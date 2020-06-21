УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5162 відвідувача онлайн
Новини Відео
3 013 78

Зеленський привітав медиків із професійним святом: Найкращий подарунок - дотримання карантину. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський записав звернення з нагоди Дня медичного працівника.

Відеозвернення опубліковано на офіційній сторінці президента у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Президент повідомив, що підписав указ про відзначення державними нагородами 122 медиків. І нагадав, що держава збільшила видатки на медицину майже на 8 млрд грн.

"Усі медичні заклади, які через стару реформу опинилися на межі закриття, будуть дофінансовані та збережені. 1,2 млрд грн буде направлено на екстрену медичну допомогу. А з 1 вересня всім медичним працівникам буде підвищено заробітну плату на 25%, 50% і 70% залежно від їхньої категорії", - сказав Зеленський.

Читайте також: Зарплату медпрацівників другої і третьої ланки буде підвищено з 1 вересня, - Степанов

За словами президента, найкращий подарунок медикам до їхнього професійного свята - це дотримання карантину.

"Подумайте, як важко працюють наші лікарі. Коли потрібно, то 24 години на добу, не думаючи про їжу і сон. Щодня вони роблять подвиг. І невже заради них ми не здатні тимчасово приборкати свої бажання? Бажання позасмагати на пляжі, повеселитися на концерті, покричати на площі про міфічну "зраду", щоб заробити рейтинги, потанцювати в нічному клубі", - зазначив Зеленський.

Читайте також: Європейські експерти допоможуть Україні з другим етапом медреформи, - Степанов

Глава держави закликав усіх українців привітати медиків тим, щоб не бути байдужими, носити маски, дотримуватися дистанції в транспорті, супермаркетах, громадських місцях і під час скупчення людей.

"Бути пильним, щоб бути здоровим. Повірте, що для наших лікарів це буде найкращим подарунком. Давайте робити їм такі подарунки. Сьогодні і щодня", - підкреслив він.

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) медицина (2127) привітання (730) лікарі (1288) медреформа (129)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+29
Зеленский поздравил медиков с профессиональным праздником: лучший подарок - соблюдение карантина - Цензор.НЕТ 6264
показати весь коментар
21.06.2020 11:59
+29
Зеленський привітав медиків із професійним святом: Найкращий подарунок - дотримання карантину - Цензор.НЕТ 6525
показати весь коментар
21.06.2020 12:09
+25
маму привітай

Зеленский поздравил медиков с профессиональным праздником: лучший подарок - соблюдение карантина - Цензор.НЕТ 1475
показати весь коментар
21.06.2020 11:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
маму привітай

Зеленский поздравил медиков с профессиональным праздником: лучший подарок - соблюдение карантина - Цензор.НЕТ 1475
показати весь коментар
21.06.2020 11:52 Відповісти
Ось Лєнка йому накостиляє за ці походеньки.
показати весь коментар
21.06.2020 11:55 Відповісти
та шо ти в любьві панімаєш....

Зеленский поздравил медиков с профессиональным праздником: лучший подарок - соблюдение карантина - Цензор.НЕТ 7425
показати весь коментар
21.06.2020 12:01 Відповісти
Яка красотуля! Їй теж Баканов вибив зуб?
показати весь коментар
21.06.2020 12:06 Відповісти
нееее, помнишь моника говорила "зуб даю!"? Клоун не уточнял чей зуб
показати весь коментар
21.06.2020 14:21 Відповісти
Зеленський привітав медиків із професійним святом: Найкращий подарунок - дотримання карантину - Цензор.НЕТ 9839
показати весь коментар
21.06.2020 12:09 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2020 12:10 Відповісти
Крім мами Римми в Зелі є тепер "Мама Ромма"
показати весь коментар
21.06.2020 16:35 Відповісти
Так ось які вони....палкі прихильники та виборці Зеленськаго.
показати весь коментар
21.06.2020 12:40 Відповісти
зеленый оманский ШМОНДЕР--ты лучше подними зарплаты медикам и выплати добавки,а то все БЛА-БЛА-БЛА
показати весь коментар
21.06.2020 12:00 Відповісти
Тепер в нього дві мами. Одна стара а друга мамочка ще ого го! І цицьку може дати Зелі
показати весь коментар
21.06.2020 12:01 Відповісти
А может это СДПУо заплатило цыганам ? У них позиции сильные в Закарпатье
показати весь коментар
21.06.2020 12:02 Відповісти
магдалина! )) почти матерь божья!
показати весь коментар
21.06.2020 12:03 Відповісти
ой наштампує ще ця мамочка нам ще зеленських на нашу голову
показати весь коментар
21.06.2020 12:25 Відповісти
Так ось яка ти, мама Римма. І татуся - рома покажіть .
показати весь коментар
21.06.2020 13:44 Відповісти
"Ну и глупый же ты... зелёный.." (с)
показати весь коментар
21.06.2020 11:53 Відповісти
Аморальний вилупок, що наразі грає роль президента країни

"Подумайте, как тяжело работают наши врачи. Когда нужно - 24 часа в сутки, не думая о еде и сне. Ежедневно они совершают подвиг. И неужели ради них мы не способны временно обуздать свои желания?...", - отметил Зеленский. Источник: https://censor.net/v3203332

Зеленский поздравил медиков с профессиональным праздником: лучший подарок - соблюдение карантина - Цензор.НЕТ 8037
показати весь коментар
21.06.2020 12:03 Відповісти
мрази
показати весь коментар
21.06.2020 12:11 Відповісти
Де доплати медикам, поц?
показати весь коментар
21.06.2020 11:53 Відповісти
Какие доплаты. Даже грамоты и те зажал
Зеленський привітав медиків із професійним святом: Найкращий подарунок - дотримання карантину - Цензор.НЕТ 7053
показати весь коментар
21.06.2020 12:22 Відповісти
Вовік, іди в дупу. Я з березня без зарплатні, а в серпні скорочують.
показати весь коментар
21.06.2020 11:53 Відповісти
для твоего же блага. чтоб не пришёл страшный вирусок и не схватил тебя за.... бочок
показати весь коментар
21.06.2020 11:55 Відповісти
Невже до серпня Ковід зникне ?
показати весь коментар
21.06.2020 13:46 Відповісти
Так ти їх вже раніше привітав, скороченнями та підвищенням зарплат. стібись далі клоун розмовного жанру.
показати весь коментар
21.06.2020 11:54 Відповісти
Зеленский поздравил медиков с профессиональным праздником: лучший подарок - соблюдение карантина - Цензор.НЕТ 9090
показати весь коментар
21.06.2020 11:57 Відповісти
підвищення зарплати це нанесення збитку бюджету Хто за це відповість? Мабуть Омельян з Порошенком
показати весь коментар
21.06.2020 12:03 Відповісти
Зеленський привітав медиків із професійним святом: Найкращий подарунок - дотримання карантину - Цензор.НЕТ 3468
показати весь коментар
21.06.2020 12:24 Відповісти
Покричать на площади о мифической "зраде", чтобы заработать рейтинги.Источник: https://censor.net/v3203332

Это и был основной посыл гидранта. Сцошно однако гидранту.
показати весь коментар
21.06.2020 11:56 Відповісти
записало ГУНДОСИК
Зеленский поздравил медиков с профессиональным праздником: лучший подарок - соблюдение карантина - Цензор.НЕТ 7847
показати весь коментар
21.06.2020 11:57 Відповісти
Зеленський привітав медиків із професійним святом: Найкращий подарунок - дотримання карантину - Цензор.НЕТ 6525
показати весь коментар
21.06.2020 12:09 Відповісти
було таке. цигани надіються, що презедент розчулиться і дасть їм грошиків
показати весь коментар
21.06.2020 13:12 Відповісти
З Бориспіля до Київа помічено рух кортежу циганських кібіток.
Кажуть зеленського везуть
показати весь коментар
21.06.2020 11:59 Відповісти
Зеленский поздравил медиков с профессиональным праздником: лучший подарок - соблюдение карантина - Цензор.НЕТ 6264
показати весь коментар
21.06.2020 11:59 Відповісти
зелю дебила в отставку
показати весь коментар
21.06.2020 12:00 Відповісти
Этого будет явно мало. Как минимум - червонец за держзраду.
показати весь коментар
21.06.2020 12:14 Відповісти
черговий припізвідеосик
показати весь коментар
21.06.2020 12:04 Відповісти
Зеленський привітав медиків із професійним святом: Найкращий подарунок - дотримання карантину - Цензор.НЕТ 5979
показати весь коментар
21.06.2020 12:08 Відповісти
Зеленський привітав медиків із професійним святом: Найкращий подарунок - дотримання карантину - Цензор.НЕТ 3980
показати весь коментар
21.06.2020 12:12 Відповісти
... поздравление патологоанатому, который даст окончательное заключение по однофамильцу цыганского Зеленского...
показати весь коментар
21.06.2020 12:08 Відповісти
І тут зебуїно згадало "стару реформу"... Як ще Порошенка не приплело... Ти гроші медикам видай, щоб вони одноразові засоби захисту не прали по 10 разів, покидьок... Хоча, про що я говорю...
показати весь коментар
21.06.2020 12:10 Відповісти
Какие ещё деньги медикам ? Откуда? Надо содержать целый штат советников Дерьмака, его автопарк, многомиллионные расходы на поездки, встречи, деловые обеды, командировки оплачивать.... А это под сотню миллионов...
показати весь коментар
21.06.2020 13:35 Відповісти
На Одещині статистика викривлена і це всіх влаштовує. Бізнес хоче працювати, люди не хочуть афішувати діагноз, бо це позориськом вважається гірше сіфіліса
показати весь коментар
21.06.2020 12:11 Відповісти
певно, не лише в Одесі.
показати весь коментар
21.06.2020 12:19 Відповісти
Хуже придумать не могли - вместо Гетьмана избрали Гельмента.
показати весь коментар
21.06.2020 12:11 Відповісти
Прошу прощения, - Гельминта... Когда вижу это украинофобское животное - блевать хочется, вот и очепятался...
показати весь коментар
21.06.2020 12:22 Відповісти
Подебіл - це точно

Зеленський привітав медиків із професійним святом: Найкращий подарунок - дотримання карантину - Цензор.НЕТ 7822
показати весь коментар
21.06.2020 12:14 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2020 13:13 Відповісти
73 % Голобородьков, это вам не Гитлеровская Германия где фюрер получил 41 % голосов...
показати весь коментар
21.06.2020 12:15 Відповісти
Не может быть , бункерная зелёная крыса вышла на солнечный свет ? ))
показати весь коментар
21.06.2020 12:16 Відповісти
Зеля, главное- поздравь тех уродов, которые "доказали", что ты не нюхаешь кокс.
Зеленський привітав медиків із професійним святом: Найкращий подарунок - дотримання карантину - Цензор.НЕТ 1122
показати весь коментар
21.06.2020 12:16 Відповісти
Зеленський привітав медиків із професійним святом: Найкращий подарунок - дотримання карантину - Цензор.НЕТ 6458
показати весь коментар
21.06.2020 12:18 Відповісти
А врачей закрытого на три месяца тубдиспансеры не забыл поздравить?
показати весь коментар
21.06.2020 12:16 Відповісти
это зеленое падло даже не выразило свои соболезнования Порошенко. Гнида оманская.
показати весь коментар
21.06.2020 12:18 Відповісти
Это даже не ГНИДА это хуже...,Баран тупой,так точнее...
показати весь коментар
21.06.2020 12:19 Відповісти
Летом 1940 года советское дерьмо оккупировало Латвию Литву Эстонию...,у Прибалтов "праздник",день ОККУПАЦИИ...
показати весь коментар
21.06.2020 12:18 Відповісти
Для протоколу привітав.
Але кому воно потрібне ....
показати весь коментар
21.06.2020 12:18 Відповісти
Оцените красоту поздравления: на цензоре вся лента новостей про взрыв на позняках с жертвами, а тут бац и вылазит криворогульный идиот со своими поздравлениями. Дегенерат какой-то этот зеленский.
показати весь коментар
21.06.2020 12:21 Відповісти
Очень справедливый и актуальный комментарий!
показати весь коментар
21.06.2020 12:25 Відповісти
Эта зелёная мразь отменила медицинскую реформу. Теперь больницы будут брать деньги из государственного бюджета за койко-места, а не за вылеченных пациентов.
показати весь коментар
21.06.2020 12:22 Відповісти
6000 інфікованих та померлих медиків йому вдячні🐸🙄
показати весь коментар
21.06.2020 12:22 Відповісти
И по грамоте каждому врачу, плюс бесплатный билет на выступление 95-го квартала
показати весь коментар
21.06.2020 12:25 Відповісти
Лицемерию нет предела. Пусть лучше Авакова поздравит тем, что из фонда по борьбе с Сovid, на МВС выделили почти 3 млрд грн - это в два раза больше, чем врачам.
показати весь коментар
21.06.2020 12:25 Відповісти
вже рік "підвищує"

крайній раз "підвищив" з 1 червня

потім сказали "підвищать" не з червня а з липня

тепер не з липня, а з вересня

ВАМ вже не вірю не тільки я, а навіть ваші шанувальники
показати весь коментар
21.06.2020 12:29 Відповісти
2016
Зеленський привітав медиків із професійним святом: Найкращий подарунок - дотримання карантину - Цензор.НЕТ 7531
показати весь коментар
21.06.2020 12:33 Відповісти
Зеленський привітав медиків із професійним святом: Найкращий подарунок - дотримання карантину - Цензор.НЕТ 1165
показати весь коментар
21.06.2020 12:33 Відповісти
найкращий подарунок медикам до їхнього професійного свята - це дотримання карантину...

сказав бубочка і почесав у ресторан



показати весь коментар
21.06.2020 12:34 Відповісти
- Куме, а як ви думаєте, чого Зеленський не купляє маски, захисний одяг і медичне обладнання для лікарень, як це робить Порошенко? У нього ж купа грошей у офшорах!...
- Куме, так у Порошенка свої гроші, а у нашого дурня - гроші Коломойського... "Тато Беня" йому за лишню витрачену копійку яйця відірве...
показати весь коментар
21.06.2020 12:41 Відповісти
А почему клоун без маски и колпака?
показати весь коментар
21.06.2020 12:43 Відповісти
Намалеваной улыбки и бубенчиков?
показати весь коментар
21.06.2020 12:57 Відповісти
История одной лжи. 19.06 Ляшко анонсировал продолжение выплат 300% зарплаты медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19. Естественно мы сказали что нет проплат еще за март.. И нежные нервы Минздрава не выдержали ...

Результат - не 300%, а 70% и не с марта а с сентября и не выплачивают, а выплатят ...
"Кабмин постановил с 1 сентября по 31 декабря 2020 года начать выплачивать доплаты к зарплате медицинским и другим работникам которые борются с коронавирусом", - говорится в сообщении. Врачи будут получать доплату в размере 70% к должностному окладу; специалисты с базовым высшим и неполным высшим медобразованием всех специальностей - в размере 50% минимальной зарплаты; младшие медсестры - в размере 25% минимальной зарплаты.
показати весь коментар
21.06.2020 12:55 Відповісти
так і у версні мабуть не виплатять.Бо нема з чого.
показати весь коментар
21.06.2020 13:17 Відповісти
Звісно не виплатять -бо станом на 18.06.2020 г. невиконання Державного бюджету за доходами становить 89 548, 7 млн. гривень. Скоротити виплати -можуть а навпаки..ні
показати весь коментар
21.06.2020 13:40 Відповісти
Выплатят перед местными выборами....По 100 грн. на нос....Может быть....
показати весь коментар
21.06.2020 13:44 Відповісти
Пообещают...но не выплатят))
показати весь коментар
21.06.2020 14:11 Відповісти
Ура Видосик паренёк совсем от действительности оторван без танцювать не обойтись мразь и злой какой какая зрада усё прекрасно..да голосовал за него идиот понимаю но оно реально больнэ..но феодалы в обиду не дадут ..ужас этот смотреть долго..или нет
показати весь коментар
21.06.2020 13:09 Відповісти
Хотелось бы понять, о чём Вы так эмоционально написали....
показати весь коментар
21.06.2020 13:48 Відповісти
Уважаемые коллеги! С профессиональным праздником! А лучший подарок, как оказалось от государства, это соблюдение карантина...Знаете даже не о чем говорить! А всем нам здоровья, терпения и не смотря ни на что, оставаться людьми.
показати весь коментар
21.06.2020 14:34 Відповісти
К тому что обещяние предвыборные нужно выполнять ,а не плевать и дурака включать и жить по царски на мои налоги..Шо тебе Александр ещё не понятно
показати весь коментар
21.06.2020 14:35 Відповісти
 
 