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На Буковине 28 населенных пунктов подтоплены, 9 - без газа, 5 - без света, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Черновицкой области растет уровень воды в реке Прут. Количество подтопленных населенных пунктов увеличилось до 28.

Об этом в Facebook сообщает Черновицкая областная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 12:00 24 июня подтоплено 28 населенных пунктов, 521 дом и 445 подвалов, затоплены 1104 приусадебных участка, повреждено 1,7 га сельскохозяйственных угодий, отселено 116 человек, из них 34 детей, повреждено 0,92 километра дорог, 4 моста", - говорится в сообщении.

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Частично без света остаются 5 населенных пунктов в Путильском, Сторожинецком, Хотинском и Кицманском районах.

В 9 населенных пунктах нарушено газоснабжение, усложнено или отсутствует автотранспортное сообщение с 7 населенными пунктами (Довгополье, Конятин, Фошки, Стебни, Лустун Путильского района, хутор Серафинец Выжницкого района).

Спасатели вывезли в безопасное место из подтопленных зданий 69 человек, в том числе 17 детей.

"️Продолжаются аварийно-восстановительные работы по укреплению поврежденных участков дамбы № 15 Б в селе Банилов и дамбы № 21 в Выжнице. В случае осложнения ситуации ГСЧС приведены в готовность 123 единицы специальной и аварийно-спасательной техники", - добавили в Черновицкой ОГА.

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Также спасатели помогают подвозить воду, продукты питания для населения в труднодоступные места подтопленных сел, откачивают воду из подтопленных жилых домов и подвалов.

На Буковине 28 населенных пунктов подтоплены, 9 - без газа, 5 - без света, - ОГА 01
На Буковине 28 населенных пунктов подтоплены, 9 - без газа, 5 - без света, - ОГА 02
На Буковине 28 населенных пунктов подтоплены, 9 - без газа, 5 - без света, - ОГА 03
На Буковине 28 населенных пунктов подтоплены, 9 - без газа, 5 - без света, - ОГА 04
На Буковине 28 населенных пунктов подтоплены, 9 - без газа, 5 - без света, - ОГА 05
На Буковине 28 населенных пунктов подтоплены, 9 - без газа, 5 - без света, - ОГА 06
На Буковине 28 населенных пунктов подтоплены, 9 - без газа, 5 - без света, - ОГА 07
На Буковине 28 населенных пунктов подтоплены, 9 - без газа, 5 - без света, - ОГА 08
На Буковине 28 населенных пунктов подтоплены, 9 - без газа, 5 - без света, - ОГА 09
На Буковине 28 населенных пунктов подтоплены, 9 - без газа, 5 - без света, - ОГА 10
На Буковине 28 населенных пунктов подтоплены, 9 - без газа, 5 - без света, - ОГА 11
На Буковине 28 населенных пунктов подтоплены, 9 - без газа, 5 - без света, - ОГА 12
На Буковине 28 населенных пунктов подтоплены, 9 - без газа, 5 - без света, - ОГА 13
На Буковине 28 населенных пунктов подтоплены, 9 - без газа, 5 - без света, - ОГА 14

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Буковина (896) наводнение (461) паводок (294) потоп (336)


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а нашефсё молчит?
может... сходите... проверьте...все ли там пучком ??? может он просто... попить хочет ?
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24.06.2020 17:02 Ответить
 
 