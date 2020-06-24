У Карпатах через зсуви зникло озеро Криве. ФОТОрепортаж

В Івано-Франківській області через зсуви зникло озеро Криве у Верховинському районі.

Про це повідомила екоактивістка з Верховини Яніна Лучейко в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"... у Верховині, селище Кривець, відбулося 3 зсуви. Один зсув повністю перегородив дорогу в селище. Люди залишилися відрізаними. Зсув пройшов недалеко від житлового будинку. Зникло невелике карпатське озеро Криве. Два зсуви відбулися навколо озера, природну дамбу знесло і все понесло в Чорний Черемош .. ", - повідомила Лучейко.

За її інформацією, це озеро утворилося в 2008 році, так само під час повені.

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По ее информации, это озеро образовалось в 2008 году, так же во время наводнения.

Відомо, що озеро Криве утворилося в результаті гірського обвалу північно-західної частини гори Магурка і падіння каменів, дерев і ґрунту, які перекрили гірський потік Кривець. Озеро утворилося у вигляді латинської букви "S", глибиною 10 м і довжиною 370 м. Озеро Криве місцеві вважали туристичною цікавинкою.







