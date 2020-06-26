Следователь потерял 1,2 млн грн, изъятых во время обыска, - ГБР

ГБР сообщило о подозрении экс-следователю Голосеевского Управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве. Он подозревается в ненадлежащем хранении денежных средств, изъятых во время обыска, что привело к их потере (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В 2018 году следователь во время обыска на одном из предприятий в рамках досудебного расследования уголовного производства изъял денежные средства в сумме 1,2 млн гривен. Из-за ненадлежащего хранения вещественных доказательств средства изъятые правоохранителем, были потеряны.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По "делам Майдана" сообщено о подозрении следователю Нацполиции, - ГБР

В случае доказательства вины бывшему следователю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.