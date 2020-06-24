СБУ на Буковині викрила розкрадання лісу під виглядом санітарної вирубки. ФОТО
У Чернівецькій області викрито розкрадання державних лісів під виглядом санітарної вирубки.
Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Слідством встановлено, що в одному з лісгоспів під виглядом санітарно-оздоровчих заходів незаконно рубали здоровий ліс.
У схемі також замішані фахівці підприємства лісозахисту - документацію фальсифікували разом з ними, вважають у відомстві.
Під час обшуків у лісництві і будинках фігурантів вилучено докази.
Відкрито кримінальну справу за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК.
Топ коментарі
+4 cloud2009 #346452
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+3 Alexey Chernyavsky
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+2 5 копійок
показати весь коментар24.06.2020 10:43
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В жизни не поверю что местные менты и СБУ не знало о вырубках!!
Опять показуха на волне подписания президентом аудита леса!
2. А почему СБУ не отлавливает за безбилетный проезд - всем занимается - но пока не было ни одного сообщения что СБУ поймали "зайца" в троллейбусе. Желательно бы чтобы при этом был задействован спецназ в полной боевой экипировке - ну, типо, как когда показуху с салоном с 3-мя компьютерами и сторожем...