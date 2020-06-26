Енергоатом успішно вийшов на ринок двосторонніх договорів

У четвер, 25 червня, "Енергоатом-Трейдинг" успішно продав всі шість лотів, виставлених для торгів на майданчику ТБ "Українська енергетична біржа" - сумарно це становить 1325100 МВт електроенергії базового навантаження в торговельній зоні ОЕС України.

У результаті шестигодинних торгів всі шість лотів були продані за взаємовигідними ринковими цінами, повідомляє Енергоатом.

Для довідки:

Період відпустку/відбору електричної енергії - 01.07.2020 - 31.12.2020.

Стартова ціна – 1500 грн/МВтг (без ПДВ), кількість лотів – 300 (6 пакетів по 50 лотів).

У спеціальних сесіях з продажу пакетів лотів за двосторонніми договорами беруть участь покупці, які придбавають електричну енергію винятково для власного споживання.

Потенційні покупці мають надати організатору аукціону довідку про обсяги фактичного споживання електричної енергії за аналогічний період минулого року, підтверджену ОСП або відповідним ОСР. Сумарний обсяг електричної енергії, що придбавається покупцем, не може перевищувати 90 відсотків обсягу його споживання за аналогічний період минулого року.

Пакети лотів, що пропонуються продавцями для продажу на аукціонах у формі спеціальних сесій, є неподільними.