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Военнослужащих и работников Госпогранслужбы начали тестировать на антитела к COVID-19

Военнослужащих и работников Госпогранслужбы начали тестировать на антитела к COVID-19

Военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Украины начали тестировать на наличие антител к коронавирусу.

Об информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы.

Отмечается, что в первую очередь проводятся тестирования у пограничников, имевших контакт с лицами, больными COVID-19, а также тех, кто при исполнении служебных обязанностей, вынужден контактировать с большим количеством людей.

"Биологический материал направляют на иммуноферментный анализ (так называемый - ИФА-тест) в санитарно-эпидемиологический отряд Киева. В ближайших планах управления здравоохранения Администрации Госпогранслужбы является оснащение санитарно-эпидемиологических отрядов ведомства современным дорогостоящим лабораторным оборудованием для диагностики коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (так называемые - ПЦР-тесты)", - говорится в сообщении.

По состоянию на сегодня, 26 июня, зарегистрировано 103 случая заболеваний COVID-19 человек из числа личного состава Госпогранслужбы, которые получили соответствующее лабораторное подтверждение, выздоровели 56, еще 46 человек продолжают лечиться - 15 стационарно и 31 - амбулаторно. Зафиксирован один летальный случай.

Также под контролем медиков сейчас находятся более 200 пограничников, которые контактировали с больными COVID-19.

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Антитела вырабатываются во время болезни (зависит от иммунитета) !!! т.е. если есть антитела, то человек уже несколько недель всех заражал вокруг. Или давно переболел.
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26.06.2020 16:37 Ответить
 
 