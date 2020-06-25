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НАБУ (4183) Кировоградщина (595) Балонь (18)

Глава Кировоградской ОГА Балонь задержан при требовании 1,8 млн взятки. ФОТО

На взятке задержан председатель областной государственной администрации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке НАБУ.

В сообщении отмечается: "25 июня 2020 детективы НАБУ совместно с ГУ БКОП и УСБУ в одной из областей под процессуальнымо руководством САП разоблачили председателя одной из областных госадминистраций и должностное лица этой же ОГА "на горячем".

Как установило следствие, чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в 1,8 млн грн в обмен на несовершение препятствий в его деятельности. По условиям "предложения", средства должны передаваться траншами.

Первый транш в 100 тыс. грн чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что зафиксировано в материалах следствия. Во время передачи второго - в 250 тыс. грн - уличены споличным.

Председателя ОГА и его пособника, должностного лица этой же ОГА, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления".

Как пишет Сергей Лещенко в телеграме речь идет о председателе Кировоградской ОГА Андрее Балоне. 

Глава Кировоградской ОГА Балонь задержан при требовании 1,8 млн взятки 01

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Топ комментарии
+45
конец эпохи бедности
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25.06.2020 23:34
+31
Зараз в моді Оман.
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25.06.2020 23:43
+25
Всьо в ячейку "СН" Може на білети в Ростов збирають?
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25.06.2020 23:40
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Думаю, що здали, бо крисятничав - не доносив потрібну долю на верх. - Нє по понятіям...
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26.06.2020 10:16 Ответить
Это капец, все начинания коту под хвост, надо завести кошку.
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26.06.2020 10:21 Ответить
Страна называется Украинское Сомали. Поэтому, как сказал Зеленский Трампу - мы уже другая страна, мы уже другие люди, у нас нет коррупции. Согласен с его словами полностью, но с уточнением - у нас нет уже коррупции в тех размерах, у нас просто другая большая коррупция. Причём, этот чиновник - креатура Зеленского. Тоже друг, тоже незаменимый профессионал, коих сейчас в Украине очень трудно найти - с кадрами дефицит. С такими кадрами.
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26.06.2020 10:39 Ответить
Прийшли нові обличчя--не тількі тупі,а і найбільші злодії
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26.06.2020 11:12 Ответить
Хахахаха) Так его Зе!ля назначил https://www.president.gov.ua/news/pershij-zastupnik-kerivnika-ofisu-prezidenta-predstaviv-novo-58297
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26.06.2020 11:14 Ответить
всех ОГА нахначает президент
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26.06.2020 14:39 Ответить
Отож. Выходит зе!ля взяточник, вор, барига и мародьйор
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26.06.2020 14:43 Ответить
У нас в стране каждый человек отвечает сам за себя после 16
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26.06.2020 14:57 Ответить
Иссессно. Но это только тогда если не выяснится, что он комуто заносил, или его ктото покрывал, или его туда специально поставили такие дела делать. Ато ставит зе!ля чювака, а тот хабари гребёт миллионами. Выходит зе!ля и соответствующие службы при назначении и по результатам работы не выявил хабарника в особо крупных размерах. И комментариев от него на данный момент по этому поводу никаких нету. Что какбы намекает, что и другие назначения могут быть, и скорее всего и есть в таком же роде. Все таки, если ты назначаешь на должность, то результаты "работы" такого лица, налагают и на тебя. Тыж назначил.
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26.06.2020 15:11 Ответить
Та нє - слуги ж чесні, корупцію перемогли.
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26.06.2020 11:44 Ответить
Не сси Балон , завтра кенти на поруки вiзьмуть , обезжирять ,i пiдеш на пiдвищення ! Хабарник хабарника не посодить !
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26.06.2020 12:19 Ответить
Итак первое:
в новостях напечатали
НАБУ дело завело
выйти под залог вот все три золотых правила настоящего бюрократа выполнено теперь можно выпускать на волю.
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26.06.2020 12:51 Ответить
Ай, беда...Мусорок всю жизнь, не покладая рук, грудью стоял на защите Закона и Права. От усердия аж диссертацию на тему защитил. И на тебе ! Бес попутал ! На бензин не хватало. Беда ! Держава понесла большую утрату. На кого теперь область оставить? Придется квартальщику самому рукава закатывать.
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26.06.2020 13:16 Ответить
Всюди за дії підлеглих відповідальність несе і керівник. Хай цей зезедент, котрий призначає цю гидоту, накаже сам себе. Відшльопає себе по дупі, або назове себе гівнюком)))). Та не забуде викласти це чудове відєо в інтернеті)))
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26.06.2020 14:53 Ответить
Дєтішкам на молочішко... Все одно скоро випустять під дуже смішну заставу. А там слідство років 5-6 триватиме,стільки ж суд,якщо до суду взагалі дійде.Схема давно вже відпрацьована.Курва штепа на дасть збрехати...
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26.06.2020 15:11 Ответить
Нужно вводить смертную казнь через повешивание, На площадях. Может поможет
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26.06.2020 15:16 Ответить
Штрафы за нарушение пдд, за дтп к ответственности привлечь тех, кто с деньгами и волосатой рукой нельзя. Какое повешение, какое четвертование... Да хоть расстрел из рсзо пропишите в кодекс
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26.06.2020 15:26 Ответить
Исторические примеры говорят, что не поможет.
На лекции об уголовных наказаниях преподаватель по уголовному праву приводил нам классический пример, когда в средневековой Франции казнили на площади известного вора-карманника. Собралась большая толпа зевак, в это время в толпе работали карманники, одного из них поймали, ещё два убежали (возможно были и необнаруженные).

То есть вешали их же коллегу, а они всё равно не боялись. Потому что соблазн велик, это заработок, ремесло . . . Так что расстрелы коррупционеров ничего не дадут. А учитывая практику подкидывания денег спецслужбистами, могут быть ещё и средством сведения счетов.

Надо сажать, просто с волчьим билетом до конца жизни (не после судимости, а вообще никогда никуда не брать на государственную работу больше, после того как отсидит большой срок).

А у нас сидевший Медведчук - был главой АП, теперь депутат.
Сидевший Янукович стал Президентом. И так далее по списку . . .
Так не должно быть. Тюрьма должна быть пожизненным клеймом в глазах общества.
А если обществу пофиг, то ему садятся на шею и дурят его . . .

Вот, например, какая нафиг отмена люстрации ? Волчий билет навсегда . . . А они отменяют.
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26.06.2020 16:45 Ответить
Да, а иначе ничего не поможет с коррупцией.
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26.06.2020 19:19 Ответить
Ну что там? Зе!ля както прокомментировал деяния назначенного им "свынарчука"(с)?
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26.06.2020 15:23 Ответить
Ха!
Вот они, новые зеленоватые лица....
Даже взятку толком взять, чтобы не попасться - и то не умеют!
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26.06.2020 15:27 Ответить
ну что, зелебобы, топ-коррупции уже точно нет?
или это не точно?
кстати, в сумке конкретно намного больше, чем 250 тысяч. одна пачка 200-соток это 20 тысяч, а пачек там больше, чем 12. и 500-сотки торчат.
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26.06.2020 15:39 Ответить
Новые лица . . .
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26.06.2020 16:40 Ответить
новая банда, а не лица, которая грабит и так бедный народ Украины, это уж точно, с бедного народа, сделает нищим...
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26.06.2020 19:15 Ответить
я ненавижу зелю но здесь новой власти плюс
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26.06.2020 17:10 Ответить
Якого дідька вам 1000-гривневу купюру зробили? Передали б все одним пакунком в 2 кіла І всьо.. Ні, треба сумками кілька раз носити і ганьбитися на весь світ)
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26.06.2020 18:25 Ответить
Этот капец, пока не будет давать пожизненное (на расстрел сейчас никто не пойдёт) с конфискацией имущества всей семьи, причём проверять в течение пяти лет после приговора - проявилось что-то - конфисковать! Ничего не будет, они не боятся, почти ничем не рискуют. И не говорите мне, зачем их кормить государству всю жизнь - все равно дешевле будет!!!
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26.06.2020 18:45 Ответить
Так эта турборежимная братия,никогда не примет законы о коррупции,не будут же они против себя их принимать,скорее всего проводят законы,как можно больше состричь шерсти с баранов, за них голосовавших.
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27.06.2020 14:52 Ответить
Во п#дар оборзел, нихрена не боится при таком не лохе, та тебя тварь на пожизненное надо, а лучше в расход пустить, чтоб другим не повадно было.
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26.06.2020 19:05 Ответить
в набу и сбу.не занёс просто,жадность фраера сгубила,в долгую работать надо,не подсказали просто как нужно,сырой корупционер какой-то
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27.06.2020 00:05 Ответить
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