Місто Яремче залишилося без водопостачання: обвал дороги зруйнував трубу
У місті Яремче Івано-Франківської області обвал дороги на вулиці Грушевського зруйнував водопровід. Подачу води припинено.
Про це повідомляє водоканал м. Яремче, передає Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з обвалом дороги по вулиці Грушевського, зруйновано головний водопровід. Спеціалісти нашого підприємства вже працюють над ліквідацією аварії. На цей момент у басейнах ВУВКГ м. Яремче є незначна кількість води, яка буде подана на місто до 13.00 24.06.2020 р. 24.06. після 13.00 подачу на місто буде припинено до остаточної ліквідації аварії", - повідомляє водоканал.
Як повідомлялося, сильні дощі на території Яремчанської міської ради підтопили 5 населених пунктів (с. Микуличин, м. Яремче, с. Татарів, с. Яблуниця, смт Ворохта), зруйнували 17 мостів та зупинили роботу двох водозаборів.
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А ви дійсно думаєте, що коли ліс не рубали, то поводків не було?)
Багато хто взагалі не знає, що смерека, яке оспіване в народних піснях, то штучно посаджене дерево на місці масових вирубок ще за Австро-Угорщини
Прожил там 4 года.Райский уголок на планете...
вам районы перечислить,?воду дают утром час и вечером час....быдло тупое...вы задрали рюсским миром...
Масових вирубок тоді не було, але траплялися місця.