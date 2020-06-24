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СБУ на Буковині викрила розкрадання лісу під виглядом санітарної вирубки. ФОТО

У Чернівецькій області викрито розкрадання державних лісів під виглядом санітарної вирубки.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Слідством встановлено, що в одному з лісгоспів під виглядом санітарно-оздоровчих заходів незаконно рубали здоровий ліс.

У схемі також замішані фахівці підприємства лісозахисту - документацію фальсифікували разом з ними, вважають у відомстві.

Під час обшуків у лісництві і будинках фігурантів вилучено докази.

СБУ на Буковині викрила розкрадання лісу під виглядом санітарної вирубки 01
СБУ на Буковині викрила розкрадання лісу під виглядом санітарної вирубки 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можна озброїти дві роти солдат: СБУ вилучила з незаконного обігу 207 одиниць вогнепальної зброї, 159 кг вибухівки та 45 тис. боєприпасів. ІНФОГРАФІКА

Відкрито кримінальну справу за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК.

Автор: 

Буковина (849) вирубка (169) ліс (768) СБУ (12829)


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Топ коментарі
+4
Карма

СБУ на Буковине разоблачила хищение леса под видом санитарной вырубки - Цензор.НЕТ 8303




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24.06.2020 10:40
+3
Да там уже по ходу сама природа задело взялась.Разоблачает по полной.
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24.06.2020 10:39
+2
Хто ж їм дохтур?
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24.06.2020 10:43
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изъяли улики вместе с домами фигурантов, тогда это было бы правильно.
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24.06.2020 10:39 Відповісти
Да там уже по ходу сама природа задело взялась.Разоблачает по полной.
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24.06.2020 10:39 Відповісти
Карма

СБУ на Буковине разоблачила хищение леса под видом санитарной вырубки - Цензор.НЕТ 8303




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24.06.2020 10:40 Відповісти
Хто ж їм дохтур?
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24.06.2020 10:43 Відповісти
СБУ на Буковині викрила розкрадання лісу під виглядом санітарної вирубки - Цензор.НЕТ 3663
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24.06.2020 11:24 Відповісти
Ой..... Проснулись.....
В жизни не поверю что местные менты и СБУ не знало о вырубках!!

Опять показуха на волне подписания президентом аудита леса!
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24.06.2020 11:01 Відповісти
А в Киеве, в беличанском лесу "санитарные вырубки" и никто и ничего.
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24.06.2020 11:02 Відповісти
1. СБУ-шные гнидоначальники создают видимость работы.
2. А почему СБУ не отлавливает за безбилетный проезд - всем занимается - но пока не было ни одного сообщения что СБУ поймали "зайца" в троллейбусе. Желательно бы чтобы при этом был задействован спецназ в полной боевой экипировке - ну, типо, как когда показуху с салоном с 3-мя компьютерами и сторожем...
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24.06.2020 11:25 Відповісти
Ой, я вас умоляю, а які погони носили ті генерали, які все це і організовували, ще при Яценюку, Порошенку і інших? Бонзи від політики так тоді пояснювали - ЄС вимагає вільного доступу до лісів, ми ж підписали з ними меморандум про економічну співпрацю, при цьому чомусь те ЄС, наплювало на гарантії безпеки і навіть не почервоніло. Ось так захищають політичні виродки національні інтереси. Їм свій офшорний рахунок ближчий ніж якась там комора-Україна, може поїдять наші недоеліти ковидла і трішки схаменуться. .
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24.06.2020 12:00 Відповісти
Перерозподіл потоків.
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24.06.2020 13:01 Відповісти
Кращеб вони викрили мусорів з депутатами, які кришують цей бізнес.
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24.06.2020 13:00 Відповісти
Ул.Рогозовская Киев,Дарницкое лесное хозяйство вырубило уже 3000сосен на миллионы гривен под видом санитарных рубок.Я и звонил в СБУ,и писал.За три месяца никакой реакции.СБУ там в теме,и зарплату получают с налогов Громады.Ждем реакции и криминального дела по факту хищения леса прямо тут,в Киеве.
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24.06.2020 16:03 Відповісти
то они расчищали, чтобы вода быстрее сходила.
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24.06.2020 17:02 Відповісти
 
 