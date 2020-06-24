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Новости Паводки на Западной Украине
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На Прикарпатье выпало около 70% месячной нормы осадков, - Аваков

На Прикарпатье выпало около 70% месячной нормы осадков, - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в трех районах Ивано-Франковской области выпало около 70% месячной нормы осадков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД, об этом заявил Аваков во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.

"Удар стихии в Ивано-Франковской области приняли Верховинский, Косовский, Рожняковский районы. Фактически выпало до 70% месячной нормы осадков. Это создало мощные потоки, которые на своем пути разрушали дамбы, мосты и переходы. Днестр разлился почти на 7 м - это уровень стихии 2008 года", - заявил Аваков.

Глава МВД отметил, что сейчас важно сделать подъезд к населенным пунктам, чтобы предоставлять людям необходимую помощь.

"На вторую половину дня ожидаем улучшения погодных условий и согласие на вылет авиации МВД. Вертолет уже загружен продуктами питания и необходимой техникой", - отметил Аваков.

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Автор: 

Аваков Арсен (3444) дожди (229) паводок (294) Ивано-Франковская область (921) Негода Вячеслав (9)


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А хто зараз керує ментами, які покривають ту сволоту, що рубає ліси?
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24.06.2020 11:56 Ответить
Ще три відсотка і буде число 73 проценти опадів, типу як число 666 для України.
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24.06.2020 12:07 Ответить
Хто задає питаня владі про вирубані площі лісів швидко сяде на обсервацію і отримає вакцину.
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24.06.2020 12:09 Ответить
 
 