Глава Кировоградской ОГА Балонь задержан при требовании 1,8 млн взятки. ФОТО

На взятке задержан председатель областной государственной администрации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке НАБУ.

В сообщении отмечается: "25 июня 2020 детективы НАБУ совместно с ГУ БКОП и УСБУ в одной из областей под процессуальнымо руководством САП разоблачили председателя одной из областных госадминистраций и должностное лица этой же ОГА "на горячем".

Как установило следствие, чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в 1,8 млн грн в обмен на несовершение препятствий в его деятельности. По условиям "предложения", средства должны передаваться траншами.

Первый транш в 100 тыс. грн чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что зафиксировано в материалах следствия. Во время передачи второго - в 250 тыс. грн - уличены споличным.

Председателя ОГА и его пособника, должностного лица этой же ОГА, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления".

Как пишет Сергей Лещенко в телеграме речь идет о председателе Кировоградской ОГА Андрее Балоне.