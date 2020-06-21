Зеленський привітав медиків із професійним святом: Найкращий подарунок - дотримання карантину. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський записав звернення з нагоди Дня медичного працівника.
Відеозвернення опубліковано на офіційній сторінці президента у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Президент повідомив, що підписав указ про відзначення державними нагородами 122 медиків. І нагадав, що держава збільшила видатки на медицину майже на 8 млрд грн.
"Усі медичні заклади, які через стару реформу опинилися на межі закриття, будуть дофінансовані та збережені. 1,2 млрд грн буде направлено на екстрену медичну допомогу. А з 1 вересня всім медичним працівникам буде підвищено заробітну плату на 25%, 50% і 70% залежно від їхньої категорії", - сказав Зеленський.
За словами президента, найкращий подарунок медикам до їхнього професійного свята - це дотримання карантину.
"Подумайте, як важко працюють наші лікарі. Коли потрібно, то 24 години на добу, не думаючи про їжу і сон. Щодня вони роблять подвиг. І невже заради них ми не здатні тимчасово приборкати свої бажання? Бажання позасмагати на пляжі, повеселитися на концерті, покричати на площі про міфічну "зраду", щоб заробити рейтинги, потанцювати в нічному клубі", - зазначив Зеленський.
Глава держави закликав усіх українців привітати медиків тим, щоб не бути байдужими, носити маски, дотримуватися дистанції в транспорті, супермаркетах, громадських місцях і під час скупчення людей.
"Бути пильним, щоб бути здоровим. Повірте, що для наших лікарів це буде найкращим подарунком. Давайте робити їм такі подарунки. Сьогодні і щодня", - підкреслив він.
Будь ласка, зачекайте...
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"Подумайте, как тяжело работают наши врачи. Когда нужно - 24 часа в сутки, не думая о еде и сне. Ежедневно они совершают подвиг. И неужели ради них мы не способны временно обуздать свои желания?...", - отметил Зеленский. Источник: https://censor.net/v3203332
Это и был основной посыл гидранта. Сцошно однако гидранту.
Кажуть зеленського везуть
Але кому воно потрібне ....
крайній раз "підвищив" з 1 червня
потім сказали "підвищать" не з червня а з липня
тепер не з липня, а з вересня
ВАМ вже не вірю не тільки я, а навіть ваші шанувальники
сказав бубочка і почесав у ресторан
- Куме, так у Порошенка свої гроші, а у нашого дурня - гроші Коломойського... "Тато Беня" йому за лишню витрачену копійку яйця відірве...
Результат - не 300%, а 70% и не с марта а с сентября и не выплачивают, а выплатят ...
"Кабмин постановил с 1 сентября по 31 декабря 2020 года начать выплачивать доплаты к зарплате медицинским и другим работникам которые борются с коронавирусом", - говорится в сообщении. Врачи будут получать доплату в размере 70% к должностному окладу; специалисты с базовым высшим и неполным высшим медобразованием всех специальностей - в размере 50% минимальной зарплаты; младшие медсестры - в размере 25% минимальной зарплаты.