Шмигаль про паводок на Прикарпатті: Ситуація критична, затоплення перевершує масштаб 2008 року. ВIДЕО
В Івано-Франківській області затоплено районну лікарню в місті Галич, проводиться евакуація хворих.
Про це прем'єр-міністр повідомив в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Проінспектували рівнинну частину. Зрозуміло, що ситуація критична. Фактично, затоплення перевершує масштаб 2008 року. Затоплена районна лікарня в місті Галич, проводиться евакуація хворих. Є певні ускладнення через те, що там є захворілі на коронавірус", - йдеться в повідомленні.
Далі прем'єр проінспектує гірський район і після обіду проведемо комісію ТЕБ і НС, де будемо ухвалювати необхідні для подолання наслідків стихії рішення.
Нагадаємо, сьогодні, 24 червня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова ДСНС Микола Чечоткін і командувач Національною гвардією Микола Балан здійснили обліт найбільш затоплених територій Івано-Франківської області з метою моніторингу наслідків негоди.
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У меня всё.
https://delo.ua/business/verhovnaja-rada-otmenila-moratorij-na-eksport-lesa-krugljaka-346085/ https://delo.ua/business/verhovnaja-rada-otmenila-moratorij-na-eksport-lesa-krugljaka-346085/ Комітет ВР з питань промислової політики та підприємництва ухвалив рішення погодитися з пропозиціями Президента внести зміни до деяких законів України щодо збереження українських лісів і виключив із закону норму про заборону експорту дров.
он только для дальнабойщиков какоето садо мазо викладивает
І при цьому ні у місцевих лісорубів ні у місцевої влади не має бажання щось міняти..
Лісоруби кажуть що не має де більше заробити, влада що ліс треба вирубати тому що він старий..
А взагалі місцевій владі вигідні такі потопи після цього виділять гроші з держбуюджету на востановлення...
Так и вырубок больше стало!!!!
Логическую цепочку не прослеживаешь идиот!
В мене знайомий там має пилораму і відкрив зразу шинок біля пилорами, то робочі більше пропивають грошей в шинку чим він їм платить.. Убив двох зайців і гроші йому вертаються і лівак збирає, який робочі без нього крутять...
Ліс знищили, рибу всю вибили, каміння вивозять з річок нон-стоп, берег - одна суцільна неукріплена земля. Все те, що зараз видно на фотках і відео, в спеку майже пересихає, як і купа криниць у селах. Ці всі потоки можна велосипедом переїзджати.
Сьогодні потоп, завтра засуха. Так і живемо
НЕ можете сами - одолжите у Нидерландов, есть давным-давно программа моделирования затопления при повышении уровня воды.
И знайте ЗАРАНЕЕ, мать вашу!!!!
Вот денег геройски распилить на человеческом горе - это про нашу страну!
Путём забивания мусором всех дренажных канав, вырубкой лесов на склонах м самостроем в поймах, которые каждый год заливаются?
Заливаются не каждый года, а, примерно, каждые 2, но сути это не меняет
ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ СКАЗАЛ ШМЫГАЛЬ?
Шмыгаль о паводке на Прикарпатье: Ситуация критическая, вырубки лесов превосходят масштаб 2008 года!