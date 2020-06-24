В Карпатах из-за оползней исчезло озеро Кривое. ФОТОрепортаж

В Ивано-Франковской области из-за оползней исчезло озеро Кривое в Верховинском районе.

Об этом сообщила экоактивистка из Верховины Янина Лучейко в Facebook, передает Цензор.НЕТ .

"... в Верховине, поселок Кривец, произошло 3 оползня. Один оползень полностью перегородил дорогу в поселок. Люди остались отрезанными. Оползень прошел недалеко от жилого дома. Исчезло небольшое карпатское озеро Кривое. Два оползня произошли вокруг озера, естественную дамбу снесло и все понесло в Черный Черемош...", - сообщила Лучейко.

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По ее информации, это озеро образовалось в 2008 году, так же во время наводнения.

Известно, что озеро Кривое образовалось в результате горного обвала северо-западной части горы Магурка и падения камней, деревьев и почвы, которые перекрыли горный поток Кривец. Озеро образовалось в виде латинской буквы "S", глубиной 10 м и длиной 370 м. Озеро Кривое местные считали туристической достопримечательностью.







