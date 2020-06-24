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На дорогах запустять цілодобовий ваговий контроль, - Криклій

На дорогах запустять цілодобовий ваговий контроль, - Криклій

Найближчим часом на дорогах України працюватимуть 40 стаціонарних вагових комплексів для забезпечення захисту доріг від руйнування. На них будуть працювати інспектори Укртрансбезпеки спільно з Нацполіцією і під контролем СБУ.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив під час інспекції одного з таких комплексів на ділянці автодороги М-06 "Київ-Чоп", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ліга.Бізнес".

"Наша мета - здійснювати цей контроль цілодобово. П'ять комплексів габаритно-вагового контролю вже працюють на дорогах навколо Києва в цілодобовому режимі. Аналогічна робота ведеться в Одесі, Умані, Миколаєві та інших містах. Найближчим часом 40 стаціонарних комплексів працюватимуть на дорогах України", - сказав Криклій.

За словами міністра, на розгляд уряду також будуть внесені зміни, що передбачають залучення до роботи інспекторів Укртрансбезпеки, представників місцевих органів влади. "Так ми залучимо до цього процесу місцеві органи влади, бо вони, зокрема, зацікавлені захищати свої дороги", - пояснив Криклій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав далекобійників дотримуватися вагових обмежень: "Ви, хлопці, засранці. Ми вас знайдемо, і буде боляче". ВIДЕО

У Мінінфраструктури планують до кінця 2020 року запустити по всій Україні 54 комплекси автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion ("Зважування в русі"). На їхній базі також хочуть запустити систему автоматичного стягнення штрафів.

Нагадаємо, 16 червня президент Володимир Зеленський доручив правоохоронцям почати боротьбу з порушенням вантажівками габаритно-вагових обмежень на українських дорогах.

Також читайте: Мінінфраструктури знайшло консенсус з далекобійниками-протестувальниками, - Криклій

23 червня Зеленський зняв відеоролик, у якому звернувся до далекобійників. Він звернув увагу на те, що водії обходять перевантаження, щоб не платити штраф, і назвав їх "засранцями".

Автор: 

дороги (3061) перевезення (1008) далекобійники (29) Криклій Владислав (548)


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Топ коментарі
+5
кошерная работа , вот тут я уверен ,что на смене спать не будут и отгулы брать
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24.06.2020 11:20
+2
Надо было осла взвесить...до презЕдентсва..а потом после...что бы знать на сколько разжирел...
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24.06.2020 11:18
+1
Каждое лето одно и тоже до осени будут пытаться запустить и к осени затихнут.
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24.06.2020 12:03
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Надо было осла взвесить...до презЕдентсва..а потом после...что бы знать на сколько разжирел...
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24.06.2020 11:18 Відповісти
зважити, вказати ріст без підборів... Але основне, взяти аналіз на "допінг".
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24.06.2020 12:17 Відповісти
кошерная работа , вот тут я уверен ,что на смене спать не будут и отгулы брать
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24.06.2020 11:20 Відповісти
То ж іх знову обстрляють та й на цьому все закінчиться..
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24.06.2020 11:28 Відповісти
Каждое лето одно и тоже до осени будут пытаться запустить и к осени затихнут.
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24.06.2020 12:03 Відповісти
Наші дороги не для того щоб по їх їздили авто і фури, наші дороги для естетикі і збагачення на їх ямковому ремонті.
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24.06.2020 12:11 Відповісти
На них будуть працювати інспектори Укртрансбезпеки спільно з Нацполіцією і під контролем СБУ. Джерело: https://censor.net/ua/n3203999
Оце так боротьба за клієнта... Ще б веб камери для контролю Аваковим та Антоніною.
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24.06.2020 12:22 Відповісти
надо чтобы показание всех весов отображались и фиксировались в нескольких местах.
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24.06.2020 16:54 Відповісти
Будуть засранців ловити
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24.06.2020 18:39 Відповісти
 
 