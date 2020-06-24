В Карпатах из-за оползней исчезло озеро Кривое. ФОТОрепортаж
В Ивано-Франковской области из-за оползней исчезло озеро Кривое в Верховинском районе.
Об этом сообщила экоактивистка из Верховины Янина Лучейко в Facebook, передает Цензор.НЕТ .
"... в Верховине, поселок Кривец, произошло 3 оползня. Один оползень полностью перегородил дорогу в поселок. Люди остались отрезанными. Оползень прошел недалеко от жилого дома. Исчезло небольшое карпатское озеро Кривое. Два оползня произошли вокруг озера, естественную дамбу снесло и все понесло в Черный Черемош...", - сообщила Лучейко.
По ее информации, это озеро образовалось в 2008 году, так же во время наводнения.
Известно, что озеро Кривое образовалось в результате горного обвала северо-западной части горы Магурка и падения камней, деревьев и почвы, которые перекрыли горный поток Кривец. Озеро образовалось в виде латинской буквы "S", глубиной 10 м и длиной 370 м. Озеро Кривое местные считали туристической достопримечательностью.
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Конечно же авакян не при чем!!!
Я считаю идиотизмом если тебя спрашивают про яичницу отвечать про сковородку!
Влезла в чужей диалог, да еще и логич цепочку проследить не можешь!
Это Я ТЕБЯ ни о чем не спрашивал!
Я ответил на вопрос, который ты видно по пьяни и без очков найти не можешь!
У вас галюны уже от передоза?
И ГДЕ вы видели упоминание порохни ДО вашего тупого коммента?
"ГДЕ я эту утверждаю?
И ГДЕ вы видели упоминание порохни ДО вашего тупого коммента?"
Шо морозишься языката пихва? Язык в жопу засунул?
А чего ты цепочку до БОГА не довел идиот? Все происходит по воле его!!!!!
Ой ржу не могу с тупого тролля!!!!
Гарне озеро. Було
Может как в том известном фильме: "Все украдено до нас"
Теперь эти деньги в кредит! вылазят боком.
Что приобрели? Как по мне, больше потеряли!