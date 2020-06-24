У Києві кожен п'ятий випускник не складатиме ЗНО, - Кличко

У Києві майже 4 тис. випускників, тобто кожен п'ятий, не зареєстровані на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"У четвер, 25 червня, стартує сесія ЗНО. Столична влада ухвалила рішення про необов'язкове проходження ЗНО для тих випускників, які не збираються цього року вступати до вищих навчальних закладів України. І, судячи з нинішньої епідеміологічної ситуації, воно є зваженим і правильним. Таке рішення ухвалили і на державному рівні теж. Хочу повідомити, що кожен п'ятий випускник - шкіл, коледжів, професійно-технічних училищ Києва - цього року не складатиме ЗНО. Це майже 4 тис. осіб. Всього ж на зовнішнє незалежне оцінювання у столиці зареєструвалася 31 тис. осіб. 22 тис. з них - випускники цього року. Всі решта - закінчили навчальні заклади в минулі роки", - зазначив Віталій Кличко.

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Також він додав, що для безпеки тих, хто складатиме ЗНО, і педагогів, місто вирішило залучити якомога більше приміщень навчальних закладів.

"Всього підготували 7 тис. аудиторій у понад 150 закладах. До проведення ЗНО місто долучило майже 7 тис. педагогів. У всіх пунктах тестування в столиці завчасно здійснять дезінфекцію. Також вони забезпечені антисептиками. А кожен учасник отримає захисну маску", - говорить Кличко.