Шмыгаль о паводке на Западной Украине: Частично затоплены дороги международного значения, ситуация по-прежнему напряженная
В пяти областях Украины из-за непогоды и затопления развивается критическая ситуация. Сильнее всего пострадала Ивано-Франковская область, где 165 населенных пунктов попали под влияние паводка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Премьер заявил, что в результате паводка погибли три человека.
"Тело одного погибшего до сих пор не нашли. Двух женщин уже нашли. Несколько частных домов вообще стерты с лица змели. Общую сумму ущерба пока невозможно подсчитать", - объяснил он.
По словам премьера частично затоплены дороги международного значения, ситуация продолжает по-прежнему быть напряженной.
"Сегодня волна пошла на Тернопольскую область, есть часть домохозяйств поврежденных. В целом в Закарпатской области три населенных пункта, в Черновицкой области - четыре населенных пункта, во Львовской - один населенный пункт пострадали в результате этого наводнения", - добавил Шмыгаль.
Премьер-министр рассказал, что на Ивано-Франковщину отправили уже четыре вертолета. Двух беременных женщин на поздних сроках эвакуировали с их помощью.
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А то пиарится на горе только: https://censor.net/ua/news/3204037