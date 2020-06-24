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Новини Паводки на Західній Україні
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Місто Яремче залишилося без водопостачання: обвал дороги зруйнував трубу

Місто Яремче залишилося без водопостачання: обвал дороги зруйнував трубу

У місті Яремче Івано-Франківської області обвал дороги на вулиці Грушевського зруйнував водопровід. Подачу води припинено.

Про це повідомляє водоканал м. Яремче, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з обвалом дороги по вулиці Грушевського, зруйновано головний водопровід. Спеціалісти нашого підприємства вже працюють над ліквідацією аварії. На цей момент у басейнах ВУВКГ м. Яремче є незначна кількість води, яка буде подана на місто до 13.00 24.06.2020 р. 24.06. після 13.00 подачу на місто буде припинено до остаточної ліквідації аварії", - повідомляє водоканал.

Як повідомлялося, сильні дощі на території Яремчанської міської ради підтопили 5 населених пунктів (с. Микуличин, м. Яремче, с. Татарів, с. Яблуниця, смт Ворохта), зруйнували 17 мостів та зупинили роботу двох водозаборів.

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Місто Яремче залишилося без водопостачання: обвал дороги зруйнував трубу 01

Автор: 

паводок (233) Яремче (10) водопостачання (833)


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Топ коментарі
+5
Город Яремче остался без водоснабжения: обвал дороги разрушил трубу - Цензор.НЕТ 2060
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24.06.2020 16:03
+4
Пусть с луж пьют, лесорубы херовы
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24.06.2020 15:51
+3
Зачем помогать придуркам которые убивают свойдом.Им бурштын нужен и лес выпилить весь на продажу,а дом пусть валиться,пусть дети бомжуют,это будет потом -сегодня бабло,вот пусть за него и восстанавливают свой дом
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24.06.2020 15:54
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Пусть с луж пьют, лесорубы херовы
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24.06.2020 15:51 Відповісти
Не всі ж винні у вирубці лісу. Є безпосередні учасники, є мовчазні спостерігачі, а є ті, хто активно протидіють (їх меншість). То всі з м.Яремче мають пити з калюж?
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24.06.2020 16:04 Відповісти
Да все виноваты. Один рубит, а 5 молчат бо то кум, сват, брат рубит и все свои. Вышли бы и спалили к херам те лесовозы. Кто местный прекрасно знает кто это делает, как вывозят и что рубится
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24.06.2020 16:11 Відповісти
А вилупки "із кієффа" котрі оббирають всіх до нитки провокуючи вирубувати ліси для виживання, тут просто ні при чому?
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24.06.2020 16:15 Відповісти
Во что Карпаты превратили местные с Бурбаками
Місто Яремче залишилося без водопостачання: обвал дороги зруйнував трубу - Цензор.НЕТ 3288
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24.06.2020 16:17 Відповісти
Раньше почему-то не было таких наводнений. Лес вырубили и теперь дожди стали смывать грунт с гор, который заполнил русла рек. Воде некуда деваться, она вышла из русла. Это все последствия вырубки леса.
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24.06.2020 16:24 Відповісти
звісно не всі рубають, але їх всі знають і не зупиняють... навіщо там взагалі мусора, сбу, проккурори, лісники? Саме вони і отримують зиск з вирубок...
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24.06.2020 16:16 Відповісти
https://mobile.twitter.com/bokorash

https://mobile.twitter.com/bokorash карпатський бокораш https://mobile.twitter.com/bokorash @bokorash https://mobile.twitter.com/bokorash/status/1275629327594463237 9 ч

А ви дійсно думаєте, що коли ліс не рубали, то поводків не було?)

Багато хто взагалі не знає, що смерека, яке оспіване в народних піснях, то штучно посаджене дерево на місці масових вирубок ще за Австро-Угорщини
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24.06.2020 15:52 Відповісти
Половина гор лысые в буреломе и пнях. При совке да были вырубки, но столько же и засаживалось и лес был лесом. Сейчас варварство
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24.06.2020 15:54 Відповісти
А ви дійсно думаєте, що вирубки не впливають на частоту та силу паводків?
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24.06.2020 15:55 Відповісти
Город Яремче остался без водоснабжения: обвал дороги разрушил трубу - Цензор.НЕТ 2060
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24.06.2020 16:03 Відповісти
Зачем помогать придуркам которые убивают свойдом.Им бурштын нужен и лес выпилить весь на продажу,а дом пусть валиться,пусть дети бомжуют,это будет потом -сегодня бабло,вот пусть за него и восстанавливают свой дом
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24.06.2020 15:54 Відповісти
Гарна нагода для всіх любителів рафтінгу випробувати себе.
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24.06.2020 15:59 Відповісти
Кто был в Яремче,тот не захочет в Магадан и прочее рюсскае дерьмо...
Прожил там 4 года.Райский уголок на планете...
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24.06.2020 16:00 Відповісти
так не кто не спорит что там красота, сам там бываю по 2 раза в год. Просто рубят лес страшно. Находишь красивое место в лесу, а через год приезжаешь там уже леса нет..
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24.06.2020 16:08 Відповісти
как нету?та вон по горло воды
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24.06.2020 16:04 Відповісти
Пусть живут в говне. Сами виноваты. Хватит им помогать.
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24.06.2020 16:05 Відповісти
Мало того они не только нас залили, а еще соседние страны. Из-за своего жлобства.
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24.06.2020 16:07 Відповісти
сегодня нет воды в ДАУНБАссе...
вам районы перечислить,?воду дают утром час и вечером час....быдло тупое...вы задрали рюсским миром...
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24.06.2020 16:10 Відповісти
Тішився природою в Яремчі. Там ще й греко-католицький сиротинець є. Тепер і ці дітки без води ...
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24.06.2020 17:09 Відповісти
Гірська дорога на перевалі біля Яремче. П'ять років тому.
Масових вирубок тоді не було, але траплялися місця.

Місто Яремче залишилося без водопостачання: обвал дороги зруйнував трубу - Цензор.НЕТ 6547
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24.06.2020 18:49 Відповісти
 
 