На дорогах запустять цілодобовий ваговий контроль, - Криклій

Найближчим часом на дорогах України працюватимуть 40 стаціонарних вагових комплексів для забезпечення захисту доріг від руйнування. На них будуть працювати інспектори Укртрансбезпеки спільно з Нацполіцією і під контролем СБУ.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив під час інспекції одного з таких комплексів на ділянці автодороги М-06 "Київ-Чоп", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ліга.Бізнес".

"Наша мета - здійснювати цей контроль цілодобово. П'ять комплексів габаритно-вагового контролю вже працюють на дорогах навколо Києва в цілодобовому режимі. Аналогічна робота ведеться в Одесі, Умані, Миколаєві та інших містах. Найближчим часом 40 стаціонарних комплексів працюватимуть на дорогах України", - сказав Криклій.

За словами міністра, на розгляд уряду також будуть внесені зміни, що передбачають залучення до роботи інспекторів Укртрансбезпеки, представників місцевих органів влади. "Так ми залучимо до цього процесу місцеві органи влади, бо вони, зокрема, зацікавлені захищати свої дороги", - пояснив Криклій.

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У Мінінфраструктури планують до кінця 2020 року запустити по всій Україні 54 комплекси автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion ("Зважування в русі"). На їхній базі також хочуть запустити систему автоматичного стягнення штрафів.

Нагадаємо, 16 червня президент Володимир Зеленський доручив правоохоронцям почати боротьбу з порушенням вантажівками габаритно-вагових обмежень на українських дорогах.

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23 червня Зеленський зняв відеоролик, у якому звернувся до далекобійників. Він звернув увагу на те, що водії обходять перевантаження, щоб не платити штраф, і назвав їх "засранцями".