"Дякую!": на фасаде львовской БСП появился мурал с благодарностью медикам. ФОТО
Во Львове на стене здания больницы скорой помощи появился мурал ко Дню медработника.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
"Ко Дню медицинского работника открыли новый мурал на фасаде больницы скорой помощи. Спасибо, что дарите нам надежду!" - написал он в комментарии к снимку.
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+15 4 Повістки
показать весь комментарий21.06.2020 13:23
+5 lera lera #471987
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+4 Генрих Всевидящий #471755
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По друге - ти, та тисячі ностальгетиків за шоколадною РИГО-УБЛЮДКОМ, який насрав на все і на всіх свого часу, збирайте манатки та йдіть під офіс ЗЕленої шмарклі!!! Чого ви скиглите цілодобово!?!?!?!
Так що це піратське використання бренду.
старайся лучше
https://youtu.be/cHoAC547QtE Этим медикам?