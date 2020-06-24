Місто Яремче залишилося без водопостачання: обвал дороги зруйнував трубу

У місті Яремче Івано-Франківської області обвал дороги на вулиці Грушевського зруйнував водопровід. Подачу води припинено.

Про це повідомляє водоканал м. Яремче, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з обвалом дороги по вулиці Грушевського, зруйновано головний водопровід. Спеціалісти нашого підприємства вже працюють над ліквідацією аварії. На цей момент у басейнах ВУВКГ м. Яремче є незначна кількість води, яка буде подана на місто до 13.00 24.06.2020 р. 24.06. після 13.00 подачу на місто буде припинено до остаточної ліквідації аварії", - повідомляє водоканал.

Як повідомлялося, сильні дощі на території Яремчанської міської ради підтопили 5 населених пунктів (с. Микуличин, м. Яремче, с. Татарів, с. Яблуниця, смт Ворохта), зруйнували 17 мостів та зупинили роботу двох водозаборів.

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