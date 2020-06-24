СБУ на Буковине разоблачила хищение леса под видом санитарной вырубки. ФОТО
В Черновицкой области разоблачено хищение государственных лесов под видом санитарной вырубки.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Следствием установлено, что в одном из лесхозов под видом санитарно-оздоровительных мероприятий незаконно рубили здоровый лес.
В схеме также замешаны специалисты предприятия лесозащиты - документацию фальсифицировали вместе с ними, считают в ведомстве.
При обысках в лесничестве и домах фигурантов изъяты улики.
Открыто уголовное дело по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.
Топ комментарии
+4 cloud2009 #346452
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+3 Alexey Chernyavsky
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+2 5 копійок
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В жизни не поверю что местные менты и СБУ не знало о вырубках!!
Опять показуха на волне подписания президентом аудита леса!
2. А почему СБУ не отлавливает за безбилетный проезд - всем занимается - но пока не было ни одного сообщения что СБУ поймали "зайца" в троллейбусе. Желательно бы чтобы при этом был задействован спецназ в полной боевой экипировке - ну, типо, как когда показуху с салоном с 3-мя компьютерами и сторожем...