В Киеве растет количество детей, болеющих коронавирусом, - Кличко
Больше всего болеют дети в возрасте от 10-ти до 14-ти лет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Хочу заметить, что увеличивается количество детей, болеющих коронавирусом. Только в этом месяце в Киеве заболели 139 детей. Всего за период пандемии - 377. В стационарах больниц сегодня находятся 16 детей ", - отметил Кличко.
По его словам, самому младшему из инфицированных жителей столицы на момент выявления болезни было всего 10 дней. Больше всего болеют дети в возрасте от 10-ти до 14-ти лет.
"Я еще раз обращаюсь ко всем: объясняйте детям, что надо соблюдать правила безопасности. И показывайте им это собственным примером! Будьте ответственными. Берегите здоровье свое и своих детей", - призвал киевлян Кличко.
Пожалуйста, подождите...
важко повинно було б жити дурнику Педаліку з трьома класами освіти середньої школи, аж ні - кожного дня в телевізорі, ще й став найвідомішим вірусологом України (бо інші щось в рота води набрали)
небось про "бессимптомное течение болезни" только благодаря коронавирусу и узнал.
а строишь из себя эксперта-критика.
Просто, тупо копирует слово в слово.
мне тебя жаль.
бо досі у медицині було все просто "є симптоми - є хвороба, немає симптомів - немає хвороби"
наприклад, перше-ліпше з вікіпедії
Хворо́баhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0#cite_note-1 [1] , або захво́рюванняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0#cite_note-2 [2] (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%97%D0%B7%D0%BC заст. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F розм. бо́лістьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0#cite_note-3 [3] , діал. хоро́баhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0#cite_note-4 [4] ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F патологічний процес, який проявляється порушеннями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) морфології (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F анатомічної , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F гістологічної будови), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD обміну речовин чи / та функціонування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC організму (його частин) у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 людини / https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 тварини .
Якщо людина носить вірус герпесу та немає ніяких симптомів (і таке спостерігається у 80% всіх людей планети), це хвороба чи ні?
За визначенням вище це не є хворобою.
При холере соотношение носители/больные может достигать 4:1 при варианте Vibrio cholerae O1 и 10:1 при non-O1 Vibrio cholerae (НАГ-вибрионы).
Туберкулез, ответственный за каждую четвертую смерть в Европе в XIX веке[1], в настоящее время развивается в клиническую («открытую») форму у 10% зараженных[2].
Третичный сифилис развивается примерно у 30 % нелеченых больных сифилисом после 1-й, 2-й и бессимптомной хронической стадии. У остальных бессимптомная хроническая стадия продолжается до конца жизни.
ВИЧ вирус имеет длительный инкубационный период, во время которого носитель является асимптоматическим. Кроме того, небольшой процент зараженных так и не проявляет никаких признаков болезни в течение всего периода наблюдения (на данный момент - 15-20 лет), что привело появлению термина "Нонпрогрессор".
Многие люди являются носителями вируса Эпштейна и цитомегаловируса, которые редко прогрессируют в стадию заболевания.
Известным бессимптомным носителем брюшного тифа была Тифозная Мэри. Она работала поварихой в нескольких семьях в Нью-Йорке в начале двадцатого столетия, и была причиной заражения 47 человек.
Многие животные могут быть бессимптомными носителями человеческих болезней.
почнемо з самого початку
наведи, будь ласка, посилання на наукове дослідження, яке доводить, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини
Ты, часом, не Кирилл Лещенко?
Родители повывели дитяток "гулять на свежем воздухе".
Маски не носять не тільки діти, а й дорослі з курячими мізками.
Кількість інфікованих у вашому місті яскраво про це свідчить.
що далі?
яка різниця скільки інфікованих, якщо у 99% з них немає ніяких симптомів