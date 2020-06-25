Глава Кировоградской ОГА Балонь задержан при требовании 1,8 млн взятки. ФОТО
На взятке задержан председатель областной государственной администрации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке НАБУ.
В сообщении отмечается: "25 июня 2020 детективы НАБУ совместно с ГУ БКОП и УСБУ в одной из областей под процессуальнымо руководством САП разоблачили председателя одной из областных госадминистраций и должностное лица этой же ОГА "на горячем".
Как установило следствие, чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в 1,8 млн грн в обмен на несовершение препятствий в его деятельности. По условиям "предложения", средства должны передаваться траншами.
Первый транш в 100 тыс. грн чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что зафиксировано в материалах следствия. Во время передачи второго - в 250 тыс. грн - уличены споличным.
Председателя ОГА и его пособника, должностного лица этой же ОГА, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления".
Как пишет Сергей Лещенко в телеграме речь идет о председателе Кировоградской ОГА Андрее Балоне.
Пожалуйста, подождите...
в новостях напечатали
НАБУ дело завело
выйти под залог вот все три золотых правила настоящего бюрократа выполнено теперь можно выпускать на волю.
На лекции об уголовных наказаниях преподаватель по уголовному праву приводил нам классический пример, когда в средневековой Франции казнили на площади известного вора-карманника. Собралась большая толпа зевак, в это время в толпе работали карманники, одного из них поймали, ещё два убежали (возможно были и необнаруженные).
То есть вешали их же коллегу, а они всё равно не боялись. Потому что соблазн велик, это заработок, ремесло . . . Так что расстрелы коррупционеров ничего не дадут. А учитывая практику подкидывания денег спецслужбистами, могут быть ещё и средством сведения счетов.
Надо сажать, просто с волчьим билетом до конца жизни (не после судимости, а вообще никогда никуда не брать на государственную работу больше, после того как отсидит большой срок).
А у нас сидевший Медведчук - был главой АП, теперь депутат.
Сидевший Янукович стал Президентом. И так далее по списку . . .
Так не должно быть. Тюрьма должна быть пожизненным клеймом в глазах общества.
А если обществу пофиг, то ему садятся на шею и дурят его . . .
Вот, например, какая нафиг отмена люстрации ? Волчий билет навсегда . . . А они отменяют.
Вот они, новые зеленоватые лица....
Даже взятку толком взять, чтобы не попасться - и то не умеют!
или это не точно?
кстати, в сумке конкретно намного больше, чем 250 тысяч. одна пачка 200-соток это 20 тысяч, а пачек там больше, чем 12. и 500-сотки торчат.