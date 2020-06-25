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Каждый четвертый ресторан нарушает карантинные требования, - Госпродпотребслужба

Каждый четвертый ресторан нарушает карантинные требования, - Госпродпотребслужба

Органы Госпродпотребслужбы каждый день проверяют более 4 тысяч объектов. Каждый четвертый среди них нарушает требования карантина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С 18 июня Госпродпотребслужба усилила надзор за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

"Так, 23.06.2020 проверено 4269 объектов, из них 650 - заведений общественного питания. На каждом четвертом объекте выявлены нарушения соблюдения требований противоэпидемических мероприятий", - сказано в сообщении.

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Специалисты Госпродпотребслужбы предоставили 896 предписаний (предложений), наложили 74 штрафа, в 189 случаях информировали о нарушениях органы местной власти и в 102 - органы Национальной полиции.

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неужели эти идиоты не видят, что идея бороться с вирусом полицейскими репрессиями, гнилая в принципе! вирусу на них начхать, его в кутузку не посадишь.
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25.06.2020 22:44 Ответить
Да, а как же "наложили 74 штрафа". И умножить сию цифирку на 34 штуки гривен. Вполне ниче так навар. И это только один день. Вполне ничего так наварчик. А сколько на лапку взяли вообще за скобками остается. Так что идея полицейскими репрессиями с вирусом бороться вполне неплохой бизнес проектец.
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25.06.2020 23:26 Ответить
А в это время гудок ворует у народа Хмельницкоблэнерго! Каждый четвертый ресторан нарушает карантинные требования, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 3345
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25.06.2020 22:45 Ответить
- Что-то шашлык у вас невкусный, мясо не жуётся совсем.
- А вы масочку снимите…
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25.06.2020 22:46 Ответить
или так
Кожен четвертий ресторан порушує карантинні вимоги, - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 7175
Кожен четвертий ресторан порушує карантинні вимоги, - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 9583
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26.06.2020 07:54 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область, которая пострадала от наводнений. ФОТО. ВИДЕО https://www.obozrevatel.com/society/zelenskij-priletel-na-zatoplennoe-prikarpate-foto-i-video.htm
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25.06.2020 22:46 Ответить
Так вы блин доплатите, а то сели на бюджет и дерибаните его. За каждую гривну из 65 млрд. грв.выделенных на борьбу с corona-19 отчитываться придется, своим майном.
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25.06.2020 22:47 Ответить
Так закрывайте и штрафуйте!
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25.06.2020 22:56 Ответить
Козлы, если вы колотите понты про коровавирус. Не колотите хотя бы, что вы типа переживаете. Намордники бесплатно никому не даёте, зато миллиарды из казны воруете, и втираете, чкобы переживаете чтоб не заболели. ЛОХОТРОН продолжается.
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25.06.2020 23:15 Ответить
 
 