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На Прикарпатті випало близько 70% місячної норми опадів, - Аваков

На Прикарпатті випало близько 70% місячної норми опадів, - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що в трьох районах Івано-Франківської області випало близько 70% місячної норми опадів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС, про це заявив Аваков під час робочої поїздки в Івано-Франківську область.

"Удар стихії в Івано-Франківській області прийняли Верховинський, Косівський, Рожнятівський райони. Фактично випало до 70% місячної норми опадів. Це спричинило потужні потоки, які на своєму шляху руйнували, дамби, мости і переходи. Дністер розлився майже на 7 м - це рівень стихії 2008 року", - зазначив Арсен Аваков.

Глава МВС зазначив, що зараз важливо зробити під'їзд до населених пунктів, щоб надавати людям необхідну допомогу.

"На другу половину дня очікуємо поліпшення погодних умов і згоду на виліт авіації МВС. Вертоліт уже завантажений продуктами харчування і необхідною технікою", - зазначив Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація і понад 1500 співробітників МВС скеровано в постраждалі від повеней регіони, - Аваков

Автор: 

Аваков Арсен (2189) дощі (108) Івано-Франківська область (950) Негода В’ячеслав (10)


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А хто зараз керує ментами, які покривають ту сволоту, що рубає ліси?
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24.06.2020 11:56 Відповісти
Ще три відсотка і буде число 73 проценти опадів, типу як число 666 для України.
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24.06.2020 12:07 Відповісти
Хто задає питаня владі про вирубані площі лісів швидко сяде на обсервацію і отримає вакцину.
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24.06.2020 12:09 Відповісти
 
 