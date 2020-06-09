Европейские эксперты помогут Украине со вторым этапом медреформы, - Степанов
Работа Министерства здравоохранения будет усилена экспертами Европейского Союза.
Об этом сообщил в Фейсбуке министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"Встречался с профильными представителями Европейского Союза о предоставлении МЗ экспертов для имплементации второго этапа медреформы в Украине. Следовательно, работа Министерства будет усилена профессионалами международного уровня, что позволит эффективнее внедрять качественно новые изменения в украинской медицине", — написал он.
По словам Степанова у министерства и представителей Евросоюза есть общее видение и желание усиливать сотрудничество.
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с коррупцией, бедностью,и обманом так если это сделать, то финансирования на медицину станет достаточно вот вам и помощь медицыне.
Другими словами им Европейкие специалисты помогут, что бы они не крали и не лгали народу.
Может они еще скажут, что специалист по психиатрии им поможет, боюсь им поможет только кол .
Когда ЕС начнет "помогать", то эта помощь скорее всего выльется введением дополнительных платных и дорогих медуслуг для населения.