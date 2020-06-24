Город Яремче остался без водоснабжения: обвал дороги разрушил трубу

В городе Яремче Ивано-Франковской области обвал дороги на улице Грушевского разрушил водопровод. Подача воды прекращена.

Об этом сообщает Водоканал г. Яремче, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с обвалом дороги по улице Грушевского разрушен главный водопровод. Специалисты нашего предприятия уже работают над ликвидацией аварии. На данный момент в бассейнах ПУВКХ г.Яремче есть незначительное количество воды, которая будет подана на город до 13.00 24.06.2020 г. 24.06. после 13.00 подача на город будет прекращена до окончательной ликвидации аварии", - сообщает водоканал.

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Как сообщалось, сильные дожди на территории Яремчанского городского совета подтопили 5 населенных пунктов (с. Микуличин, г.Яремче, с.Татаров, с. Яблуница, пгт. Ворохта), разрушили 17 мостов и остановили работу двух водозаборов.