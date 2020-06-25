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Новости Паводки на Западной Украине
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Паводки нанесли 234 млн грн убытков четырем западным областям Украины, - Криклий

Паводки нанесли 234 млн грн убытков четырем западным областям Украины, - Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что по предварительным оценкам, паводки нанесли 234 млн грн убытков Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал Криклий во время брифинга в четверг.

"По Черновицкой области – для ликвидации последствий стихии было привлечено 53 единицы техники и 70 сотрудников служб, также были задействованы местные жители, которые присоединились к расчистке дорог. По Ивано-Франковской – разрушено 190 км дорог, повреждено – более 400 км. Кроме того, разрушено 90 мостов и 130 повреждено, а также повреждено почти 2 тыс. береговых укреплений", - сказал Криклий.

По словам министра, в настоящее время на некоторых участках с определенными ограничениями уже возобновлено движение, также обеспечено движение на национальной трассе.

При этом перекрыто движение на автомосту через р.Днистер, что проходит через Н-09.

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а почему выделили в три раза больше денег?
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25.06.2020 17:26 Ответить
Ну наверное потому, что эту сумму озвучил министр инфраструктуры. И это предварительные оценки нанесенного ущерба дорогам, мостам - короче дорожной инфраструктуре. В этой сумме не учитывается ущерб нанесенный населению и социальной инфраструктуре поселков. Я думаю, что поэтому.
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25.06.2020 17:36 Ответить
Пусть пострадавшие посчитают прибыль от лесозаготовки , а от прибыли надо отнять ущерб = правда .
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25.06.2020 17:27 Ответить
А каким образом лесозаготовки повлияли на то, что там за пару дней выпала 2,5 месячная норма дождей?
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25.06.2020 17:33 Ответить
Раньше такого не было ? Раньше и мусор из Львова не появлялся в окрестностях Днепра . Не ищите проблему в природе , она уже давно обиделась на людей и мстит .
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25.06.2020 17:37 Ответить
1 Беня как три с половиной наводнения)

https://www.facebook.com/***********/posts/1462844647219637 17 июня «Укрнафта» продала 260 тыс. т нефти по цене $18/барр. Это притом, что в мире уже давно $40. На таком объеме (двухмесячная добыча) компания потеряла 1,3 млрд грн.
А кто приобрел? Игорь Коломойский - единоличный покупатель.
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25.06.2020 17:31 Ответить
Сорри, пять с половиной наводнений...
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25.06.2020 17:35 Ответить
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что по предварительным оценкам, паводки нанесли 234 млн грн убытков Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областям.-... и вот что нужно сделать (восстановить)---По Ивано-Франковской - разрушено 190 км дорог, повреждено - более 400 км. Кроме того, разрушено 90 мостов и 130 повреждено, а также повреждено почти 2 тыс. береговых укреплений"- 230 млн мелочь ,которой можно отремонтировать пару-тройку городских площадей
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25.06.2020 17:58 Ответить
А ЭТИ ОБЛАСТИ НАНЕСЛИ УЩЕРБ УКРАИНЕ В МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ, ВЫРУБКОЙ ЛЕСОВ.
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26.06.2020 14:10 Ответить
 
 