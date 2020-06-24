Шмигаль про паводок на Прикарпатті: Ситуація критична, затоплення перевершує масштаб 2008 року. ВIДЕО

В Івано-Франківській області затоплено районну лікарню в місті Галич, проводиться евакуація хворих.

Про це прем'єр-міністр повідомив в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Проінспектували рівнинну частину. Зрозуміло, що ситуація критична. Фактично, затоплення перевершує масштаб 2008 року. Затоплена районна лікарня в місті Галич, проводиться евакуація хворих. Є певні ускладнення через те, що там є захворілі на коронавірус", - йдеться в повідомленні.

Далі прем'єр проінспектує гірський район і після обіду проведемо комісію ТЕБ і НС, де будемо ухвалювати необхідні для подолання наслідків стихії рішення.

Нагадаємо, сьогодні, 24 червня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова ДСНС Микола Чечоткін і командувач Національною гвардією Микола Балан здійснили обліт найбільш затоплених територій Івано-Франківської області з метою моніторингу наслідків негоди.

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