"Мама, мне страшно!" - "П#здец, бл#дь!" - в Яремче женщину с двумя детьми едва не унесло оползнем в реку. ВИДЕО

Оползень на одной из дорог в Яремче едва не унес в реку женщину с двумя детьми. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликовал в соцсетях Егор Фирсов. На записи видно, что женщина едва успевает уйти с опасного места и в следующее мгновенье масса грунта проваливается.

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