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На Тернопольщине произошел перелив через дамбу на Днестре: проводится отселение жителей двух сел, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Монастырисском районе Тернопольской области на реке Днестр произошел перелив через дамбу. Проводится частичное отселение жителей трех сел.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в связи с переливом через дамбу произошло подтопление сельскохозяйственных угодий и существует угроза подтопления сел Устье-Зеленое и Лука.

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"В настоящее время проводится частичное отселение жителей с. Устье-Зеленое (103 чел.) и с. Лука (51 чел.)", - сообщили в ГСЧС.

На Тернопольщине произошел перелив через дамбу на Днестре: проводится отселение жителей двух сел, - ГСЧС 01
На Тернопольщине произошел перелив через дамбу на Днестре: проводится отселение жителей двух сел, - ГСЧС 02
На Тернопольщине произошел перелив через дамбу на Днестре: проводится отселение жителей двух сел, - ГСЧС 03
На Тернопольщине произошел перелив через дамбу на Днестре: проводится отселение жителей двух сел, - ГСЧС 04
На Тернопольщине произошел перелив через дамбу на Днестре: проводится отселение жителей двух сел, - ГСЧС 05
На Тернопольщине произошел перелив через дамбу на Днестре: проводится отселение жителей двух сел, - ГСЧС 06
На Тернопольщине произошел перелив через дамбу на Днестре: проводится отселение жителей двух сел, - ГСЧС 07
На Тернопольщине произошел перелив через дамбу на Днестре: проводится отселение жителей двух сел, - ГСЧС 08

Автор: 

наводнение (461) паводок (294) потоп (336) ГСЧС (4973) Тернопольская область (726)


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А тем временем в офисе президента...

Зесранский сидел в кресле. Его взгляд был сосредоточен на какой-то неведомой точке.
Может показаться, шо он ничего не делает. Но нет. Он работает.
В его голове рождается видосик по поводу детей-засранцев, которые растаскивают песок из песочниц Тищенко, предназначенный для "Большой стройки".
Нос гаранта был испачкан мукой. Все дело в том, что сегодня он месил тесто и лепил вареники. Ведь больше некому. Ленка на больничке.
Дверь открылась и на порге появился Ара ******:
- Вовчик, хочешь сосну?
- Сосни. Дякую.
- Та не, корабельную.
- Колыбельную? Хочу. Дякую.
- Вовчик, ты сейчас оху##ешь. Алла Хвердиева, заходи!
- Мальчики, мне уже сорок и я не лох. Баблосы вперед.
- Баба, да, - прогундосил хозяин кабинета и протянул светнутую в трубочку 100-долларовую купюру.

В это же самое время за стеной стояла Шмандель и через граненый стакан, прислоненный к стене, подслушивала разговор.
Горькие девичьи слезы текли по щекам, оставляя разводы от дешевой косметики.
И почему я не сосна,- подумала Шмандель и слезы с новой силой покатились по лицу
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24.06.2020 16:45 Ответить
Супер!
Можна вкрасти до мордокниги?
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24.06.2020 18:11 Ответить
Да, конечно ))
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24.06.2020 21:08 Ответить
Будет классно, сказал зелемойский и потянулся за булавой....будет весело - подумали избиратели проголосовав за кривляку из сериала
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24.06.2020 16:55 Ответить
Біда... Колись матінці-природі осточортіє остаточно дивитись на те,що дурне люство витворяє,і вона прийме кардинальне рішення. Стосовно повної зачистки планети...
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24.06.2020 16:58 Ответить
 
 