Європейські експерти допоможуть Україні з другим етапом медреформи, - Степанов
Робота Міністерства охорони здоров'я буде посилена експертами Європейського Союзу.
Про це повідомив у Фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Зустрічався з профільними представниками Європейського Союзу щодо надання МОЗ експертів для імплементації другого етапу медреформи в Україні. Отже, робота Міністерства буде посилена професіоналами міжнародного рівня, що дозволить ефективніше впроваджувати якісно нові зміни в українській медицині", - написав він.
За словами Степанова у міністерства і представників Євросоюзу є спільне бачення і бажання посилювати співпрацю.
Топ коментарі
+5 Максим Майборода 99ab3614
показати весь коментар09.06.2020 21:28
+3 Ян Янович cacd0b1a
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+2 Igor V 184bb5c7
показати весь коментар09.06.2020 21:43
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Будь ласка, зачекайте...
с коррупцией, бедностью,и обманом так если это сделать, то финансирования на медицину станет достаточно вот вам и помощь медицыне.
Другими словами им Европейкие специалисты помогут, что бы они не крали и не лгали народу.
Может они еще скажут, что специалист по психиатрии им поможет, боюсь им поможет только кол .
Когда ЕС начнет "помогать", то эта помощь скорее всего выльется введением дополнительных платных и дорогих медуслуг для населения.