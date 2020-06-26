"Шкарлет - це зашквар", - под Минобразования митинговали против назначения и.о. министра. ФОТО

У здания Министерства образования и науки в Киеве 26 июня несколько десятков человек собрались на акцию против назначения Сергея Шкарлета временно исполняющим обязанности министра образования и науки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент hromadske с места событий.

Митингующие держали в руках плакаты с надписями "Шкарлет - это зашквар", "Шкарлет - лучший студент Табачника (главы МОН при Януковиче)" И другие.

"Я не хочу, чтобы откровенный плагиатор был министром образования и науки. Мы можем констатировать, что Зеленский и его Офис президента намеренно провели это решение в парламент. Мы должны сделать все, чтобы Шкарлета побыстрее выгнать из кресла министра", - заявил один из участников акции Тарас Шамайда.

Напомним, антиплагиатная инициатива "Дисергейт" заявила о фактах масштабного академического плагиата в научных трудах Сергея Шкарлета. Кроме того, Шкарлет в 2010 году баллотировался в Черниговский облсовет от "Партии регионов" беглого президента Януковича.

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