Паводок на Буковине: Часть жителей затопленных населенных пунктов отказываются от эвакуации, - глава ОГА Осачук. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Черновицкой области жители одного из сел, которое оказалось затопленным и отрезанным от сообщения, отказались от эвакуации.

На своей странице в Facebook глава ОГА Сергей Осачук показал последствия непогоды в двух селах области, передает Цензор.НЕТ.

"Есть эвакуированные. Более 100 человек, из них 24 ребенка. Есть такая довольно неожиданная ситуация, когда в Герцаевском районе в селе Лунка 13 домохозяйств, которые остались отрезанными от твердого сообщения на возвышении, на острове, отказываются от эвакуации. Староста села, и глава громады, и райгосадминистрация, и ГСЧС просят, предлагают, но они отказываются. Они ссылаются на свой большой опыт наводнения 2008 года: говорят, что их дома не затопит, а если и будет подниматься вода, то они поднимутся на второй этаж", - сообщил Осачук, пишет ТСН.

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Также от эвакуации отказваются некоторые жители затопленного Галича в Ивано-Франковской области, пишет ТСН.

"Куда же мы поедем, когда у нас дома бабушка старенькая", – заявила спасателям одна из женщин.

"Однако, все держат вещи наготове, чтобы в случае большей опасности быть готовыми к эвакуации", - отмечает издание.

Паводок в Галиче







В Черновцах, по словам главы ОГА Осачука, критическая ситуация сложилась на Калиновском рынке, который полностью затопило.

"Критическая ситуация на коммунальном предприятии Черновцы - Калиновский рынок. Двое суток предприниматели выносили свой товар, вывозили, и сейчас здесь дежурят практически круглосуточно, наблюдая за тем, как уже до крайних рядов вода из Прута поступает. Гидрометеорологический прогноз на после обеда такой, что вода может подняться еще на полтора метра и таким образом затопить следующие кварталы", - добавил председатель Черновицкой ОГА.

Чиновник заверил, что в случае необходимости власти готовы к эвакуации, а социальные выплаты в первую очередь будут направлены в населенные пункты, которые больше всего пострадали от паводков.

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"Мы обязательно поддерживаем всех, у кого какая есть потребность. Есть большое количество автобусов в случае необходимости для эвакуации. Все обеспечены продуктами питания. Особый контроль и акцент на семьях в сложных жизненных обстоятельствах. Департамент социальной защиты, в первую очередь, обращает на них внимание, так же социальные выплаты направляются в первую очередь в населенные пункты районов, которые пострадали", - подчеркнул он.