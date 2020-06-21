"Дякую!": на фасаді львівської ЛШД з'явився мурал із вдячністю медикам. ФОТО

У Львові на стіні лікарні швидкої допомоги з'явився мурал до Дня медпрацівника.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"До Дня медичного працівника відкрили новий мурал на фасаді лікарні швидкої допомоги. Спасибі, що даруєте нам надію!" - написав він у коментарі до фото.

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