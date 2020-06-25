Каждый четвертый ресторан нарушает карантинные требования, - Госпродпотребслужба

Органы Госпродпотребслужбы каждый день проверяют более 4 тысяч объектов. Каждый четвертый среди них нарушает требования карантина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С 18 июня Госпродпотребслужба усилила надзор за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

"Так, 23.06.2020 проверено 4269 объектов, из них 650 - заведений общественного питания. На каждом четвертом объекте выявлены нарушения соблюдения требований противоэпидемических мероприятий", - сказано в сообщении.

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Специалисты Госпродпотребслужбы предоставили 896 предписаний (предложений), наложили 74 штрафа, в 189 случаях информировали о нарушениях органы местной власти и в 102 - органы Национальной полиции.