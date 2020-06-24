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Новости Видео Паводки на Западной Украине
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"Мама, мне страшно!" - "П#здец, бл#дь!" - в Яремче женщину с двумя детьми едва не унесло оползнем в реку. ВИДЕО

Оползень на одной из дорог в Яремче едва не унес в реку женщину с двумя детьми. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликовал в соцсетях Егор Фирсов. На записи видно, что женщина едва успевает уйти с опасного места и в следующее мгновенье масса грунта проваливается.

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Автор: 

оползни (62) паводок (294) Яремче (13)


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Топ комментарии
+72
-ваш зеленский к нам приехал так у нас сразу пожар случился!
-а как к нам так сразу наводнение.
-а у нас в пустыне вообще снег выпал!
-хера вы ноете? у нас это говно живет!
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24.06.2020 11:05
+57
Рубите лес интенсивней !
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24.06.2020 11:06
+40
Єй, оползень, засранец, надо просто перстать оползать!
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24.06.2020 11:09
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Рубите лес и дальше
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24.06.2020 13:32 Ответить
как можно быть такой дурой, поясните? поперлась, постояла на опасном островке - что ты там не видела? поперлась - так иди быстрей.
потом когда уже была в безопасности - поперлась назад, как раз когда оползень начал движение. б...л..и...аа....
На удивление выжили. так что премию Дарвина не получат.
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24.06.2020 13:36 Ответить
Мабуть живуть вони там, додому йшли. Там села не такі, як на Поділлі, три хати тут, дві там і магазин в долині.
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24.06.2020 13:42 Ответить
Какого...она шляется по лесу с детками в такую погоду?? Главное - зонтмком прмкрыть свою пустую башку, а как и что там малышня - пох. 😨
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24.06.2020 13:44 Ответить
Як цей оператор дибіл міг стати батьком
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24.06.2020 13:46 Ответить
Навіть кицька бере своїх кошенят у зуби та рятує їхнє життя від небезпеки. А це шо за Яжмать, твою мать?
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24.06.2020 13:50 Ответить
Ім"я та прізвище того , хто знімав це відео : "П#здец, бл#дь!". Напевно головою живе в руском мірє...
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24.06.2020 13:57 Ответить
Так страшно, что дети говорят ох#уеть, а папа подтверждает пиз#дец бл#дь.
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24.06.2020 14:01 Ответить
Да то послышалось, такого не может быть, тож уже Европа, культура....
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24.06.2020 15:15 Ответить
Для тої курки парасоля дорожча за дітей. Реально, діти в Бога щасливі з такою мамою.
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24.06.2020 14:30 Ответить
Спилберг уже в Украине...
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24.06.2020 16:57 Ответить
Якого буя ця вівця вузькоязична туди поперлась? Та ще й дітьми.
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24.06.2020 21:06 Ответить
Мыши со средствами защиты от вируса и зерном покончили, теперь взялись за лес!
Доколе?!
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25.06.2020 00:36 Ответить
все как у нас стоит снимает дятел на людей пох что бы помочь нет
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25.06.2020 08:42 Ответить
да....., даже природа протестует против ЗЕ и его стаи обезьян....
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25.06.2020 09:26 Ответить
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