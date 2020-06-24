Паводок на Буковині: Частина мешканців затоплених населених пунктів відмовляються від евакуації, - голова ОДА Осачук. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Чернівецькій області мешканці одного зі сіл, яке опинилося затопленим і відрізаним від сполучення, відмовилися від евакуації.

На своїй сторінці у Facebook глава ОДА Сергій Осачук показав наслідки негоди у двох селах області, передає Цензор.НЕТ.

"Є евакуйовані. Понад 100 осіб, з них 24 дитини. Є така доволі несподівана ситуація, коли у Герцаївському районі у селі Лунка 13 домогосподарств, які залишились відрізаними від твердого сполучення на підвищенні, на острові, відмовляються від евакуації. Староста села, і голова громади, і райдержадміністрація, і ДСНС просять, пропонують, але вони відмовляються. Вони посилаються на свій досвід великої повені 2008 року: кажуть, що їхні будинки не затопить, а якщо і буде підніматися вода, то вони піднімуться на другий поверх", - повідомив Осачук, пише ТСН.

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Також від евакуації відмовляються деякі мешканці затопленого Галича в Івано-Франківській області, пише ТСН.

"Куди ж ми поїдемо, коли у нас вдома бабуся старенька", - заявила рятувальникам одна з жінок.

"Однак усе тримають речі напоготові, щоб у разі більшої небезпеки бути готовими до евакуації", - зазначає видання.

Паводок у Галичі







У Чернівцях, за словами голови ОДА Осачука, критична ситуація склалася на Калинівському ринку, який повністю затопило.

"Критична ситуація на комунальному підприємстві Чернівці - Калинівський ринок. Дві доби підприємці виносили свій товар, вивозили, і зараз тут чергують практично цілодобово, спостерігаючи за тим, як уже до крайніх рядів вода з Пруту надходить. Гідрометеорологічний прогноз на після обіду такий, що вода може піднятися ще на півтора метра і таким чином затопити наступні квартали", - додав голова Чернівецької ОДА.

Чиновник запевнив, що за потреби влада готова до евакуації, а соціальні виплати насамперед будуть спрямовані в населені пункти, які найбільше постраждали від паводків.

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"Ми обов'язково підтримуємо всіх, у кого яка є потреба. Є велика кількість автобусів за потреби для евакуації. Усі забезпечені продуктами харчування. Особливий контроль і акцент на сім'ях у складних життєвих обставинах. Департамент соціального захисту насамперед звертає на них увагу, так само соціальні виплати направляються в першу чергу в населені пункти районів, які постраждали", - наголосив він.