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СБУ на Буковине разоблачила хищение леса под видом санитарной вырубки. ФОТО

В Черновицкой области разоблачено хищение государственных лесов под видом санитарной вырубки.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Следствием установлено, что в одном из лесхозов под видом санитарно-оздоровительных мероприятий незаконно рубили здоровый лес.

В схеме также замешаны специалисты предприятия лесозащиты - документацию фальсифицировали вместе с ними, считают в ведомстве.

При обысках в лесничестве и домах фигурантов изъяты улики.

СБУ на Буковине разоблачила хищение леса под видом санитарной вырубки 01
СБУ на Буковине разоблачила хищение леса под видом санитарной вырубки 02

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Открыто уголовное дело по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

Буковина (896) вырубка (160) лес (630) СБУ (19908)


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Топ комментарии
+4
Карма

СБУ на Буковине разоблачила хищение леса под видом санитарной вырубки - Цензор.НЕТ 8303




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24.06.2020 10:40
+3
Да там уже по ходу сама природа задело взялась.Разоблачает по полной.
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24.06.2020 10:39
+2
Хто ж їм дохтур?
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24.06.2020 10:43
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изъяли улики вместе с домами фигурантов, тогда это было бы правильно.
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24.06.2020 10:39 Ответить
Да там уже по ходу сама природа задело взялась.Разоблачает по полной.
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24.06.2020 10:39 Ответить
Карма

СБУ на Буковине разоблачила хищение леса под видом санитарной вырубки - Цензор.НЕТ 8303




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24.06.2020 10:40 Ответить
Хто ж їм дохтур?
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24.06.2020 10:43 Ответить
СБУ на Буковині викрила розкрадання лісу під виглядом санітарної вирубки - Цензор.НЕТ 3663
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24.06.2020 11:24 Ответить
Ой..... Проснулись.....
В жизни не поверю что местные менты и СБУ не знало о вырубках!!

Опять показуха на волне подписания президентом аудита леса!
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24.06.2020 11:01 Ответить
А в Киеве, в беличанском лесу "санитарные вырубки" и никто и ничего.
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24.06.2020 11:02 Ответить
1. СБУ-шные гнидоначальники создают видимость работы.
2. А почему СБУ не отлавливает за безбилетный проезд - всем занимается - но пока не было ни одного сообщения что СБУ поймали "зайца" в троллейбусе. Желательно бы чтобы при этом был задействован спецназ в полной боевой экипировке - ну, типо, как когда показуху с салоном с 3-мя компьютерами и сторожем...
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24.06.2020 11:25 Ответить
Ой, я вас умоляю, а які погони носили ті генерали, які все це і організовували, ще при Яценюку, Порошенку і інших? Бонзи від політики так тоді пояснювали - ЄС вимагає вільного доступу до лісів, ми ж підписали з ними меморандум про економічну співпрацю, при цьому чомусь те ЄС, наплювало на гарантії безпеки і навіть не почервоніло. Ось так захищають політичні виродки національні інтереси. Їм свій офшорний рахунок ближчий ніж якась там комора-Україна, може поїдять наші недоеліти ковидла і трішки схаменуться. .
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24.06.2020 12:00 Ответить
Перерозподіл потоків.
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24.06.2020 13:01 Ответить
Кращеб вони викрили мусорів з депутатами, які кришують цей бізнес.
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24.06.2020 13:00 Ответить
Ул.Рогозовская Киев,Дарницкое лесное хозяйство вырубило уже 3000сосен на миллионы гривен под видом санитарных рубок.Я и звонил в СБУ,и писал.За три месяца никакой реакции.СБУ там в теме,и зарплату получают с налогов Громады.Ждем реакции и криминального дела по факту хищения леса прямо тут,в Киеве.
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24.06.2020 16:03 Ответить
то они расчищали, чтобы вода быстрее сходила.
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24.06.2020 17:02 Ответить
 
 