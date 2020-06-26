"Шкарлет - це зашквар", - под Минобразования митинговали против назначения и.о. министра. ФОТО
У здания Министерства образования и науки в Киеве 26 июня несколько десятков человек собрались на акцию против назначения Сергея Шкарлета временно исполняющим обязанности министра образования и науки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент hromadske с места событий.
Митингующие держали в руках плакаты с надписями "Шкарлет - это зашквар", "Шкарлет - лучший студент Табачника (главы МОН при Януковиче)" И другие.
"Я не хочу, чтобы откровенный плагиатор был министром образования и науки. Мы можем констатировать, что Зеленский и его Офис президента намеренно провели это решение в парламент. Мы должны сделать все, чтобы Шкарлета побыстрее выгнать из кресла министра", - заявил один из участников акции Тарас Шамайда.
Напомним, антиплагиатная инициатива "Дисергейт" заявила о фактах масштабного академического плагиата в научных трудах Сергея Шкарлета. Кроме того, Шкарлет в 2010 году баллотировался в Черниговский облсовет от "Партии регионов" беглого президента Януковича.
Пожалуйста, подождите...
ЗАШКВАР" - слівце новояза із московських методичок
здрастє, пройдьом...
"Зеленский на заседании фракции "Слуги народа" попросил поддержать Шкарлета на должность министра образования, - Качура"
https://censor.net/news/3202780/zelenskiyi_na_zasedanii_fraktsii_slugi_naroda_poprosil_podderjat_shkarleta_na_doljnost_ministra_obrazovaniya
Министр образования и науки при Викторе Януковиче Дмитрий Табачник лично вручал Сергею Шкарлету нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники".
Как сообщала "ЛИГА", в 2013 году приказом Януковича Шкарлета назначили в состав Комитета по Государственной премии Украины в области образования, при министре Табачнике был членом https://ips.ligazakon.net/document/KP120490?an=1 аккредитационной комиссии .
https://twitter.com/IKlympush Ivanna Klympush https://twitter.com/IKlympush @IKlympush https://twitter.com/IKlympush/status/1276148982549483526 25 июн.
В.о. Міністра освіти призначили людину, яка змушувала студентів знімати з гуртожитка українські прапори під час Революції Гідності.
Зеленський оточує себе не фахівцями, а людьми, які мають захистити його він народу, коли народ прозріє.
видать никто из порядочных людей не хочет марать руки о ослаоманского ))))
помнится оманский бил себя в грудь, что соберет в управление страной весь цвет страны ))))
только видать у него понятия другие, вкорне отличаются от понятий граждан страны)))
За иннавацыонный кластер Шкарлет бало уже получил!
https://www.facebook.com/senenkoanton/posts/3288845391167920?__cft__[0]=AZXfmSQbP4N7fo_19eoeY7kiUEx1_SbBheLb7rcpHKLzPP42i_7gMAYg2-ZkDtYpmRkZ8fqyFidVsmL3XclVEpAOCmfCOkzmG3uzb7p4rI45u-bnXFPROGwvyzZgGyWKyCsc56VwlrMned5HuPhiYIEN&__tn__=%2CO%2CP-y-R 3 ч. ·
Ну що, друзі, сьогодні до мене в Інститут приходив куратор з СБУ.
Поспілкуватися про акцію протесту, що відбулася минулого четверга, проти вчорапризначеного міністра.
Тобто прийшов не минулої п'ятниці, не в понеділок, а на наступний день після призначення.
Звісно, це збіг.
Вибачте, далі писатиму дуже стримано, бо нічого дотепного в цьому не бачу, а пишу з двох причин:
1. Я не давав жодних розписок, що не можу повідомляти своїх друзів і колег про надцікаве спілкування зі службою безпеки у свій неробочий день (так, у нас чотириденний робочий тиждень).
2. Передбачаю, що подібні візити відбудуться до інших учасників акції, тому друзі, головне - знайте, що Ви не самі. Повідомляйте мене будь-яким зручним для Вас способом, що до Вас теж приходили чи хтось має намір з Вами поспілкуватися.
Незалежно від того, чи ми знайомі, чи не знайомі.
Отже.
Куратор виявився дуже доброзичливим, якими вони зазвичай і бувають.
Його цікавили питання хто організатор акції, чи не сплачувалися учасникам акції за це кошти, хто ще був на акції з мого Інституту?
На це я йому принагідно повідомив, що у свій неробочий день (у день акції я взяв відпустку за власний рахунок у зв'язку з сімейними обставинами) я маю повне право приходити на акції, щоб висловити свою громадянську позицію, а хто там був з мого Інституту - відповісти не можу, бо практично всі були у масках. Про що я відкрито писав на своїй сторінці у фейсбуці.
На питання про гроші я відверто і щиро посміхнувся - бо про такі випадки мені нічого не відомо.
Ба більше, він спитав, чи можу я йому показати сторінку події у фейсбуці, завядки якій я дізнався про акцію.
Я йому зауважив, що кожен має займатися своєю роботою, тому він може підписатися на мене у фейсбуці та погортати мою стрічку, і взагалі бути в курсі про всі цікавинки навколонаукового життя в країні, в т.ч. про сьогоднішню акцію протесту та акцію протесту у вівторок, про які я теж дізнався з соцмережі.
Також було питання про те, чому я вирішив прийти на акцію протесту проти.... за всю розмову він жодного разу не назвав прізвище нового міністра. Я теж не буду, може це якесь табу.
Довелось розповісти про академічну доброчесність, питання плагіату, що моя громадянська позиція не дозволяє мені з цим миритися.
Шановний пан намагався поспівчувати, що реформа науки не вдалася, на що я йому чітко відповів, що до вчорашнього дня з нею все було гаразд.
А потім зробив йому міні-огляд історії питання - про Національну раду з питань розвитку науки і технологій, Науковий комітет, Національний фонд досліджень, суть реформи.
Про сканувальну тунельну мікроскопію теж розповів, про молекули і те, як робляться дослідження.
Не впевнений, що йому було цікаво, але я намагався популяризувати науку навіть за таких умов.
Було й дуже дивне питання - для мене основним є наука чи... оце усе ...(не знаю, що малось на увазі).
Відповів, що звісно наука, а науку можна творити лише в умовах академічної доброчесності, тому це все мене так і непокоїть.
Були питання про мою співпрацю з Прометеусом і міжнародними організаціями, його цікавили деталі про моїх знайомих закордоном, що могли лишитися після роботи у Франції, чи є в мене допуск (до всяких секретних штук).
Було видно, що знає він про мене багато, але от з прізвищем мого наукового керівника, наприклад, він схибив.
Зі свого боку я поцікавився, чому такий інтерес до моєї персони?
Куратор відповів, що нічого такого, це просто його робота і вони перевіряють інформацію про акцію протесту і чи немає там складу злочину по статті якійсь (чесно, не запам'ятав), а йому сказали (мабуть у службі, тобто мене там читають) , що я є людиною, яка багато чого знає.
На що я йому знову порадив підписатися на мене у соціальних мережах, бо все, що я знаю - я намагаюсь висвітлювати, коли є час.
Тому я тут зазначу, що радий новому підписнику і сподіваюсь, що мої дописи допоможуть боронити незалежність України.
Резюме.
По-перше, я дуже прошу вибачення у всіх в Інституті, хто був свідком цього візиту і кого це змусило хвилюватися та згадувати часи тотального контролю спецслужб над наукою.
Вчені пам'ятають. Вчені відчули. Вчені згадали. Вперше за не знаю скільки років.
Я бачив сьогодні їхні очі і розумів, що вони відчувають.
Той момент, коли мені перед ними було невимовно соромно, хоча я нічого такого не зробив.
Своїми діями чи бездіяльністю я жодним чином не хотів нікого змусити нервувати, але свою громадянську позицію висловлюватиму і надалі.
В неробочий час, звісно, та у відпустках за власний рахунок.
По-друге, вся ця ситуація - безвідносно до того, про що ми розмовляли, що мене запитували та що я відповідав - є жахливою сама по собі.
Сам факт, що у службі безпеки люди витрачають час на мою скромну персону свідчить про те, що щось в державі точно перескочило не на ті рейки.
Я зараз не буду давати жодних оціночних суджень, дякувати-дуже-дякувати і т.і.
Це все було смішно, допоки правила гри не змінилися.
Напрошується жарт про наукову інвестняню, але це не жарт.
Це нова реальність.
Тому, друзі.
Я дуже добра людина.
Всі, хто мене знає, можуть підтвердити, що я веселий, життєлюбний, хоча інколи в соцмережах я ще та скалка в одному місці.
Але.
Коли мій час забирають невідомо на що, витрачають нерви дорогих мені колег та друзів, а при цьому в державі повно більш серйозних проблем з компетенції служби безпеки (хоча не мені їх вчити, звісно) - це змушує мене максимально серйозно поставитися до потенційних загроз, як виникають для мого майбутнього у нашій країні.
Жартів більше не буде, шановні.
Хто і що б мені не казав - раніше такого не було.
Будемо.грати.за.новими.правилами.нової.реальності.
Тому, ще раз.
Повідомляйте про випадки "доброзичливого" спілкування з Вами, якщо спілкуєтесь - будьте максимально стриманими. Не забувайте про свої конституційні права на мирні акції протесту і не забувайте цим людям, які кажуть, що це просто їхня робота, популяризувати науку.
Якщо вони витрачають Ваш час даремно, то зробіть так, щоб хоча б вони збагатилися знаннями.
Схоже, настають ті найтемніші часи, за якими і буде світанок.
Загострення - це добре.
Ніхто не обіцяв, що буде просто.
Переможемо.
адпт. Друзі ,я вдячний всім за підтримку і таку кількість коментарів. Ввечері спробую на всі відреагувати.
ви давно втратили монополію на активні заходи - і у вас теж є рідні, які навчаються, лікуються та крутять бізнес
тож холоднокровнєй, маня...
а то болтаются по зданию, под ногами у начальства путаются и зарплату не отрабатывают)))
короче, слуги зе особо не напрягаются, поэтому бубочка напрягает кореша лейтенанта, что бы слуги мышей ловили)))
ІТ-інфраструктура як базова складова інноваційної моделі ********* університету 1.1 Роль і місце ІТ-інфраструктури у діяльності ********* університету Освіта як одна з найважливіших складових суспільства була і є пріоритетним чинником розвитку соціально-економічного, духовного та політичного життя будь-якої країни. Головна роль в цьому відводиться університетам, які, за Законом України «Про вищу освіту», є провідними науковими і методичними центрам, що провадять інноваційну освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти, мають розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, здійснюють фундаментальні та прикладні наукові дослідження, культурнопросвітницьку діяльність та сприяють поширенню наукових знань [1]. За таких умов університети самі потребують послідовної реалізації системних змін [2], особливо в період соціально-політичної нестабільності. Зрозуміло, що без широкого впровадження ІТ-технологій здійснити заплановані зміни в структурі університетів не можливо. Інформаційні технології вже давно стали рушійною силою науково-технічного та суспільного прогресу, визначаючи розвиток усіх сфер людської діяльності. Із простих обчислювальних приладів комп'ютери перетворилися на інтелектуальні комп'ютерні системи, здатні переформувати та забезпечити необхідну якість та ефективність діяльності вищих навчальних закладів. Тому на порядку денному постає актуальне питання створення додаткової ІТінфраструктури як невід'ємної складової ********* інноваційного університету [3, 4]. Для забезпечення системного впливу ІТ-інфраструктури вона повинна охоплювати і навчальний, і науково-виробничий, і організаційний напрями діяльності університету, виводячи їх на новий технологічний рівень. Окрім того, що кожен з цих напрямів потребує використання особливих методів, засобів та технологій інформаційного забезпечення, край важливою також є задача їх комплексного поєднання [5, 6].
Алмазным, млять резцом!
Испалинская мысль получателей премии по науке !!!
"Тому на порядку денному постає актуальне питання створення додаткової ІТінфраструктури як невід'ємної складової ********* інноваційного університету "
НИМЕДЛЕННО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В НОБЕЛЕВСКИ КОМИТЕТ !!!
мИЛОСТИ ПРОШУ В оригинал !!!
http://innovative.sumdu.edu.ua/images/stories/Tom2.pdf
Зебоби нагадують мені обісраних дітей. Які вигнали батька з хати, за обіцянку мами алкоголічки купити їм мороженку. А потім мама перетворила хату на притон з наркоманами і алкашами. Тепер діти позакривали свої ********* і сидять перелякані в кутку та розваленій хаті.