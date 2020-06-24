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В Карпатах из-за оползней исчезло озеро Кривое. ФОТОрепортаж

В Ивано-Франковской области из-за оползней исчезло озеро Кривое в Верховинском районе.

Об этом сообщила экоактивистка из Верховины Янина Лучейко в Facebook, передает Цензор.НЕТ .

"... в Верховине, поселок Кривец, произошло 3 оползня. Один оползень полностью перегородил дорогу в поселок. Люди остались отрезанными. Оползень прошел недалеко от жилого дома. Исчезло небольшое карпатское озеро Кривое. Два оползня произошли вокруг озера, естественную дамбу снесло и все понесло в Черный Черемош...", - сообщила Лучейко.

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В Карпатах из-за оползней исчезло озеро Кривое 01
В Карпатах из-за оползней исчезло озеро Кривое 02
В Карпатах из-за оползней исчезло озеро Кривое 03
В Карпатах из-за оползней исчезло озеро Кривое 04

По ее информации, это озеро образовалось в 2008 году, так же во время наводнения.

Известно, что озеро Кривое образовалось в результате горного обвала северо-западной части горы Магурка и падения камней, деревьев и почвы, которые перекрыли горный поток Кривец. Озеро образовалось в виде латинской буквы "S", глубиной 10 м и длиной 370 м. Озеро Кривое местные считали туристической достопримечательностью.

В Карпатах из-за оползней исчезло озеро Кривое 05
В Карпатах из-за оползней исчезло озеро Кривое 06
В Карпатах из-за оползней исчезло озеро Кривое 07
В Карпатах из-за оползней исчезло озеро Кривое 08

Автор: 

Карпаты (305) наводнение (461) оползни (62) Ивано-Франковская область (921)


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Топ комментарии
+26
а давайте проследим причинно-следственную связь полностью - ОЗЕРО ИСЧЕЗЛО - ПРОШЛИ ОПОЛЗНИ - ТОТАЛЬНАЯ ВЫРУБКА ЛЕСОВ.....
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24.06.2020 13:17
+18
У Карпатах через зсуви зникло озеро Криве - Цензор.НЕТ 2998
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24.06.2020 13:45
+14
сраний мусор аваков "не помічає" ,як вирубують ліс.
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24.06.2020 13:17
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Даже не знаю как теперь жить...
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24.06.2020 13:16 Ответить
А що ж тоді має казати риба, яка жила в озері? Для неї - це нові Помпеї. І хоча однією з причин цієї екокатастрофи справді є вирубування лісів, але це не головна причина. Карпатські ліси нещадно вирубувалися у радянські часи, у 60 роках минулого століття. , коли саме звідси на Донбас ішли ешелони з рудстіцкою та будматеріали. Наприклад, Боринське лісництво, яке знаходиться у Турківському районі Львівської області мало 60 тысяч кубометрів лісу на рік лише головного користування. Ліси вирубквалися ше й тому, щоб знищити базу для національного підпілля. Уже в часи незалежності те ж Боринське лісництво рубало спочатку біля 3тисяч головного користування на рік, а в останні роки вело лише санітарну вирубку. Потім, у 70-х роках, коли небезпека підпілля минула, совіцька власть вирішила щаліснити вирубані ділянки. Але садили не ті породи, які були генетичними автозтонами, а завезені швидкоростучі ялину європейську і інші, хоча аборигеном Карпат є ялиця біла, бук і деякі інші породи, які зараз рубати суворо заборонено. Але швидкоростучі, не зовсім пристосовані для Карпат породи стали хворіти від надмірної кількості опадів, ліси стали жовтими і з'явилися шкідники, яких тут не було. Додало масла у вогонь і глобальне потепління. Великі лісові масиви заражені і потребують вирубки. Розумної вирубки з обов'язковою заміною порід. От такі справи.
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24.06.2020 13:56 Ответить
сраний мусор аваков "не помічає" ,як вирубують ліс.
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24.06.2020 13:17 Ответить
Яким боком Аваков ?
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24.06.2020 13:22 Ответить
Менты на местах чьи? Менты на дорогах? Погранцы?
Конечно же авакян не при чем!!!
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24.06.2020 13:50 Ответить
А авакян чей, при чьей власти он пришёл? Почему же ты не продолжаешь свою логическую цепочку? Конечно же Петя не при чем!!!
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24.06.2020 15:33 Ответить
Меня спрашивали про авакяна а не петю!
Я считаю идиотизмом если тебя спрашивают про яичницу отвечать про сковородку!
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24.06.2020 15:58 Ответить
Во первых тебя ниочем не спрашивали. Во вторых если наезжать не на ментов на местах а на руководителей то нужно идти до конца, а не останавливаться на пол пути. До конца это до Пети.
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24.06.2020 16:50 Ответить
Ты быдлота не вежественная!!!!
Влезла в чужей диалог, да еще и логич цепочку проследить не можешь!
Это Я ТЕБЯ ни о чем не спрашивал!
Я ответил на вопрос, который ты видно по пьяни и без очков найти не можешь!
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24.06.2020 17:03 Ответить
Завязывай с наркотой. Ты ответил на вопрос адресованный не тебе, хотя утверждаешь что спрашивали именно тебя. По твоей логике влез в диалог именно ты. А логическая цепочка озвученная мною доведена до конца, а не как у дворняги на пол пути закончилась.
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24.06.2020 17:11 Ответить
ГДЕ я эту утверждаю?
У вас галюны уже от передоза?
И ГДЕ вы видели упоминание порохни ДО вашего тупого коммента?
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24.06.2020 17:20 Ответить
"МЕНЯ спрашивали про авакяна а не Петю!". До порохни я довёл логическую цепочку, ты же решил остановиться на авакяне, а не предъявить ментам на местах.
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24.06.2020 17:38 Ответить
Шо тролль! Спалилась на брехня язиката пихва!
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24.06.2020 18:11 Ответить
Ахах, ок ты главное не удаляй комментарии, пусть люди посмеются с тебя идиота)))) тебе цитату с твоего поста прикрепил, но ты даже это не видишь🤣
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24.06.2020 18:21 Ответить
Кац, а ты походу вообще не в теме украинской избирательной системы)))
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24.06.2020 23:17 Ответить
ГДЕ ответ на твою БРЕХНЮ тролль?
"ГДЕ я эту утверждаю?
И ГДЕ вы видели упоминание порохни ДО вашего тупого коммента?"

Шо морозишься языката пихва? Язык в жопу засунул?
А чего ты цепочку до БОГА не довел идиот? Все происходит по воле его!!!!!
Ой ржу не могу с тупого тролля!!!!
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25.06.2020 11:26 Ответить
Лівим
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24.06.2020 13:50 Ответить
вся вирубка лісів, копання бурштину та вирощування коноплі цілими гектарами просто неможлива без контролю силовиків.... і це все іде роками....президенти і влада міняється, а Авакян - постійний
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24.06.2020 16:33 Ответить
Как появилось - так и исчезло.
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24.06.2020 13:17 Ответить
а давайте проследим причинно-следственную связь полностью - ОЗЕРО ИСЧЕЗЛО - ПРОШЛИ ОПОЛЗНИ - ТОТАЛЬНАЯ ВЫРУБКА ЛЕСОВ.....
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24.06.2020 13:17 Ответить
В Карпатах из-за оползней исчезло озеро Кривое - Цензор.НЕТ 8377
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24.06.2020 13:22 Ответить
Вбивають землю, своєю ненажерливістю.
Гарне озеро. Було
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24.06.2020 13:21 Ответить
Всё кривое, косое, кацапское должно исчезнуть с нашей земли!
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24.06.2020 13:23 Ответить
Таблеточки прими, шиз.
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24.06.2020 13:32 Ответить
Все деревья вырубили????? Там не только озера исчезнут но и леса???? Правильным путём идёте Зедебилы
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24.06.2020 13:32 Ответить
Бог дал, бог взял...
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24.06.2020 13:34 Ответить
Поки Зеленський не піде з посади президента то ждіть ще більших катаклізмів і бід. Бо не природньо що в Київі сидить хазарин і Бог Велес гнівається. А гнів його страшний. А дальше ждіть спеку та посуху та великий неврожай. Маланці вивезли з країни всі запаси зерна та даже розікрали резервний фонд.
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24.06.2020 13:36 Ответить
Еще не известно, кто разворовал резервный фонд.
Может как в том известном фильме: "Все украдено до нас"
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24.06.2020 13:45 Ответить
Там де ступає нога Зеленського то стаються біди бо він мічений темними силами. 73% вибрали слугу тьми.
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24.06.2020 13:38 Ответить
А что, при Порошенко не рубили лес и не было паводков? Очнись, малеча
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24.06.2020 13:46 Ответить
В скільки раз збільшилась вирубка при клоунах прочитайте
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24.06.2020 13:57 Ответить
У Карпатах через зсуви зникло озеро Криве - Цензор.НЕТ 2998
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24.06.2020 13:45 Ответить
Він такий смішний. На гремлена подібний.
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24.06.2020 13:58 Ответить
Одним из требований МВФ было возобновление вырубки лесов!
Теперь эти деньги в кредит! вылазят боком.
Что приобрели? Как по мне, больше потеряли!
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24.06.2020 13:59 Ответить
Зникли дерева - зник ліс, зник ліс зникло озеро, зникло озеро зникла риба, зникла риба зникла людина. Ліси рубайте і весело пісню співайте - Malaika, nakupenda Malaika...
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24.06.2020 14:08 Ответить
Шкода що зєбіли не зникають...
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24.06.2020 14:52 Ответить
Скажу карпатцам одно:-пилите лес еще быстрее и больше и завтра останетесь не только без дома но и без трусов.Сегодня заработаешь копейку а завтра потеряешь все,не берегете свой дом будете голитьбой придурки ненажерлывы
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24.06.2020 15:49 Ответить
гуцульна і інший тамтешній нарід! треба було цілими селами,районами палити,мочити,вішати тих сук які пиляли ліс і вивозили,там всі свої (ваші) були під кришою авакашки,парашидляка а тепер зелескота,ну вам було пох а тепер ******* як хочете!
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24.06.2020 18:10 Ответить
..как пришло - так и ушло..
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24.06.2020 20:56 Ответить
 
 