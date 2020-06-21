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"Дякую!": на фасаді львівської ЛШД з'явився мурал із вдячністю медикам. ФОТО

У Львові на стіні лікарні швидкої допомоги з'явився мурал до Дня медпрацівника.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"До Дня медичного працівника відкрили новий мурал на фасаді лікарні швидкої допомоги. Спасибі, що даруєте нам надію!" - написав він у коментарі до фото.

Дякую!: на фасаді львівської ЛШД зявився мурал із вдячністю медикам 01

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Автор: 

Львів (3075) Садовий Андрій (536) лікарі (1288)


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Топ коментарі
+15
"Дякую!": на фасаде львовской БСП появился мурал с благодарностью медикам - Цензор.НЕТ 3824
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21.06.2020 13:23
+5
"Дякую!": на фасаді львівської ЛШД з'явився мурал із вдячністю медикам - Цензор.НЕТ 6423
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21.06.2020 13:51
+4
Всем Медикам огромное спасибо! Крепкого здоровья и побольше зарплаты!
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21.06.2020 13:46
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Коли в чергові "мірниє домбасити" підеш?
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21.06.2020 13:21 Відповісти
По перше - воно (Шмаркя) тебе тут не читає.
По друге - ти, та тисячі ностальгетиків за шоколадною РИГО-УБЛЮДКОМ, який насрав на все і на всіх свого часу, збирайте манатки та йдіть під офіс ЗЕленої шмарклі!!! Чого ви скиглите цілодобово!?!?!?!
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21.06.2020 13:43 Відповісти
Постеры, баннеры, много примного болтовни об этом. Круто они раскручивают виральность. Но рано или поздно, общество возьмет свое.
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21.06.2020 13:19 Відповісти
Взагалі, то "Дякую!" - це вже фактично зареєстрований бренд і використовувати його можна виключно в формі "Дякую, Петро Ляксеїч, дякую!"!
Так що це піратське використання бренду.
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21.06.2020 13:20 Відповісти
"Дякую!": на фасаде львовской БСП появился мурал с благодарностью медикам - Цензор.НЕТ 3824
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21.06.2020 13:23 Відповісти
Кокс так горить, що аж колосники плавляться.
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21.06.2020 13:25 Відповісти
Сашок, це ти хвастаєш чи жалієшся?
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21.06.2020 13:27 Відповісти
Нагадую вам хто ви, дуже дякую, дуже дякую!
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21.06.2020 13:56 Відповісти
Но благодаря реформаторше Супрун на скорой уже нет врачей - есть только фельдшеры и медсестры.
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21.06.2020 13:26 Відповісти
какие неудобоваримые вещи пишешь
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21.06.2020 13:27 Відповісти
Да, трудно это переварить некоторым "захоплэным" медреформой.
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21.06.2020 13:30 Відповісти
В Украине врачей как собак, больше чем в Германии.
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21.06.2020 13:28 Відповісти
На таком крутом направлении как скорая, где нужно мгновенно, без приборов и аппаратов, определить диагноз и быстро оказать помощь, должны работать врачи, а не средний медперсонал.
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21.06.2020 13:33 Відповісти
Горіти вам в пеклі за сльози народу, за "коронавірус", карантин, за примусові тестування і госпіталізацію, за зачищення населення, за антинародні закони! І ЗА ГЕНОЦИД!
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21.06.2020 13:27 Відповісти
Сдувают с Испании. Там был самый садистский дурантин и с утра до ночи муфлоны благодарили своих тюремщиков. Стокгольмский синдром, аднака!
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21.06.2020 13:31 Відповісти
Был недавно в рашке во Владивостоке. Условия карантина жесткие. Местные правда относятся пофигистично, а вот к приезжим тут просто звиздец - 2 недели карантина, если нет места где жить - селят в детском лагере.Ну и как узнал - медикам работающими с ковидными реально заплатили по 300 штук деревянных.
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21.06.2020 13:32 Відповісти
"Дякую!": на фасаді львівської ЛШД з'явився мурал із вдячністю медикам - Цензор.НЕТ 8498
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21.06.2020 13:53 Відповісти
когда нечего даже пукнуть, боевые картиночки самое оно
старайся лучше
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21.06.2020 14:04 Відповісти
пнх с форума украинского, кацапская срань)
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21.06.2020 14:16 Відповісти
Хоспаде, ну ты и дурачок. Все, бывай, военг диванный
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21.06.2020 14:17 Відповісти
Там написано "дякую"
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21.06.2020 13:45 Відповісти
Всем Медикам огромное спасибо! Крепкого здоровья и побольше зарплаты!
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21.06.2020 13:46 Відповісти
"Дякую!": на фасаді львівської ЛШД з'явився мурал із вдячністю медикам - Цензор.НЕТ 6423
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21.06.2020 13:51 Відповісти
В харквскму ресторані оф. нам сказав "пріятнава". Х/з що воно.типу "да, нет, навєрноє"... Що за чудернацька в них мова)))
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21.06.2020 13:58 Відповісти
https://censor.net/ua/user/465572 , Плуг, а это тут каким боком, в запое?
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21.06.2020 14:33 Відповісти
подлечиться бы тебе или уже это бесполезно. Чтоб тебя Супрун залечила!
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21.06.2020 14:10 Відповісти
Здание львовской БСП девятиэтажное, а это пристройка. Этот губкибантиком за такое мэром Львова уже не будет.
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21.06.2020 14:04 Відповісти
Нарід в основному до медиків ставиться неприязно. Вони всім "должни", вони казли, хапуги і бовдури. І хто так лічить, мля!.. Друге діло - автослюсар. Тут нужна нєжность бо просто пошле ***** ))) - Скільки скажете заплачу! Тільки зробіть!!! Мені їхати срочно!!! Приблизно так співвідноситься відношення до власного здоров'я і до комфорту. Породокс, нє? ))
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21.06.2020 14:15 Відповісти
Если хирургу деньги не заплатишь, то он так же пошлёт тебя подальше и не сделает тебе операции.
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21.06.2020 14:37 Відповісти
Ну, да. Хірург - казьол. Нєт би за свої бабки накупити ліків і обладнання, закусити клятвою гіпократа - і айда нарід спасати. Так він барига на нашому здоров'ї наживається! А ми ж податки платимо! ))))))))
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21.06.2020 15:03 Відповісти
Брешеш! Лікарі паразитують на державному бюджеті, а автослюсар заробляє своєю працею.
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21.06.2020 14:49 Відповісти
На цьому бюджеті? ))) Паразитують? ))) Коли лікарні стануть приватними, а медицина страхрвою, тоді ви зрозумієте, скільки насправді коштує лікування. Послуги приватного стоматолога здадуться безкоштовними... Так що закривайте к буям ці державні розсадники паразитів! )) Розжиріли з зп 5000!!! гривень!! ))))) Бовдур без освіти ф професії за такі гроші з дивана не злізе...
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21.06.2020 14:57 Відповісти
Воно хворэ!!!
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21.06.2020 15:16 Відповісти
"Дякую!": на фасаде львовской БСП появился мурал с благодарностью медикам.

https://youtu.be/cHoAC547QtE Этим медикам?
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21.06.2020 14:40 Відповісти
А що, лікарі, цукерками вже напились. Співчуваю, що ви псевдогерої, потрапили на це свято короновіруса.
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21.06.2020 17:42 Відповісти
 
 