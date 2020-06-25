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Новости Паводки на Западной Украине
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Часть выпускников на Прикарпатье не смогла сдать ВНО из-за паводка

Часть выпускников на Прикарпатье не смогла сдать ВНО из-за паводка

Семеро выпускников из-за сильных дождей и паводка не смогли добраться до пункта ВНО в Ивано-Франковской области. На Буковине сдавать ВНО пришли 79,5% зарегистрировавшихся выпускников.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На Ивано-Франковщине пока, по предварительным данным, семеро детей не смогли добраться до пункта сдачи экзамена по математике, для этих детей мы сделаем индивидуальную возможность сдать все экзамены, поддержим их и их семьи. Мы для них проведем отдельную сессию", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр поручил Минобразования держать этот процесс под контролем.

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Как рассказала заведующая отделом группы мониторинга ВНО в Черновицкой области Любовь Якименко, на Буковине к сдаче ВНО не допустили двух учеников, у которых была повышена температура тела.

"На тестирование по математике в этом году в нашей области зарегистрировались 2 845 детей. Явились на пунктах сдачи ВНО 2 263 ученика - это 79,5% от зарегистрированных. Нарушений в этом году не было никаких, потому что не было металлоискателей. Но двоих детей не допустили к сдаче тестов из-за повышенной температуры тела", - сказала Якименко.

По ее словам, эти ученики, которых не допустили к сдаче ВНО по математике, смогут зарегистрироваться на дополнительную сессию, которую проведут в Черновцах. Дополнительные тестирования пройдут с 24 июля по 10 августа этого года.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 25 июня в Украине началась основная сессия ВНО. Выпускники школ проходят тестирование по математике. Для его прохождения зарегистрировались 186 072 лица, для которых созданы 12 618 аудиторий в 795 пунктах тестирования.

На Прикарпатье в результате июньских наводнений затоплено более 10 000 жилых домов, разрушены 149 км автодорог и 90 мостов. Пока без сообщения остаются 33 населенных пункта. На помощь в Ивано-Франковскую область сегодня отправился отряд спасателей ГСЧС Ривненской области.

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Вы сволота, вам же говорили освободить от сдачи ВНО этих детей. Они реально в трудной ситуации.Так вы сепаратных личинок освободили по каким причинам?
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25.06.2020 17:39 Ответить
реинтеграция .
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25.06.2020 17:44 Ответить
Не переживайте . Наши ВУЗы всех примут . Это их деньги .
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25.06.2020 17:39 Ответить
Надо отменить ВНО и учить всех желающих детей . Увеличить количество университетов . ВНО - это ошибка . Они же дети ! Сегодня умный , завтра затупил . Хочет учиться , пусть учится . Он же не виноват , что учился в селе и родителей не было денег на репетиторов .
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25.06.2020 17:54 Ответить
да там вода по колено
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25.06.2020 18:49 Ответить
Шоб время не терять,нехай сдают по экзамен по биологии
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25.06.2020 19:27 Ответить
 
 