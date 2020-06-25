Часть выпускников на Прикарпатье не смогла сдать ВНО из-за паводка

Семеро выпускников из-за сильных дождей и паводка не смогли добраться до пункта ВНО в Ивано-Франковской области. На Буковине сдавать ВНО пришли 79,5% зарегистрировавшихся выпускников.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На Ивано-Франковщине пока, по предварительным данным, семеро детей не смогли добраться до пункта сдачи экзамена по математике, для этих детей мы сделаем индивидуальную возможность сдать все экзамены, поддержим их и их семьи. Мы для них проведем отдельную сессию", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр поручил Минобразования держать этот процесс под контролем.

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Как рассказала заведующая отделом группы мониторинга ВНО в Черновицкой области Любовь Якименко, на Буковине к сдаче ВНО не допустили двух учеников, у которых была повышена температура тела.

"На тестирование по математике в этом году в нашей области зарегистрировались 2 845 детей. Явились на пунктах сдачи ВНО 2 263 ученика - это 79,5% от зарегистрированных. Нарушений в этом году не было никаких, потому что не было металлоискателей. Но двоих детей не допустили к сдаче тестов из-за повышенной температуры тела", - сказала Якименко.

По ее словам, эти ученики, которых не допустили к сдаче ВНО по математике, смогут зарегистрироваться на дополнительную сессию, которую проведут в Черновцах. Дополнительные тестирования пройдут с 24 июля по 10 августа этого года.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 25 июня в Украине началась основная сессия ВНО. Выпускники школ проходят тестирование по математике. Для его прохождения зарегистрировались 186 072 лица, для которых созданы 12 618 аудиторий в 795 пунктах тестирования.

На Прикарпатье в результате июньских наводнений затоплено более 10 000 жилых домов, разрушены 149 км автодорог и 90 мостов. Пока без сообщения остаются 33 населенных пункта. На помощь в Ивано-Франковскую область сегодня отправился отряд спасателей ГСЧС Ривненской области.