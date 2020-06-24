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"Укрзалізниця" тимчасово скасувала 7 приміських поїздів через повені на Прикарпатті

"Укрзалізниця" у зв'язку з масштабними повенями в Івано-Франківській області до подолання наслідків негоди скасувала курсування семи приміських поїздів на окремих напрямках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

Зазначається, що з 24 червня не курсуватимуть чотири приміські поїзди: Коломия-Снятин, Снятин-Коломия, Ворохта - Івано-Франківськ та Івано-Франківськ - Ворохта.

Із 25 червня скасовано курсування трьох поїздів: Снятин-Коломия, Коломия-Снятин, Ворохта - Івано-Франківськ.

Читайте також: "Укрзалізниця" відновлює залізничне сполучення зі Львовом з 26 червня

Автор: 

дощі (108) Укрзалізниця (6852) Івано-Франківська область (950)


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