Зеленський привітав медиків із професійним святом: Найкращий подарунок - дотримання карантину. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський записав звернення з нагоди Дня медичного працівника.

Відеозвернення опубліковано на офіційній сторінці президента у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Президент повідомив, що підписав указ про відзначення державними нагородами 122 медиків. І нагадав, що держава збільшила видатки на медицину майже на 8 млрд грн.

"Усі медичні заклади, які через стару реформу опинилися на межі закриття, будуть дофінансовані та збережені. 1,2 млрд грн буде направлено на екстрену медичну допомогу. А з 1 вересня всім медичним працівникам буде підвищено заробітну плату на 25%, 50% і 70% залежно від їхньої категорії", - сказав Зеленський.

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За словами президента, найкращий подарунок медикам до їхнього професійного свята - це дотримання карантину.

"Подумайте, як важко працюють наші лікарі. Коли потрібно, то 24 години на добу, не думаючи про їжу і сон. Щодня вони роблять подвиг. І невже заради них ми не здатні тимчасово приборкати свої бажання? Бажання позасмагати на пляжі, повеселитися на концерті, покричати на площі про міфічну "зраду", щоб заробити рейтинги, потанцювати в нічному клубі", - зазначив Зеленський.

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Глава держави закликав усіх українців привітати медиків тим, щоб не бути байдужими, носити маски, дотримуватися дистанції в транспорті, супермаркетах, громадських місцях і під час скупчення людей.

"Бути пильним, щоб бути здоровим. Повірте, що для наших лікарів це буде найкращим подарунком. Давайте робити їм такі подарунки. Сьогодні і щодня", - підкреслив він.