Европейские эксперты помогут Украине со вторым этапом медреформы, - Степанов

Работа Министерства здравоохранения будет усилена экспертами Европейского Союза.

Об этом сообщил в Фейсбуке министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Встречался с профильными представителями Европейского Союза о предоставлении МЗ экспертов для имплементации второго этапа медреформы в Украине. Следовательно, работа Министерства будет усилена профессионалами международного уровня, что позволит эффективнее внедрять качественно новые изменения в украинской медицине", — написал он.

По словам Степанова у министерства и представителей Евросоюза есть общее видение и желание усиливать сотрудничество.

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