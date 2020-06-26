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Нардепы предлагают сделать обязательной онлайн трансляцию заседаний парламентских комитетов

Нардепы предлагают сделать обязательной онлайн трансляцию заседаний парламентских комитетов

Группа народных депутатов предлагает обязать транслировать онлайн заседания комитетов Верховной Рады.

Как информирует Цензор.НЕТ, законопроект №3745 о внесении изменений в статью 9 закона "О комитетах Верховной Рады" (об обеспечении гласности заседаний комитетов) зарегистрирован в Раде.

Как сообщила пресс-служба фракции "Голос", "инициаторами законопроекта выступили более 30 народных депутатов от разных парламентских фракций".

Законопроект предлагает обязать депутатов вести онлайн трансляции всех заседаний и слушаний комитетов, кроме закрытых, через свои веб-страницы на официальном сайте Верховной Рады.

По мнению авторов законопроекта, отсутствие обязательной онлайн трансляции дает возможность злоупотреблений, поскольку общественность не имеет доступа к информации о персональном голосовании депутатов на заседаниях комитетов.

"Недавно депутаты на заседании бюджетного комитета Верховной Рады Украины проголосовали за выделение 2.6 млрд грн из фонда по борьбе с COVID-19 на доплаты работникам МВД. Однако ни один гражданин Украины не может получить информацию о том, кто конкретно из депутатов проголосовал за это решение. Как оказалось бюджетный комитет не ведет видеофиксацию своих заседаний и учет персонального голосования. Чтобы не допустить такого в будущем и был зарегистрирован законопроект ", - рассказала автор законопроекта, народный депутат фракции " Голос" Александра Устинова.

По ее словам, согласно действующему закону во время заседаний комитета ведется только общая стенограмма, из которой можно получить лишь общую информацию: сколько депутатов проголосовали "за", "против" или "воздержался" за соответствующее решение.

"Украинцы должны иметь право знать, за что голосуют депутаты и на что тратятся их налоги", - добавила Устинова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Голос" после назначения Шкарлета внес в ВР законопроект о запрете занимать должности министров и ректоров лицам, уличенным в плагиате

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Нардепы предлагают сделать обязательной онлайн трансляцию заседаний парламентских комитетов - Цензор.НЕТ 7786
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26.06.2020 10:21 Ответить
Тогда перо вам в жопу "борцуны".
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26.06.2020 10:29 Ответить
Русофобией?!?!
А ничего что Расея отобрала у нас территории и убивает нас?
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26.06.2020 10:31 Ответить
- Нет, зачем же? Как дворянин, не могу допустить! Сеньор! Счет! Ха‑мы!. (с)
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26.06.2020 10:33 Ответить
 
 