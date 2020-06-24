У Карпатах через зсуви зникло озеро Криве. ФОТОрепортаж
В Івано-Франківській області через зсуви зникло озеро Криве у Верховинському районі.
Про це повідомила екоактивістка з Верховини Яніна Лучейко в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"... у Верховині, селище Кривець, відбулося 3 зсуви. Один зсув повністю перегородив дорогу в селище. Люди залишилися відрізаними. Зсув пройшов недалеко від житлового будинку. Зникло невелике карпатське озеро Криве. Два зсуви відбулися навколо озера, природну дамбу знесло і все понесло в Чорний Черемош .. ", - повідомила Лучейко.
За її інформацією, це озеро утворилося в 2008 році, так само під час повені.
По ее информации, это озеро образовалось в 2008 году, так же во время наводнения.
Відомо, що озеро Криве утворилося в результаті гірського обвалу північно-західної частини гори Магурка і падіння каменів, дерев і ґрунту, які перекрили гірський потік Кривець. Озеро утворилося у вигляді латинської букви "S", глибиною 10 м і довжиною 370 м. Озеро Криве місцеві вважали туристичною цікавинкою.
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Конечно же авакян не при чем!!!
Я считаю идиотизмом если тебя спрашивают про яичницу отвечать про сковородку!
Влезла в чужей диалог, да еще и логич цепочку проследить не можешь!
Это Я ТЕБЯ ни о чем не спрашивал!
Я ответил на вопрос, который ты видно по пьяни и без очков найти не можешь!
У вас галюны уже от передоза?
И ГДЕ вы видели упоминание порохни ДО вашего тупого коммента?
"ГДЕ я эту утверждаю?
И ГДЕ вы видели упоминание порохни ДО вашего тупого коммента?"
Шо морозишься языката пихва? Язык в жопу засунул?
А чего ты цепочку до БОГА не довел идиот? Все происходит по воле его!!!!!
Ой ржу не могу с тупого тролля!!!!
Гарне озеро. Було
Может как в том известном фильме: "Все украдено до нас"
Теперь эти деньги в кредит! вылазят боком.
Что приобрели? Как по мне, больше потеряли!