УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9572 відвідувача онлайн
Новини Паводки на Західній Україні
1 158 19

Через повінь понад 100 дітей не зможуть скласти ЗНО, - Шмигаль

Через повінь понад 100 дітей не зможуть скласти ЗНО, - Шмигаль

Дітям, які внаслідок повені не зможуть взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, нададуть таку можливість окремо.

Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу 24 червня щодо надзвичайної ситуації на заході України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є окрема ситуація, понад 100 дітей заблоковані і, скоріше за все, не зможуть скласти ЗНО. Це питання буде вирішене по всіх областях, якщо така ситуація буде ще десь ... діти матимуть змогу окремо скласти ЗНО, ми визначимо час і процедуру, батькам і дітям не потрібно переживати з цього приводу", - сказав Шмигаль.

Він додав, що пріоритет у ситуації з повенями - збереження життя і здоров'я людей, евакуація хворих і тих, хто її потребують, розміщення у родичів чи в інших закладах тих, хто втратив житло.

"Пріоритет номер два - розчищення своєрідних дамб, які утворилися через бруд і деревину, що застрягла біля мостів, мости наразі під загрозою ...тож дано команду і перекинуто додаткові підрозділи з відповідною технікою, щоб розпочати розчистку русел річок і потічків", - сказав очільник уряду.

Читайте також: У Києві кожен п'ятий випускник не складатиме ЗНО, - Кличко

Він додав, що загальна кількість особового складу Національної поліції, Нацгвардії і ДСНС, яка сьогодні працює на Івано-Франківщині - понад півтори тисячі осіб.

Як повідомлялося, на Прикарпатті внаслідок повені загинули три людини, ще одна зникла безвісти.

Вранці 24 червня на Прикарпаття вилетів Прем'єр-міністр Денис Шмигаль для координації роботи з подолання наслідків паводків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про повінь на Західній Україні: Частково затоплено дороги міжнародного значення, ситуація, як і раніше, напружена

Автор: 

паводок (233) ЗНО (323) Шмигаль Денис (4576)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Шмыгла...и все остальное зеленое стадо...
показати весь коментар
24.06.2020 19:50
+3
(Г.Третьякова)
показати весь коментар
24.06.2020 19:46
+3
Из-за наводнения более 100 детей не смогут сдать ВНО, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3972
показати весь коментар
24.06.2020 19:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стерилизовать...
показати весь коментар
24.06.2020 19:43 Відповісти
(Г.Третьякова)
показати весь коментар
24.06.2020 19:46 Відповісти
Шмыгла...и все остальное зеленое стадо...
показати весь коментар
24.06.2020 19:50 Відповісти
Ну Шмыгаля действительно надо было бы стерилизовать за постоянное запугивание людей липовой пандемией, масками, карантином, вакцинацией и за постоянное вранье. Хочется привести статистику Госстата, по которой во время пандемии в Украине умерло меньше людей, чем за тот же период прошлого года, а именно - умерло всего в Украине за период с января по апрель включительно -195 тыс.287 человек, а за тот же период 2019 года умерло 207 тыс.143 человека. Вот какая интересная статистика и было ли нужным введение карантина, лишение людей работы, потому что экономика то упала донельзя решениями зеленогадой власти. Адекватны ли они и адекватна ли их работа? Например в Швеции не было карантина, а общая смертность нисколько не увеличилась, она ровно такая же как и в прошлом году. А у нас даже уменьшилась. Вот как зеленые шмыги дурят украинцев.
показати весь коментар
24.06.2020 20:44 Відповісти
От дітям пощастило ))
показати весь коментар
24.06.2020 19:53 Відповісти
Из-за наводнения более 100 детей не смогут сдать ВНО, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3972
показати весь коментар
24.06.2020 19:54 Відповісти
Поэтому надо без ЗНО принять в украинские вузы на бюджетные места детей апалченцев из ОРДЛО.
показати весь коментар
24.06.2020 19:56 Відповісти
А ти їх, Шмига, як "діточок" з ОРДЛО та Криму - без ЗНО та тестів зараховуй до вишів!
Чомусь мені здається, що зиску буде більше від цих 100, ніж від тих, кого останні 6 років вчили ненавидіти Україну...
показати весь коментар
24.06.2020 19:57 Відповісти
в них там є свій Зеленський
він розрулить
показати весь коментар
24.06.2020 19:57 Відповісти
Шмыгол.
Давай им вступление в ВУЗ без ЗНО!
Чем они хуже даунбасят?
показати весь коментар
24.06.2020 20:09 Відповісти
Це, якби, наприклад, ізраїльський прем'єр-міністр Шміглєр надав перевагу при вступі до ВИШів не ізраїльським дітям, а арабам із Сектора Газа.
Та його б наступного ж дня ізраїльтяни з гімном змішали!
показати весь коментар
24.06.2020 20:25 Відповісти
Помните как фамилии давались?
показати весь коментар
24.06.2020 20:21 Відповісти
А може їм так само дозволити не здавати ЗНО, чим вони гірші за донбасят, чи може не такі "талановиті" і "розумні", як ті.
показати весь коментар
24.06.2020 20:27 Відповісти
им тоже нужно разрешить не сдавать ВНО. Они и так от воды пострадали.
показати весь коментар
24.06.2020 20:36 Відповісти
Срочно оголосити жалобу.
показати весь коментар
24.06.2020 20:50 Відповісти
Выдайте сразу дипломы, чтобы не мучались.
показати весь коментар
24.06.2020 20:56 Відповісти
...лядськи зелені потвори. Невже не можна, хоча б на час ЗНО, забезпечити сотню дітей всім необхідним та надати їм можливість спокійно пройти оцінювання разом зі всіма?
показати весь коментар
24.06.2020 22:05 Відповісти
Цих дітей МінОсвіти просто ЗОБОВ'ЯЗАНО звільнити від ЗНО. Чим лугандонські "абітурієнти" краще наших дітей з постраждалої від негоди Зах. України? Тим, що їм світить "особливий статус", а іншим -ні. Тільки це не факт.
показати весь коментар
24.06.2020 22:41 Відповісти
На борьбу с реально стихийным бедствием небывалого масштаба - наводнением в западной Украине - правительство выделит 0,5 млрд гривен.

На борьбу с простудой и фейковой пандемией - 65 млрд гривен.

У меня всё.
показати весь коментар
25.06.2020 02:10 Відповісти
 
 