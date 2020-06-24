СБУ на Буковине разоблачила хищение леса под видом санитарной вырубки. ФОТО

В Черновицкой области разоблачено хищение государственных лесов под видом санитарной вырубки.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Следствием установлено, что в одном из лесхозов под видом санитарно-оздоровительных мероприятий незаконно рубили здоровый лес.

В схеме также замешаны специалисты предприятия лесозащиты - документацию фальсифицировали вместе с ними, считают в ведомстве.

При обысках в лесничестве и домах фигурантов изъяты улики.





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Открыто уголовное дело по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.