Энергоатом успешно вышел на рынок двусторонних договоров

В четверг, 25 июня, "Энергоатом-Трейдинг" успешно продал все шесть лотов, выставленных для торгов на площадке ТВ "Украинская энергетическая биржа" - суммарно это составило 1325100 МВтч электроэнергии базовой нагрузки в торговой зоне ОЭС Украины.

В результате шестичасовых торгов все шесть лотов были проданы по взаимовыгодным рыночны ценам, сообщает Энергоатом.

Для справки:

Период отпуска / отбора электрической энергии - 01.07.2020 - 31.12.2020.

Стартовая цена - 1500 грн / МВтч (без НДС), количество лотов - 300 (6 пакетов по 50 лотов).

В специальных сессиях по продаже пакетов лотов по двусторонним договорам участвуют покупатели, приобретающие электрическую энергию исключительно для собственного потребления.

Потенциальные покупатели должны предоставить организатору аукциона справку об объемах фактического потребления электрической энергии за аналогичный период прошлого года, подтвержденную ОСП или соответствующим ОСР. Суммарный объем электрической энергии, приобретаемой покупателем, не может превышать 90 процентов объема его потребления за аналогичный период прошлого года.

Пакеты лотов, предлагаемых продавцами для продажи на аукционах в форме специальных сессий, являются неделимыми.