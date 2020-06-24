На Тернопольщине произошел перелив через дамбу на Днестре: проводится отселение жителей двух сел, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В Монастырисском районе Тернопольской области на реке Днестр произошел перелив через дамбу. Проводится частичное отселение жителей трех сел.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в связи с переливом через дамбу произошло подтопление сельскохозяйственных угодий и существует угроза подтопления сел Устье-Зеленое и Лука.
"В настоящее время проводится частичное отселение жителей с. Устье-Зеленое (103 чел.) и с. Лука (51 чел.)", - сообщили в ГСЧС.
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