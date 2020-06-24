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Новости Паводки на Западной Украине
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Из-за наводнения более 100 детей не смогут сдать ВНО, - Шмыгаль

Из-за наводнения более 100 детей не смогут сдать ВНО, - Шмыгаль

Детям, которые в результате наводнения не смогут принять участие во внешнем независимом оценивании, предоставят такую возможность отдельно.

Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге 24 июня по чрезвычайной ситуации на западе Украины, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Есть отдельная ситуация, более 100 детей заблокированы и, скорее всего, не смогут сдать ВНО. Этот вопрос будет решен по всем областям, если такая ситуация будет еще где-то ... дети смогут отдельно сдать ВНО, мы определим время и процедуру, родителям и детям не нужно переживать по этому поводу", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что приоритет в ситуации с наводнениями - сохранение жизни и здоровья людей, эвакуация больных и тех, кто в ней нуждается, размещение у родственников или в других заведениях тех, кто потерял жилье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве каждый пятый выпускник не будет сдавать ВНО, - Кличко

"Приоритет номер два - расчистка своеобразных дамб, которые образовались из-за грязи и древесины, застрявшей у мостов, Мосты сейчас под угрозой ...поэтому дана команда и переброшены дополнительные подразделения с соответствующей техникой, чтобы начать расчистку русел рек и ручьев", - сказал глава правительства.

Он добавил, что общее количество личного состава Национальной полиции, Нацгвардии и ГСЧС, которая сегодня работает на Ивано-Франковщине - более полутора тысяч человек.

Как сообщалось, на Прикарпатье в результате наводнения погибли три человека, еще один пропал без вести.

Утром 24 июня на Прикарпатье вылетел Премьер-министр Денис Шмыгаль для координации работы по преодолению последствий паводков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль о паводке на Западной Украине: Частично затоплены дороги международного значения, ситуация по-прежнему напряженная

Автор: 

паводок (294) ВНО (417) Шмыгаль Денис (2684)


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Топ комментарии
+4
Шмыгла...и все остальное зеленое стадо...
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24.06.2020 19:50
+3
(Г.Третьякова)
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24.06.2020 19:46
+3
Из-за наводнения более 100 детей не смогут сдать ВНО, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3972
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24.06.2020 19:54
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24.06.2020 19:43 Ответить
(Г.Третьякова)
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24.06.2020 19:46 Ответить
Шмыгла...и все остальное зеленое стадо...
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24.06.2020 19:50 Ответить
Ну Шмыгаля действительно надо было бы стерилизовать за постоянное запугивание людей липовой пандемией, масками, карантином, вакцинацией и за постоянное вранье. Хочется привести статистику Госстата, по которой во время пандемии в Украине умерло меньше людей, чем за тот же период прошлого года, а именно - умерло всего в Украине за период с января по апрель включительно -195 тыс.287 человек, а за тот же период 2019 года умерло 207 тыс.143 человека. Вот какая интересная статистика и было ли нужным введение карантина, лишение людей работы, потому что экономика то упала донельзя решениями зеленогадой власти. Адекватны ли они и адекватна ли их работа? Например в Швеции не было карантина, а общая смертность нисколько не увеличилась, она ровно такая же как и в прошлом году. А у нас даже уменьшилась. Вот как зеленые шмыги дурят украинцев.
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24.06.2020 20:44 Ответить
От дітям пощастило ))
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24.06.2020 19:53 Ответить
Из-за наводнения более 100 детей не смогут сдать ВНО, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3972
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24.06.2020 19:54 Ответить
Поэтому надо без ЗНО принять в украинские вузы на бюджетные места детей апалченцев из ОРДЛО.
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24.06.2020 19:56 Ответить
А ти їх, Шмига, як "діточок" з ОРДЛО та Криму - без ЗНО та тестів зараховуй до вишів!
Чомусь мені здається, що зиску буде більше від цих 100, ніж від тих, кого останні 6 років вчили ненавидіти Україну...
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24.06.2020 19:57 Ответить
в них там є свій Зеленський
він розрулить
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24.06.2020 19:57 Ответить
Шмыгол.
Давай им вступление в ВУЗ без ЗНО!
Чем они хуже даунбасят?
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24.06.2020 20:09 Ответить
Це, якби, наприклад, ізраїльський прем'єр-міністр Шміглєр надав перевагу при вступі до ВИШів не ізраїльським дітям, а арабам із Сектора Газа.
Та його б наступного ж дня ізраїльтяни з гімном змішали!
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24.06.2020 20:25 Ответить
Помните как фамилии давались?
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24.06.2020 20:21 Ответить
А може їм так само дозволити не здавати ЗНО, чим вони гірші за донбасят, чи може не такі "талановиті" і "розумні", як ті.
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24.06.2020 20:27 Ответить
им тоже нужно разрешить не сдавать ВНО. Они и так от воды пострадали.
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24.06.2020 20:36 Ответить
Срочно оголосити жалобу.
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24.06.2020 20:50 Ответить
Выдайте сразу дипломы, чтобы не мучались.
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24.06.2020 20:56 Ответить
...лядськи зелені потвори. Невже не можна, хоча б на час ЗНО, забезпечити сотню дітей всім необхідним та надати їм можливість спокійно пройти оцінювання разом зі всіма?
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24.06.2020 22:05 Ответить
Цих дітей МінОсвіти просто ЗОБОВ'ЯЗАНО звільнити від ЗНО. Чим лугандонські "абітурієнти" краще наших дітей з постраждалої від негоди Зах. України? Тим, що їм світить "особливий статус", а іншим -ні. Тільки це не факт.
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24.06.2020 22:41 Ответить
На борьбу с реально стихийным бедствием небывалого масштаба - наводнением в западной Украине - правительство выделит 0,5 млрд гривен.

На борьбу с простудой и фейковой пандемией - 65 млрд гривен.

У меня всё.
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25.06.2020 02:10 Ответить
 
 