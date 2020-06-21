Зеленский поздравил медиков с профессиональным праздником: лучший подарок - соблюдение карантина. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение по случаю Дня медицинского работника.

Видео обращения опубликовано на официальной странице президента в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Президент сообщил, что подписал указ о награждении государственными наградами 122 медиков. И напомнил, что государство увеличило расходы на медицину почти на 8 млрд грн.

"Все медицинские учреждения, которые из-за старой реформы оказались на грани закрытия, будут дофинансированы и сохранены. 1,2 млрд грн будет направлено на экстренную медицинскую помощь. А с 1 сентября всем медицинским работникам будет повышена заработная плата на 25, 50 и 70% в зависимости от их категории", - сказал Зеленский.

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По словам президента, лучший подарок медикам в их профессиональный праздник - это соблюдение карантина.

"Подумайте, как тяжело работают наши врачи. Когда нужно – 24 часа в сутки, не думая о еде и сне. Ежедневно они совершают подвиг. И неужели ради них мы не способны временно обуздать свои желания? Желание позагорать на пляже. Повеселиться на концерте. Покричать на площади о мифической "зраде", чтобы заработать рейтинги. Потанцевать в ночном клубе", - отметил Зеленский.

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Глава государства призвал всех украинцев поздравить медиков тем, чтобы не быть равнодушными, носить маски, соблюдать дистанцию в транспорте, супермаркетах, общественных местах и при скоплении людей.

"Быть бдительным, чтобы быть здоровым. Поверьте, что для наших врачей это будет лучшим подарком. Давайте делать им такие подарки. Сегодня и каждый день", - подчеркнул он.