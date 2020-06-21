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Зеленский поздравил медиков с профессиональным праздником: лучший подарок - соблюдение карантина. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение по случаю Дня медицинского работника.

Видео обращения опубликовано на официальной странице президента в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Президент сообщил, что подписал указ о награждении государственными наградами 122 медиков. И напомнил, что государство увеличило расходы на медицину почти на 8 млрд грн.

"Все медицинские учреждения, которые из-за старой реформы оказались на грани закрытия, будут дофинансированы и сохранены. 1,2 млрд грн будет направлено на экстренную медицинскую помощь. А с 1 сентября всем медицинским работникам будет повышена заработная плата на 25, 50 и 70% в зависимости от их категории", - сказал Зеленский.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зарплата медработникам второго и третьего звена будет повышена с 1 сентября, - Степанов

По словам президента, лучший подарок медикам в их профессиональный праздник - это соблюдение карантина.

"Подумайте, как тяжело работают наши врачи. Когда нужно – 24 часа в сутки, не думая о еде и сне. Ежедневно они совершают подвиг. И неужели ради них мы не способны временно обуздать свои желания? Желание позагорать на пляже. Повеселиться на концерте. Покричать на площади о мифической "зраде", чтобы заработать рейтинги. Потанцевать в ночном клубе", - отметил Зеленский.

Также на Цензор.НЕТ: За нарушение карантина в кафе в Хмельницком на 17 тыс. грн оштрафованы Ермак, Ляшко, Трофимов и другие спутники Зеленского, - пресс-служба суда

Глава государства призвал всех украинцев поздравить медиков тем, чтобы не быть равнодушными, носить маски, соблюдать дистанцию в транспорте, супермаркетах, общественных местах и при скоплении людей.

"Быть бдительным, чтобы быть здоровым. Поверьте, что для наших врачей это будет лучшим подарком. Давайте делать им такие подарки. Сегодня и каждый день", - подчеркнул он.

Автор: 

Зеленский Владимир (20500) медицина (2524) поздравление (1059) врачи (1516) медреформа (122)


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Топ комментарии
+29
Зеленский поздравил медиков с профессиональным праздником: лучший подарок - соблюдение карантина - Цензор.НЕТ 6264
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21.06.2020 11:59
+29
Зеленський привітав медиків із професійним святом: Найкращий подарунок - дотримання карантину - Цензор.НЕТ 6525
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21.06.2020 12:09
+25
маму привітай

Зеленский поздравил медиков с профессиональным праздником: лучший подарок - соблюдение карантина - Цензор.НЕТ 1475
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21.06.2020 11:52
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маму привітай

Зеленский поздравил медиков с профессиональным праздником: лучший подарок - соблюдение карантина - Цензор.НЕТ 1475
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21.06.2020 11:52 Ответить
Ось Лєнка йому накостиляє за ці походеньки.
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21.06.2020 11:55 Ответить
та шо ти в любьві панімаєш....

Зеленский поздравил медиков с профессиональным праздником: лучший подарок - соблюдение карантина - Цензор.НЕТ 7425
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21.06.2020 12:01 Ответить
Яка красотуля! Їй теж Баканов вибив зуб?
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21.06.2020 12:06 Ответить
нееее, помнишь моника говорила "зуб даю!"? Клоун не уточнял чей зуб
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21.06.2020 14:21 Ответить
Зеленський привітав медиків із професійним святом: Найкращий подарунок - дотримання карантину - Цензор.НЕТ 9839
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21.06.2020 12:09 Ответить
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21.06.2020 12:10 Ответить
Крім мами Римми в Зелі є тепер "Мама Ромма"
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21.06.2020 16:35 Ответить
Так ось які вони....палкі прихильники та виборці Зеленськаго.
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21.06.2020 12:40 Ответить
зеленый оманский ШМОНДЕР--ты лучше подними зарплаты медикам и выплати добавки,а то все БЛА-БЛА-БЛА
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21.06.2020 12:00 Ответить
Тепер в нього дві мами. Одна стара а друга мамочка ще ого го! І цицьку може дати Зелі
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21.06.2020 12:01 Ответить
А может это СДПУо заплатило цыганам ? У них позиции сильные в Закарпатье
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21.06.2020 12:02 Ответить
магдалина! )) почти матерь божья!
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21.06.2020 12:03 Ответить
ой наштампує ще ця мамочка нам ще зеленських на нашу голову
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21.06.2020 12:25 Ответить
Так ось яка ти, мама Римма. І татуся - рома покажіть .
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21.06.2020 13:44 Ответить
"Ну и глупый же ты... зелёный.." (с)
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21.06.2020 11:53 Ответить
Аморальний вилупок, що наразі грає роль президента країни

"Подумайте, как тяжело работают наши врачи. Когда нужно - 24 часа в сутки, не думая о еде и сне. Ежедневно они совершают подвиг. И неужели ради них мы не способны временно обуздать свои желания?...", - отметил Зеленский. Источник: https://censor.net/v3203332

Зеленский поздравил медиков с профессиональным праздником: лучший подарок - соблюдение карантина - Цензор.НЕТ 8037
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21.06.2020 12:03 Ответить
мрази
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21.06.2020 12:11 Ответить
Де доплати медикам, поц?
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21.06.2020 11:53 Ответить
Какие доплаты. Даже грамоты и те зажал
Зеленський привітав медиків із професійним святом: Найкращий подарунок - дотримання карантину - Цензор.НЕТ 7053
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21.06.2020 12:22 Ответить
Вовік, іди в дупу. Я з березня без зарплатні, а в серпні скорочують.
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21.06.2020 11:53 Ответить
для твоего же блага. чтоб не пришёл страшный вирусок и не схватил тебя за.... бочок
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21.06.2020 11:55 Ответить
Невже до серпня Ковід зникне ?
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21.06.2020 13:46 Ответить
Так ти їх вже раніше привітав, скороченнями та підвищенням зарплат. стібись далі клоун розмовного жанру.
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21.06.2020 11:54 Ответить
Зеленский поздравил медиков с профессиональным праздником: лучший подарок - соблюдение карантина - Цензор.НЕТ 9090
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21.06.2020 11:57 Ответить
підвищення зарплати це нанесення збитку бюджету Хто за це відповість? Мабуть Омельян з Порошенком
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21.06.2020 12:03 Ответить
Зеленський привітав медиків із професійним святом: Найкращий подарунок - дотримання карантину - Цензор.НЕТ 3468
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21.06.2020 12:24 Ответить
Покричать на площади о мифической "зраде", чтобы заработать рейтинги.Источник: https://censor.net/v3203332

Это и был основной посыл гидранта. Сцошно однако гидранту.
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21.06.2020 11:56 Ответить
записало ГУНДОСИК
Зеленский поздравил медиков с профессиональным праздником: лучший подарок - соблюдение карантина - Цензор.НЕТ 7847
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21.06.2020 11:57 Ответить
Зеленський привітав медиків із професійним святом: Найкращий подарунок - дотримання карантину - Цензор.НЕТ 6525
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21.06.2020 12:09 Ответить
було таке. цигани надіються, що презедент розчулиться і дасть їм грошиків
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21.06.2020 13:12 Ответить
З Бориспіля до Київа помічено рух кортежу циганських кібіток.
Кажуть зеленського везуть
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21.06.2020 11:59 Ответить
Зеленский поздравил медиков с профессиональным праздником: лучший подарок - соблюдение карантина - Цензор.НЕТ 6264
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21.06.2020 11:59 Ответить
зелю дебила в отставку
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21.06.2020 12:00 Ответить
Этого будет явно мало. Как минимум - червонец за держзраду.
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21.06.2020 12:14 Ответить
черговий припізвідеосик
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21.06.2020 12:04 Ответить
Зеленський привітав медиків із професійним святом: Найкращий подарунок - дотримання карантину - Цензор.НЕТ 5979
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21.06.2020 12:08 Ответить
Зеленський привітав медиків із професійним святом: Найкращий подарунок - дотримання карантину - Цензор.НЕТ 3980
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21.06.2020 12:12 Ответить
... поздравление патологоанатому, который даст окончательное заключение по однофамильцу цыганского Зеленского...
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21.06.2020 12:08 Ответить
І тут зебуїно згадало "стару реформу"... Як ще Порошенка не приплело... Ти гроші медикам видай, щоб вони одноразові засоби захисту не прали по 10 разів, покидьок... Хоча, про що я говорю...
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21.06.2020 12:10 Ответить
Какие ещё деньги медикам ? Откуда? Надо содержать целый штат советников Дерьмака, его автопарк, многомиллионные расходы на поездки, встречи, деловые обеды, командировки оплачивать.... А это под сотню миллионов...
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21.06.2020 13:35 Ответить
На Одещині статистика викривлена і це всіх влаштовує. Бізнес хоче працювати, люди не хочуть афішувати діагноз, бо це позориськом вважається гірше сіфіліса
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21.06.2020 12:11 Ответить
певно, не лише в Одесі.
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21.06.2020 12:19 Ответить
Хуже придумать не могли - вместо Гетьмана избрали Гельмента.
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21.06.2020 12:11 Ответить
Прошу прощения, - Гельминта... Когда вижу это украинофобское животное - блевать хочется, вот и очепятался...
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21.06.2020 12:22 Ответить
Подебіл - це точно

Зеленський привітав медиків із професійним святом: Найкращий подарунок - дотримання карантину - Цензор.НЕТ 7822
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21.06.2020 12:14 Ответить
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21.06.2020 13:13 Ответить
73 % Голобородьков, это вам не Гитлеровская Германия где фюрер получил 41 % голосов...
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21.06.2020 12:15 Ответить
Не может быть , бункерная зелёная крыса вышла на солнечный свет ? ))
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21.06.2020 12:16 Ответить
Зеля, главное- поздравь тех уродов, которые "доказали", что ты не нюхаешь кокс.
Зеленський привітав медиків із професійним святом: Найкращий подарунок - дотримання карантину - Цензор.НЕТ 1122
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21.06.2020 12:16 Ответить
Зеленський привітав медиків із професійним святом: Найкращий подарунок - дотримання карантину - Цензор.НЕТ 6458
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21.06.2020 12:18 Ответить
А врачей закрытого на три месяца тубдиспансеры не забыл поздравить?
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21.06.2020 12:16 Ответить
это зеленое падло даже не выразило свои соболезнования Порошенко. Гнида оманская.
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21.06.2020 12:18 Ответить
Это даже не ГНИДА это хуже...,Баран тупой,так точнее...
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21.06.2020 12:19 Ответить
Летом 1940 года советское дерьмо оккупировало Латвию Литву Эстонию...,у Прибалтов "праздник",день ОККУПАЦИИ...
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21.06.2020 12:18 Ответить
Для протоколу привітав.
Але кому воно потрібне ....
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21.06.2020 12:18 Ответить
Оцените красоту поздравления: на цензоре вся лента новостей про взрыв на позняках с жертвами, а тут бац и вылазит криворогульный идиот со своими поздравлениями. Дегенерат какой-то этот зеленский.
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21.06.2020 12:21 Ответить
Очень справедливый и актуальный комментарий!
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21.06.2020 12:25 Ответить
Эта зелёная мразь отменила медицинскую реформу. Теперь больницы будут брать деньги из государственного бюджета за койко-места, а не за вылеченных пациентов.
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21.06.2020 12:22 Ответить
6000 інфікованих та померлих медиків йому вдячні🐸🙄
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21.06.2020 12:22 Ответить
И по грамоте каждому врачу, плюс бесплатный билет на выступление 95-го квартала
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21.06.2020 12:25 Ответить
Лицемерию нет предела. Пусть лучше Авакова поздравит тем, что из фонда по борьбе с Сovid, на МВС выделили почти 3 млрд грн - это в два раза больше, чем врачам.
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21.06.2020 12:25 Ответить
вже рік "підвищує"

крайній раз "підвищив" з 1 червня

потім сказали "підвищать" не з червня а з липня

тепер не з липня, а з вересня

ВАМ вже не вірю не тільки я, а навіть ваші шанувальники
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21.06.2020 12:29 Ответить
2016
Зеленський привітав медиків із професійним святом: Найкращий подарунок - дотримання карантину - Цензор.НЕТ 7531
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21.06.2020 12:33 Ответить
Зеленський привітав медиків із професійним святом: Найкращий подарунок - дотримання карантину - Цензор.НЕТ 1165
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21.06.2020 12:33 Ответить
найкращий подарунок медикам до їхнього професійного свята - це дотримання карантину...

сказав бубочка і почесав у ресторан



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21.06.2020 12:34 Ответить
- Куме, а як ви думаєте, чого Зеленський не купляє маски, захисний одяг і медичне обладнання для лікарень, як це робить Порошенко? У нього ж купа грошей у офшорах!...
- Куме, так у Порошенка свої гроші, а у нашого дурня - гроші Коломойського... "Тато Беня" йому за лишню витрачену копійку яйця відірве...
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21.06.2020 12:41 Ответить
А почему клоун без маски и колпака?
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21.06.2020 12:43 Ответить
Намалеваной улыбки и бубенчиков?
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21.06.2020 12:57 Ответить
История одной лжи. 19.06 Ляшко анонсировал продолжение выплат 300% зарплаты медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19. Естественно мы сказали что нет проплат еще за март.. И нежные нервы Минздрава не выдержали ...

Результат - не 300%, а 70% и не с марта а с сентября и не выплачивают, а выплатят ...
"Кабмин постановил с 1 сентября по 31 декабря 2020 года начать выплачивать доплаты к зарплате медицинским и другим работникам которые борются с коронавирусом", - говорится в сообщении. Врачи будут получать доплату в размере 70% к должностному окладу; специалисты с базовым высшим и неполным высшим медобразованием всех специальностей - в размере 50% минимальной зарплаты; младшие медсестры - в размере 25% минимальной зарплаты.
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21.06.2020 12:55 Ответить
так і у версні мабуть не виплатять.Бо нема з чого.
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21.06.2020 13:17 Ответить
Звісно не виплатять -бо станом на 18.06.2020 г. невиконання Державного бюджету за доходами становить 89 548, 7 млн. гривень. Скоротити виплати -можуть а навпаки..ні
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21.06.2020 13:40 Ответить
Выплатят перед местными выборами....По 100 грн. на нос....Может быть....
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21.06.2020 13:44 Ответить
Пообещают...но не выплатят))
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21.06.2020 14:11 Ответить
Ура Видосик паренёк совсем от действительности оторван без танцювать не обойтись мразь и злой какой какая зрада усё прекрасно..да голосовал за него идиот понимаю но оно реально больнэ..но феодалы в обиду не дадут ..ужас этот смотреть долго..или нет
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21.06.2020 13:09 Ответить
Хотелось бы понять, о чём Вы так эмоционально написали....
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21.06.2020 13:48 Ответить
Уважаемые коллеги! С профессиональным праздником! А лучший подарок, как оказалось от государства, это соблюдение карантина...Знаете даже не о чем говорить! А всем нам здоровья, терпения и не смотря ни на что, оставаться людьми.
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21.06.2020 14:34 Ответить
К тому что обещяние предвыборные нужно выполнять ,а не плевать и дурака включать и жить по царски на мои налоги..Шо тебе Александр ещё не понятно
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21.06.2020 14:35 Ответить
 
 