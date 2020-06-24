На дорогах запустят круглосуточный весовой контроль, - Криклий

В ближайшее время на дорогах Украины будут работать 40 стационарных весовых комплексов для обеспечения защиты дорог от разрушения. На них будут работать инспекторы Укртрансбезопасности совместно с Нацполицией и под контролем СБУ.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в ходе инспекции одного из таких комплексов на участке автодороги М-06 "Киев-Чоп", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.Бизнес".

"Наша цель - осуществлять этот контроль круглосуточно. Пять комплексов габаритно-весового контроля уже работают на дорогах вокруг Киева в круглосуточном режиме. Аналогичная работа ведется в Одессе, Умани, Николаеве и других городах. В ближайшее время 40 стационарных комплексов будут работать на дорогах Украины", - сказал Криклий.

По словам министра, на рассмотрение правительства также будут внесены изменения, предусматривающие привлечение к работе инспекторов Укртрансбезопасности представителей местных органов власти. "Таким образом мы привлечем к этому процессу местные органы власти, потому что они, в том числе, заинтересованы защищать свои дороги", - пояснил Криклий.

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В Мининфраструктуры планируют до конца 2020 года запустить по всей Украине 54 комплекса автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion ("Взвешивание в движении"). На их базе также хотят запустить систему автоматического взыскания штрафов.

Напомним, 16 июня президент Владимир Зеленский поручил правоохранителям начать борьбу с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на украинских дорогах.

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23 июня Зеленский снял видеоролик, в котором обратился к дальнобойщикам. Он обратил внимание на то, что водители обходят перегрузки, чтобы не платить штраф и назвал их "засранцами".