Центр оценивания качества образования просит участников ВНО из пострадавших от наводнения регионов принять участие в дополнительной сессии

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) просит участников внешнего независимого оценивания, проживающих в населенных пунктах западной Украины, которые страдают от наводнения, принять участие в дополнительной сессии ВНО, которая пройдет позже.

"Уважаемые участники внешнего независимого оценивания, проживающие в населенных пунктах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой области, страдающие от наводнения, мы обеспокоены разрушительными последствиями стихии. Очевидно, что в сложившейся ситуации, вам ни в коем случае нельзя подвергать себя дополнительной опасности, поэтому, если вы сомневаетесь, что сможете доехать до пунктов тестирования, просим вас оставаться дома и принять участие в дополнительной сессии ВНО", - говорится в сообщении УЦОКО, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сотрудники Ивано-Франковского и Львовского региональных центров оценивания качества образования готовы проинструктировать всех желающих, а на сайтах этих центров будет размещен образец заявления об участии в дополнительной сессии, которое необходимо подать.

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"Мы надеемся, что испытания на прочность природой скоро завершатся, а вы сможете показать свой высокий результат на ВНО и поступить в вожделенные вузы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, с 22 июня в западных регионах Украины, страдающих от наводнений, введены чрезвычайные меры безопасности.

Из региона уже эвакуированы около 800 человек, жертвами непогоды стали три человека.

По информации ГСЧС, по состоянию на 7.00 24 июня остаются подтопленными 187 населенных пунктов (Ивано-Франковская - 161, Черновицкая - 15, Львовская - 8); - 4 тыс. 976 домов (Ивано-Франковская - 4444, Черновицкая - 422, Львовская - 110) 5 фельдшерско-акушерских пунктов в Ивано-Франковской области; затопленными 3 тыс. 302 подвалов (Ивано-Франковская - 2935, Черновицкая - 257, Львовская - 110), 9 тыс. 389 приусадебных участков (Ивано-Франковская - 8688, Черновицкая - 533, Львовская - 168), 3 тыс. 286 колодцев ( Ивано-Франковская - 3 тыс. 136 и Львовская - 150) нарушено транспортное сообщение с 8 населенными пунктами (Черновицкая - 6, Львовская - 2).

Наиболее сложная ситуация наблюдается на территории 12 районов Ивано-Франковской области, в Выжницком и Путильском районах Черновицкой области и в Стрыйском районе Львовской области.