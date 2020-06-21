Зеленский поздравил медиков с профессиональным праздником: лучший подарок - соблюдение карантина. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение по случаю Дня медицинского работника.
Видео обращения опубликовано на официальной странице президента в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Президент сообщил, что подписал указ о награждении государственными наградами 122 медиков. И напомнил, что государство увеличило расходы на медицину почти на 8 млрд грн.
"Все медицинские учреждения, которые из-за старой реформы оказались на грани закрытия, будут дофинансированы и сохранены. 1,2 млрд грн будет направлено на экстренную медицинскую помощь. А с 1 сентября всем медицинским работникам будет повышена заработная плата на 25, 50 и 70% в зависимости от их категории", - сказал Зеленский.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зарплата медработникам второго и третьего звена будет повышена с 1 сентября, - Степанов
По словам президента, лучший подарок медикам в их профессиональный праздник - это соблюдение карантина.
"Подумайте, как тяжело работают наши врачи. Когда нужно – 24 часа в сутки, не думая о еде и сне. Ежедневно они совершают подвиг. И неужели ради них мы не способны временно обуздать свои желания? Желание позагорать на пляже. Повеселиться на концерте. Покричать на площади о мифической "зраде", чтобы заработать рейтинги. Потанцевать в ночном клубе", - отметил Зеленский.
Также на Цензор.НЕТ: За нарушение карантина в кафе в Хмельницком на 17 тыс. грн оштрафованы Ермак, Ляшко, Трофимов и другие спутники Зеленского, - пресс-служба суда
Глава государства призвал всех украинцев поздравить медиков тем, чтобы не быть равнодушными, носить маски, соблюдать дистанцию в транспорте, супермаркетах, общественных местах и при скоплении людей.
"Быть бдительным, чтобы быть здоровым. Поверьте, что для наших врачей это будет лучшим подарком. Давайте делать им такие подарки. Сегодня и каждый день", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Подумайте, как тяжело работают наши врачи. Когда нужно - 24 часа в сутки, не думая о еде и сне. Ежедневно они совершают подвиг. И неужели ради них мы не способны временно обуздать свои желания?...", - отметил Зеленский. Источник: https://censor.net/v3203332
Это и был основной посыл гидранта. Сцошно однако гидранту.
Кажуть зеленського везуть
Але кому воно потрібне ....
крайній раз "підвищив" з 1 червня
потім сказали "підвищать" не з червня а з липня
тепер не з липня, а з вересня
ВАМ вже не вірю не тільки я, а навіть ваші шанувальники
сказав бубочка і почесав у ресторан
- Куме, так у Порошенка свої гроші, а у нашого дурня - гроші Коломойського... "Тато Беня" йому за лишню витрачену копійку яйця відірве...
Результат - не 300%, а 70% и не с марта а с сентября и не выплачивают, а выплатят ...
"Кабмин постановил с 1 сентября по 31 декабря 2020 года начать выплачивать доплаты к зарплате медицинским и другим работникам которые борются с коронавирусом", - говорится в сообщении. Врачи будут получать доплату в размере 70% к должностному окладу; специалисты с базовым высшим и неполным высшим медобразованием всех специальностей - в размере 50% минимальной зарплаты; младшие медсестры - в размере 25% минимальной зарплаты.