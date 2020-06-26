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Энергоатом (402) электроэнергия (771)

Энергоатом успешно вышел на рынок двусторонних договоров

Энергоатом успешно вышел на рынок двусторонних договоров

В четверг, 25 июня, "Энергоатом-Трейдинг" успешно продал все шесть лотов, выставленных для торгов на площадке ТВ "Украинская энергетическая биржа" - суммарно это составило 1325100 МВтч электроэнергии базовой нагрузки в торговой зоне ОЭС Украины.

В результате шестичасовых торгов все шесть лотов были проданы по взаимовыгодным рыночны ценам, сообщает Энергоатом.

Для справки:
Период отпуска / отбора электрической энергии - 01.07.2020 - 31.12.2020.

Стартовая цена - 1500 грн / МВтч (без НДС), количество лотов - 300 (6 пакетов по 50 лотов).

В специальных сессиях по продаже пакетов лотов по двусторонним договорам участвуют покупатели, приобретающие электрическую энергию исключительно для собственного потребления.

Потенциальные покупатели должны предоставить организатору аукциона справку об объемах фактического потребления электрической энергии за аналогичный период прошлого года, подтвержденную ОСП или соответствующим ОСР. Суммарный объем электрической энергии, приобретаемой покупателем, не может превышать 90 процентов объема его потребления за аналогичный период прошлого года.

Пакеты лотов, предлагаемых продавцами для продажи на аукционах в форме специальных сессий, являются неделимыми.
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Сто пудов эти два мусора за шута голосовали, его электорат...
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26.06.2020 13:47 Ответить
Та ви шо? Енергоатом, який при Зеленському став збитковим, успішно вийшов на ринок двосторонніх договорів? Оце то здобуток!
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26.06.2020 13:52 Ответить
Шмигалю в одне місце його зелену енергію, атомщики повинні жити як і раніше, а не жебракувати.
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26.06.2020 14:08 Ответить
 
 