? Всі однакові. Справа в тому, що в західних областях з самого початку було більше хворих, яких моментально не виявили, весь час з-за кордону прибували українці, також більшість осідало на заході і транзит через ці області.
Потрібно було вводити жорстку обсервацію для приїжджих, починаючи з березня.
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23.06.2020 22:09 Відповісти
Нічого не хочу я казати, думайте самі і не валіть все на других
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23.06.2020 22:47 Відповісти
По-моєму, це ви валите на інших, не розібравшись в ситуації.
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23.06.2020 23:04 Відповісти
Карантин можуть посилити у Львівській, Волинській та Закарпатській областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8092
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23.06.2020 21:56 Відповісти
Государство не понесет значительных убытков в случае признания Конституционным судом решения о неконституционности введения карантина в Украине, считает министр юстиции Украины Денис Малюська.
"Соответственно я не вижу особо сложных последствий, с юридической точки зрения или с точки зрения возмещения ущерба в результате оценки действий Кабмина во время карантина. Они были на грани законности, но в пределах такой законности и были сбалансированными. Поэтому у нас есть прекрасная юридическая позиция - защищать от любых исков государство и государственный бюджет. Я не думаю, что будут какие-то существенные выплаты государства в связи с карантином. А даже если они и будут, незначительные, то все равно это оправдано" - рассказал Малюська в интервью изданию "Радио Свобода".В Верховном Суде считают, что Кабмин не имел права ограничивать свободу передвижения, право на мирные собрания и нарушать равенство прав и свобод
В Конституционный суд поступило представление Верховного Суда о конституционности введенных в Украине ограничений в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
"Соответственно я не вижу особо сложных последствий, с юридической точки зрения или с точки зрения возмещения ущерба в результате оценки действий Кабмина во время карантина
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23.06.2020 22:23 Відповісти
Прекрасная позиция пока у власти. А дальше отступные не пойми кому и сколько новым управляющим. Нужны будут зрелища для народа и хлеб с икрой для влады.
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24.06.2020 04:22 Відповісти
 
 