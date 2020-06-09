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Європейські експерти допоможуть Україні з другим етапом медреформи, - Степанов

Європейські експерти допоможуть Україні з другим етапом медреформи, - Степанов

Робота Міністерства охорони здоров'я буде посилена експертами Європейського Союзу.

Про це повідомив у Фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустрічався з профільними представниками Європейського Союзу щодо надання МОЗ експертів для імплементації другого етапу медреформи в Україні. Отже, робота Міністерства буде посилена професіоналами міжнародного рівня, що дозволить ефективніше впроваджувати якісно нові зміни в українській медицині", - написав він.

За словами Степанова у міністерства і представників Євросоюзу є спільне бачення і бажання посилювати співпрацю.

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Європейські експерти допоможуть Україні з другим етапом медреформи, - Степанов 01
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Топ коментарі
+5
Китай поможет, ЕС поможет, МВФ поможет, США поможет, Африка поможет...Б** кривож*****... Вы что-нибудь самостоятельно можете сделать без чьей-либо помощи?
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09.06.2020 21:28
+3
значит медицыны не будет, один ветеринар на 10сел
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09.06.2020 21:50
+2
То зелесрань говорит, что Супрунша плохая и нужно вернуть медицину богатыревой, где пациент платит за все сам, а мед чиновники становятся сказочно богатыми при нищенской зарплате, то зеленые попугаи хотят медицину семашко, где народ лечится в быдлячих больницах, а слуги народа в элитных гос лечебницах... Да вы суки, сначала заплатите врачам обещанные 300% надбавки, а потом будете и дальше заниматься показухой
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09.06.2020 21:43
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Каким образом? Скажут зебилам, что они охреневшие дилетанты и в условия следующего транша МВФ включат "вернуть Супрун и не мешать"?
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09.06.2020 21:24 Відповісти
Фізкультурнику Радуцькому та говноміністру Степанову вже нічого не допоможе! Потрібно вводити медичну сертифікацію для всіх хто перебуває в громадському просторі щоб зупинити коронавірус, бо Радуцький та його говнопризначенці провалили всю роботу по боротьбі з епідемією!
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09.06.2020 23:24 Відповісти
Китай поможет, ЕС поможет, МВФ поможет, США поможет, Африка поможет...Б** кривож*****... Вы что-нибудь самостоятельно можете сделать без чьей-либо помощи?
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09.06.2020 21:28 Відповісти
Только воровать и кутить.
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09.06.2020 22:06 Відповісти
Значит пора кончать медицину, мертви бджолы нэ гудуть...
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09.06.2020 21:29 Відповісти
Нездарам треба допомагати.
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09.06.2020 21:30 Відповісти
То зелесрань говорит, что Супрунша плохая и нужно вернуть медицину богатыревой, где пациент платит за все сам, а мед чиновники становятся сказочно богатыми при нищенской зарплате, то зеленые попугаи хотят медицину семашко, где народ лечится в быдлячих больницах, а слуги народа в элитных гос лечебницах... Да вы суки, сначала заплатите врачам обещанные 300% надбавки, а потом будете и дальше заниматься показухой
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09.06.2020 21:43 Відповісти
Такая медреформа смахивает на мероприятия по обеспечению комфортной работы врачей и крутому улучшению их материального положения. Пациенты остались где-то за бортом...
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09.06.2020 21:46 Відповісти
Наоборот! Они хотят за счет врачей-рабов быть хорошими для нарида! Не будут врачи за три копейки лишние движения делать! Будет прихватизация ЕСом не только земли нашей, но и медицины!
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09.06.2020 22:04 Відповісти
Врачам не нужно никого шантажировать, их не ждут в европах и америках. Врач - призвание а не бизнес. Медицину нельзя превращать в очередной автомат по высасыванию денег с человека.
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09.06.2020 22:30 Відповісти
значит медицыны не будет, один ветеринар на 10сел
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09.06.2020 21:50 Відповісти
Европа нам поможет! *....Шура выпускай Берлагу....*.
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09.06.2020 22:02 Відповісти
З якого б це дива їм допомагати Україні, плодити конкурентів їх націям? Навпаки, знищать ще те, що було від Семашка. Колись лікарі отримували за профілактику хвороб, за профілактику п'янства і туберкульозу, а зараз за тих хто більше хворіє з того і більше здеруть грошей. Семашко курорти впроваджував для простих людей, а не нічні "клуби" для мажорних наркоманів і алкоголіків. Коли клепки у еліт немає то вони і бігають з протягнутою рукою, яка впевнено переростає у витягнуті ноги країни.
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09.06.2020 22:07 Відповісти
А когда шли на выборы, говорили, что покончат
с коррупцией, бедностью,и обманом так если это сделать, то финансирования на медицину станет достаточно вот вам и помощь медицыне.
Другими словами им Европейкие специалисты помогут, что бы они не крали и не лгали народу.
Может они еще скажут, что специалист по психиатрии им поможет, боюсь им поможет только кол .
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09.06.2020 22:18 Відповісти
Розмови про відміну "поганої" медреформи закінчилися одразу після переговорів з МВФ. Тепер її будуть тільки хвалити.
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09.06.2020 22:20 Відповісти
Ну да, надо второй этап, бо первый как-то не отработал - не все выдохли! Концентрацию кретинизма не соблюли...
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09.06.2020 22:29 Відповісти
Вы первый этап завершите!!!
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09.06.2020 22:30 Відповісти
Ты из тайги?
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09.06.2020 23:04 Відповісти
ЄС не зміг сам собі допомогти з коронавірусом - вся європейська медицина провалилася. Степанов, ти ідіот???
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09.06.2020 22:45 Відповісти
Как показала практика за шесть лет, ничего хорошего "помощь ЕС" населению не несет и не принесет, от европейских реформ выигрывают только богатые, а простые люди живут еще хуже и это уже факт.

Когда ЕС начнет "помогать", то эта помощь скорее всего выльется введением дополнительных платных и дорогих медуслуг для населения.
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09.06.2020 23:38 Відповісти
Оооооо... Пипец тому, что хоть осталось... Эти эксПЕРДты будут все примерять на себя, на свои страны где коррупция конечно есть но выглядит девственницей по сравнению с нашей особенно в медицине где бабосики пилят
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09.06.2020 23:39 Відповісти
Скоро чтобы отличить геморрой от аппендикса будут евроэкспертов приглашать.
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10.06.2020 00:16 Відповісти
 
 