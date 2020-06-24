"Мама, мне страшно!" - "П#здец, бл#дь!" - в Яремче женщину с двумя детьми едва не унесло оползнем в реку. ВИДЕО
Оползень на одной из дорог в Яремче едва не унес в реку женщину с двумя детьми. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликовал в соцсетях Егор Фирсов. На записи видно, что женщина едва успевает уйти с опасного места и в следующее мгновенье масса грунта проваливается.
Топ комментарии
+72 secret secret_too
показать весь комментарий24.06.2020 11:05
+57 Sergey Odeskiy
показать весь комментарий24.06.2020 11:06
+40 zhorick
показать весь комментарий24.06.2020 11:09
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потом когда уже была в безопасности - поперлась назад, как раз когда оползень начал движение. б...л..и...аа....
На удивление выжили. так что премию Дарвина не получат.
Доколе?!