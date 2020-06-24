В Киеве каждый пятый выпускник не будет сдавать ВНО, - Кличко

В Киеве почти 4 тыс. выпускников, то есть каждый пятый, не зарегистрированы на внешнее независимое оценивание (ВНО).

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

" В четверг, 25 июня, стартует сессия ВНО. Столичные власти приняли решение о необязательном прохождении ВНО для тех выпускников, которые не собираются в этом году поступать в высшие учебные заведения Украины. И, судя по нынешней эпидемиологической ситуации, оно является взвешенным и правильным. Такое решение приняли и на государственном уровне тоже. Хочу сообщить, что каждый пятый выпускник - школ, колледжей, профессионально-технических училищ Киева - в этом году не будет сдавать ВНО. Это почти 4 тыс. человек. Всего же на внешнее независимое оценивание в столице зарегистрировалась 31 тыс. человек. 22 тыс. из них - выпускники этого года. Все остальные - закончили учебные заведения в прошлые годы", - отметил Виталий Кличко.

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Также он добавил, что для безопасности тех, кто будет сдавать ВНО и педагогов, город решил привлечь как можно больше помещений учебных заведений.

"Всего подготовили 7 тыс. аудиторий в более 150 заведениях. К проведению ВНО город приобщил почти 7 тыс. педагогов. Во всех пунктах тестирования в столице заблаговременно осуществят дезинфекцию. Также они снабжены антисептиками. А каждый участник получит защитную маску", - говорит Кличко.