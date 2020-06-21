"Дякую!": на фасаде львовской БСП появился мурал с благодарностью медикам. ФОТО

Во Львове на стене здания больницы скорой помощи появился мурал ко Дню медработника.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Ко Дню медицинского работника открыли новый мурал на фасаде больницы скорой помощи. Спасибо, что дарите нам надежду!" - написал он в комментарии к снимку.

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