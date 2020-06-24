Из-за наводнения более 100 детей не смогут сдать ВНО, - Шмыгаль

Детям, которые в результате наводнения не смогут принять участие во внешнем независимом оценивании, предоставят такую возможность отдельно.

Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге 24 июня по чрезвычайной ситуации на западе Украины, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Есть отдельная ситуация, более 100 детей заблокированы и, скорее всего, не смогут сдать ВНО. Этот вопрос будет решен по всем областям, если такая ситуация будет еще где-то ... дети смогут отдельно сдать ВНО, мы определим время и процедуру, родителям и детям не нужно переживать по этому поводу", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что приоритет в ситуации с наводнениями - сохранение жизни и здоровья людей, эвакуация больных и тех, кто в ней нуждается, размещение у родственников или в других заведениях тех, кто потерял жилье.

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"Приоритет номер два - расчистка своеобразных дамб, которые образовались из-за грязи и древесины, застрявшей у мостов, Мосты сейчас под угрозой ...поэтому дана команда и переброшены дополнительные подразделения с соответствующей техникой, чтобы начать расчистку русел рек и ручьев", - сказал глава правительства.

Он добавил, что общее количество личного состава Национальной полиции, Нацгвардии и ГСЧС, которая сегодня работает на Ивано-Франковщине - более полутора тысяч человек.

Как сообщалось, на Прикарпатье в результате наводнения погибли три человека, еще один пропал без вести.

Утром 24 июня на Прикарпатье вылетел Премьер-министр Денис Шмыгаль для координации работы по преодолению последствий паводков.

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