"Дякую!": на фасаді львівської ЛШД з'явився мурал із вдячністю медикам. ФОТО
У Львові на стіні лікарні швидкої допомоги з'явився мурал до Дня медпрацівника.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.
"До Дня медичного працівника відкрили новий мурал на фасаді лікарні швидкої допомоги. Спасибі, що даруєте нам надію!" - написав він у коментарі до фото.
Топ коментарі
+15 4 Повістки
показати весь коментар21.06.2020 13:23
+5 lera lera #471987
показати весь коментар21.06.2020 13:51
+4 Генрих Всевидящий #471755
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По друге - ти, та тисячі ностальгетиків за шоколадною РИГО-УБЛЮДКОМ, який насрав на все і на всіх свого часу, збирайте манатки та йдіть під офіс ЗЕленої шмарклі!!! Чого ви скиглите цілодобово!?!?!?!
Так що це піратське використання бренду.
старайся лучше
https://youtu.be/cHoAC547QtE Этим медикам?