На Прикарпатті випало близько 70% місячної норми опадів, - Аваков
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що в трьох районах Івано-Франківської області випало близько 70% місячної норми опадів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС, про це заявив Аваков під час робочої поїздки в Івано-Франківську область.
"Удар стихії в Івано-Франківській області прийняли Верховинський, Косівський, Рожнятівський райони. Фактично випало до 70% місячної норми опадів. Це спричинило потужні потоки, які на своєму шляху руйнували, дамби, мости і переходи. Дністер розлився майже на 7 м - це рівень стихії 2008 року", - зазначив Арсен Аваков.
Глава МВС зазначив, що зараз важливо зробити під'їзд до населених пунктів, щоб надавати людям необхідну допомогу.
"На другу половину дня очікуємо поліпшення погодних умов і згоду на виліт авіації МВС. Вертоліт уже завантажений продуктами харчування і необхідною технікою", - зазначив Аваков.
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