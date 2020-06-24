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Новини Фото Паводки на Західній Україні
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Паводок на Буковині: Частина мешканців затоплених населених пунктів відмовляються від евакуації, - голова ОДА Осачук. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Чернівецькій області мешканці одного зі сіл, яке опинилося затопленим і відрізаним від сполучення, відмовилися від евакуації.

На своїй сторінці у Facebook глава ОДА Сергій Осачук показав наслідки негоди у двох селах області, передає Цензор.НЕТ.

"Є евакуйовані. Понад 100 осіб, з них 24 дитини. Є така доволі несподівана ситуація, коли у Герцаївському районі у селі Лунка 13 домогосподарств, які залишились відрізаними від твердого сполучення на підвищенні, на острові, відмовляються від евакуації. Староста села, і голова громади, і райдержадміністрація, і ДСНС просять, пропонують, але вони відмовляються. Вони посилаються на свій досвід великої повені 2008 року: кажуть, що їхні будинки не затопить, а якщо і буде підніматися вода, то вони піднімуться на другий поверх", - повідомив Осачук, пише ТСН.

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Також від евакуації відмовляються деякі мешканці затопленого Галича в Івано-Франківській області, пише ТСН.

"Куди ж ми поїдемо, коли у нас вдома бабуся старенька", - заявила рятувальникам одна з жінок.

"Однак усе тримають речі напоготові, щоб у разі більшої небезпеки бути готовими до евакуації", - зазначає видання.

Паводок на Буковині: Частина мешканців затоплених населених пунктів відмовляються від евакуації, - голова ОДА Осачук 01

Паводок у Галичі

Паводок на Буковині: Частина мешканців затоплених населених пунктів відмовляються від евакуації, - голова ОДА Осачук 02
Паводок на Буковині: Частина мешканців затоплених населених пунктів відмовляються від евакуації, - голова ОДА Осачук 03
Паводок на Буковині: Частина мешканців затоплених населених пунктів відмовляються від евакуації, - голова ОДА Осачук 04

У Чернівцях, за словами голови ОДА Осачука, критична ситуація склалася на Калинівському ринку, який повністю затопило.

"Критична ситуація на комунальному підприємстві Чернівці - Калинівський ринок. Дві доби підприємці виносили свій товар, вивозили, і зараз тут чергують практично цілодобово, спостерігаючи за тим, як уже до крайніх рядів вода з Пруту надходить. Гідрометеорологічний прогноз на після обіду такий, що вода може піднятися ще на півтора метра і таким чином затопити наступні квартали", - додав голова Чернівецької ОДА.

Чиновник запевнив, що за потреби влада готова до евакуації, а соціальні виплати насамперед будуть спрямовані в населені пункти, які найбільше постраждали від паводків.

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"Ми обов'язково підтримуємо всіх, у кого яка є потреба. Є велика кількість автобусів за потреби для евакуації. Усі забезпечені продуктами харчування. Особливий контроль і акцент на сім'ях у складних життєвих обставинах. Департамент соціального захисту насамперед звертає на них увагу, так само соціальні виплати направляються в першу чергу в населені пункти районів, які постраждали", - наголосив він.

Автор: 

Буковина (849) повінь (172) паводок (233) Чернівці (561) евакуація (2313) Осачук Сергій (112)


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Топ коментарі
+5
Да, це не луганські халупи із шлаку
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24.06.2020 14:43
+3
Де той хохатчач накурений? Може треба зібрати РНБО, МНС, виїхати до людей, щось робити?
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24.06.2020 14:24
+2
Без пилорам не хотят эвакуироваться)))
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24.06.2020 14:33
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Де той хохатчач накурений? Може треба зібрати РНБО, МНС, виїхати до людей, щось робити?
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24.06.2020 14:24 Відповісти
"виїхати до людей" - говорят "плохая примета"
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24.06.2020 16:34 Відповісти
там такие маетки стоят что их и шторм не смоет!
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24.06.2020 14:26 Відповісти
Да, це не луганські халупи із шлаку
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24.06.2020 14:43 Відповісти
В Лоханске смотря где. Там где алкаши-срахтеры живут там халупы, а там где их начальство там и покруче будет.
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24.06.2020 14:47 Відповісти
Це відносно бідні села, були б Бояни або Мамаївці, там би і Ахметов загубився.
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24.06.2020 15:29 Відповісти
***
На свете ни один метеоролог,
Как, впрочем, не метеоролог тоже
К несчастью, предсказать не сможет
Любое наводнения... И что же?
Губя природу, реки и леса -
Пересчитая звонкую монету,
Надеясь на авось и чудеса...
Принять готовы паводок за это???
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24.06.2020 14:31 Відповісти
Ну, и правильно делают.
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24.06.2020 14:32 Відповісти
Все проще. Сторожа не поставишь, а "добрые" люди очень даже могут помочь слегка освободить маєтки от излишней роскоши.
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24.06.2020 14:32 Відповісти
Без пилорам не хотят эвакуироваться)))
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24.06.2020 14:33 Відповісти
Це не лісові райони, нема там пилорам, Герца це взагалі румуни.
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24.06.2020 15:30 Відповісти
Є шанс втопити коронавірус.
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24.06.2020 15:33 Відповісти
Вирізайте дальше Карпати!!! Цим будете відхаркувати ще пів століття!!! Не забудьте подякувати Пєтьові Парашенко розом з Яценюком!!!
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24.06.2020 16:04 Відповісти
это не там,где живут водители лесовозов?которые лес возят,пусть дальше возят
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24.06.2020 21:20 Відповісти
 
 