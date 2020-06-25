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Васильченко (6) ГАСИ (103)

Структура Госинспекции градостроительства создана по примеру Минюста, - глава ГИГУ Васильченко. ВИДЕО

Структура Госинспекции градостроительства создана по примеру Минюста, - глава ГИГУ Васильченко. ВИДЕО

Структура Государственной инспекции градостроительства Украины (ГИГУ) создана по территориальному принципу и примеру Министерства юстиции Украины, а функции центрального аппарата и межрегиональных органов госархстройконтроля будут разделены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в прямом эфире телеканала "Украина 24" глава новосозданной Государственной инспекции градостроительства Украины Юрий Васильченко.

"В результате градостроительной реформы разделение функций произошло и в самой Госинспекции. Центральный аппарат ГИГУ будет заниматься исключительно надзором, а 8 территориальных органов будут заниматься контролем объектов строительства",– сказал руководитель ГИГУ, говоря ликвидации скандальной ГАСИ и создании вместо нее трех новых органов архитектурно-строительного контроля с разными функциями.

"Кабмин уже принял решение о создании восьми главных межрегиональных управлений. Семь управлений координируют по три региона, и на одно приходится четыре области. Кстати, за основу была взята модель формирования территориальных органов по примеру Министерства юстиции. Мы взяли их позитивный опыт", – сказал глава Госинспекции.

По словам Васильченко, сейчас многие органы государственной власти переходят на такую модель формирования территориальных органов. Это связано с оптимизацией штатов и бюджетных расходов.

Напомним, ранее Васильченко заявлял о том, что Минфин согласовал смету ГИГУ на 2020 год, а также план ассигнований и штатное расписание. Тогда же глава Госинспекции анонсировал полноценный запуск нового органа на конец июня – начало июля текущего года.

Юрий Васильченко был назначен на должность главы Государственной инспекции градостроительства Украины 29 апреля 2020 года.

В марте этого года Президент Украины Владимир Зеленский инициировал начало реформы градостроительной отрасли и заявил ликвидации скандально известной ГАСИ.

13 марта 2020 года Кабинет Министров принял Постановление №219 о ликвидации ГАСИ и создании вместо нее трех новых центральных органов исполнительной власти: Государственной инспекции градостроительства Украины, Государственного агентства по вопросам технического регулирования в градостроительстве Украины и Государственной сервисной службы градостроительства Украины.

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Если по примеру минюста будет и руководитель и стиль руководства -- то писец, сливайте сразу воду

Структура Госинспекции градостроительства создана по примеру Минюста, - глава ГИГУ Васильченко - Цензор.НЕТ 5305
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25.06.2020 20:41 Ответить
Градом усьо побьйот...
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25.06.2020 20:48 Ответить
Зачем эти министерства в огромном количестве? У нас в каждом городе есть главный архитектор, который за все отвечает и есть ГПУ, которая за все спрашивает. Толку от них нет. Города застраиваются преступно, а архитекторы не отвечают за это. Киев перевели и застроили похабно и кто-то ответил? Так и это министерство не будет работать, а будут только коррупцией заниматься и зарплаты хорошие получать.
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25.06.2020 21:42 Ответить
 
 