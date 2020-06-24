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Новости Фото Паводки на Западной Украине
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Паводок на Буковине: Часть жителей затопленных населенных пунктов отказываются от эвакуации, - глава ОГА Осачук. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Черновицкой области жители одного из сел, которое оказалось затопленным и отрезанным от сообщения, отказались от эвакуации.

На своей странице в Facebook глава ОГА Сергей Осачук показал последствия непогоды в двух селах области, передает Цензор.НЕТ.

"Есть эвакуированные. Более 100 человек, из них 24 ребенка. Есть такая довольно неожиданная ситуация, когда в Герцаевском районе в селе Лунка 13 домохозяйств, которые остались отрезанными от твердого сообщения на возвышении, на острове, отказываются от эвакуации. Староста села, и глава громады, и райгосадминистрация, и ГСЧС просят, предлагают, но они отказываются. Они ссылаются на свой большой опыт наводнения 2008 года: говорят, что их дома не затопит, а если и будет подниматься вода, то они поднимутся на второй этаж", - сообщил Осачук, пишет ТСН.

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Также от эвакуации отказваются некоторые жители затопленного Галича в Ивано-Франковской области, пишет ТСН.

"Куда же мы поедем, когда у нас дома бабушка старенькая", – заявила спасателям одна из женщин.

"Однако, все держат вещи наготове, чтобы в случае большей опасности быть готовыми к эвакуации", - отмечает издание.

Паводок на Буковине: Часть жителей затопленных населенных пунктов отказываются от эвакуации, - глава ОГА Осачук 01

Паводок в Галиче

Паводок на Буковине: Часть жителей затопленных населенных пунктов отказываются от эвакуации, - глава ОГА Осачук 02
Паводок на Буковине: Часть жителей затопленных населенных пунктов отказываются от эвакуации, - глава ОГА Осачук 03
Паводок на Буковине: Часть жителей затопленных населенных пунктов отказываются от эвакуации, - глава ОГА Осачук 04

В Черновцах, по словам главы ОГА Осачука, критическая ситуация сложилась на Калиновском рынке, который полностью затопило.

"Критическая ситуация на коммунальном предприятии Черновцы - Калиновский рынок. Двое суток предприниматели выносили свой товар, вывозили, и сейчас здесь дежурят практически круглосуточно, наблюдая за тем, как уже до крайних рядов вода из Прута поступает. Гидрометеорологический прогноз на после обеда такой, что вода может подняться еще на полтора метра и таким образом затопить следующие кварталы", - добавил председатель Черновицкой ОГА.

Чиновник заверил, что в случае необходимости власти готовы к эвакуации, а социальные выплаты в первую очередь будут направлены в населенные пункты, которые больше всего пострадали от паводков.

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"Мы обязательно поддерживаем всех, у кого какая есть потребность. Есть большое количество автобусов в случае необходимости для эвакуации. Все обеспечены продуктами питания. Особый контроль и акцент на семьях в сложных жизненных обстоятельствах. Департамент социальной защиты, в первую очередь, обращает на них внимание, так же социальные выплаты направляются в первую очередь в населенные пункты районов, которые пострадали", - подчеркнул он.

Автор: 

Буковина (896) наводнение (461) паводок (294) Черновцы (676) эвакуация (2073) Осачук Сергей (116)


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Топ комментарии
+5
Да, це не луганські халупи із шлаку
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24.06.2020 14:43
+3
Де той хохатчач накурений? Може треба зібрати РНБО, МНС, виїхати до людей, щось робити?
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24.06.2020 14:24
+2
Без пилорам не хотят эвакуироваться)))
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24.06.2020 14:33
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Де той хохатчач накурений? Може треба зібрати РНБО, МНС, виїхати до людей, щось робити?
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24.06.2020 14:24 Ответить
"виїхати до людей" - говорят "плохая примета"
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24.06.2020 16:34 Ответить
там такие маетки стоят что их и шторм не смоет!
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24.06.2020 14:26 Ответить
Да, це не луганські халупи із шлаку
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24.06.2020 14:43 Ответить
В Лоханске смотря где. Там где алкаши-срахтеры живут там халупы, а там где их начальство там и покруче будет.
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24.06.2020 14:47 Ответить
Це відносно бідні села, були б Бояни або Мамаївці, там би і Ахметов загубився.
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24.06.2020 15:29 Ответить
***
На свете ни один метеоролог,
Как, впрочем, не метеоролог тоже
К несчастью, предсказать не сможет
Любое наводнения... И что же?
Губя природу, реки и леса -
Пересчитая звонкую монету,
Надеясь на авось и чудеса...
Принять готовы паводок за это???
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24.06.2020 14:31 Ответить
Ну, и правильно делают.
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24.06.2020 14:32 Ответить
Все проще. Сторожа не поставишь, а "добрые" люди очень даже могут помочь слегка освободить маєтки от излишней роскоши.
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24.06.2020 14:32 Ответить
Без пилорам не хотят эвакуироваться)))
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24.06.2020 14:33 Ответить
Це не лісові райони, нема там пилорам, Герца це взагалі румуни.
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24.06.2020 15:30 Ответить
Є шанс втопити коронавірус.
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24.06.2020 15:33 Ответить
Вирізайте дальше Карпати!!! Цим будете відхаркувати ще пів століття!!! Не забудьте подякувати Пєтьові Парашенко розом з Яценюком!!!
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24.06.2020 16:04 Ответить
это не там,где живут водители лесовозов?которые лес возят,пусть дальше возят
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24.06.2020 21:20 Ответить
 
 