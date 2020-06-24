Через повінь понад 100 дітей не зможуть скласти ЗНО, - Шмигаль

Дітям, які внаслідок повені не зможуть взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, нададуть таку можливість окремо.

Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу 24 червня щодо надзвичайної ситуації на заході України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є окрема ситуація, понад 100 дітей заблоковані і, скоріше за все, не зможуть скласти ЗНО. Це питання буде вирішене по всіх областях, якщо така ситуація буде ще десь ... діти матимуть змогу окремо скласти ЗНО, ми визначимо час і процедуру, батькам і дітям не потрібно переживати з цього приводу", - сказав Шмигаль.

Він додав, що пріоритет у ситуації з повенями - збереження життя і здоров'я людей, евакуація хворих і тих, хто її потребують, розміщення у родичів чи в інших закладах тих, хто втратив житло.

"Пріоритет номер два - розчищення своєрідних дамб, які утворилися через бруд і деревину, що застрягла біля мостів, мости наразі під загрозою ...тож дано команду і перекинуто додаткові підрозділи з відповідною технікою, щоб розпочати розчистку русел річок і потічків", - сказав очільник уряду.

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Він додав, що загальна кількість особового складу Національної поліції, Нацгвардії і ДСНС, яка сьогодні працює на Івано-Франківщині - понад півтори тисячі осіб.

Як повідомлялося, на Прикарпатті внаслідок повені загинули три людини, ще одна зникла безвісти.

Вранці 24 червня на Прикарпаття вилетів Прем'єр-міністр Денис Шмигаль для координації роботи з подолання наслідків паводків.

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