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На дорогах запустят круглосуточный весовой контроль, - Криклий

На дорогах запустят круглосуточный весовой контроль, - Криклий

В ближайшее время на дорогах Украины будут работать 40 стационарных весовых комплексов для обеспечения защиты дорог от разрушения. На них будут работать инспекторы Укртрансбезопасности совместно с Нацполицией и под контролем СБУ.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в ходе инспекции одного из таких комплексов на участке автодороги М-06 "Киев-Чоп", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.Бизнес".

"Наша цель - осуществлять этот контроль круглосуточно. Пять комплексов габаритно-весового контроля уже работают на дорогах вокруг Киева в круглосуточном режиме. Аналогичная работа ведется в Одессе, Умани, Николаеве и других городах. В ближайшее время 40 стационарных комплексов будут работать на дорогах Украины", - сказал Криклий.

По словам министра, на рассмотрение правительства также будут внесены изменения, предусматривающие привлечение к работе инспекторов Укртрансбезопасности представителей местных органов власти. "Таким образом мы привлечем к этому процессу местные органы власти, потому что они, в том числе, заинтересованы защищать свои дороги", - пояснил Криклий.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский призвал дальнобойщиков соблюдать весовые ограничения: "Вы, ребята, засранцы. Мы вас найдем, и будет больно". ВИДЕО

В Мининфраструктуры планируют до конца 2020 года запустить по всей Украине 54 комплекса автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion ("Взвешивание в движении"). На их базе также хотят запустить систему автоматического взыскания штрафов.

Напомним, 16 июня президент Владимир Зеленский поручил правоохранителям начать борьбу с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на украинских дорогах.

Также на Цензор.НЕТ: "Укравтодор" просит Раду ввести плату за дороги для иностранных перевозчиков.

23 июня Зеленский снял видеоролик, в котором обратился к дальнобойщикам. Он обратил внимание на то, что водители обходят перегрузки, чтобы не платить штраф и назвал их "засранцами".

Автор: 

дороги (2512) перевозки (519) дальнобойщики (55) Криклий Владислав (323)


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Топ комментарии
+5
кошерная работа , вот тут я уверен ,что на смене спать не будут и отгулы брать
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24.06.2020 11:20
+2
Надо было осла взвесить...до презЕдентсва..а потом после...что бы знать на сколько разжирел...
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24.06.2020 11:18
+1
Каждое лето одно и тоже до осени будут пытаться запустить и к осени затихнут.
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24.06.2020 12:03
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Правила форума Совет форумчан
Надо было осла взвесить...до презЕдентсва..а потом после...что бы знать на сколько разжирел...
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24.06.2020 11:18 Ответить
зважити, вказати ріст без підборів... Але основне, взяти аналіз на "допінг".
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24.06.2020 12:17 Ответить
кошерная работа , вот тут я уверен ,что на смене спать не будут и отгулы брать
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24.06.2020 11:20 Ответить
То ж іх знову обстрляють та й на цьому все закінчиться..
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24.06.2020 11:28 Ответить
Каждое лето одно и тоже до осени будут пытаться запустить и к осени затихнут.
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24.06.2020 12:03 Ответить
Наші дороги не для того щоб по їх їздили авто і фури, наші дороги для естетикі і збагачення на їх ямковому ремонті.
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24.06.2020 12:11 Ответить
На них будуть працювати інспектори Укртрансбезпеки спільно з Нацполіцією і під контролем СБУ. Джерело: https://censor.net/ua/n3203999
Оце так боротьба за клієнта... Ще б веб камери для контролю Аваковим та Антоніною.
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24.06.2020 12:22 Ответить
надо чтобы показание всех весов отображались и фиксировались в нескольких местах.
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24.06.2020 16:54 Ответить
Будуть засранців ловити
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24.06.2020 18:39 Ответить
 
 