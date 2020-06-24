СБУ на Буковині викрила розкрадання лісу під виглядом санітарної вирубки. ФОТО

У Чернівецькій області викрито розкрадання державних лісів під виглядом санітарної вирубки.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Слідством встановлено, що в одному з лісгоспів під виглядом санітарно-оздоровчих заходів незаконно рубали здоровий ліс.

У схемі також замішані фахівці підприємства лісозахисту - документацію фальсифікували разом з ними, вважають у відомстві.

Під час обшуків у лісництві і будинках фігурантів вилучено докази.





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