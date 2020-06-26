Следователь потерял 1,2 млн грн, изъятых во время обыска, - ГБР
ГБР сообщило о подозрении экс-следователю Голосеевского Управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве. Он подозревается в ненадлежащем хранении денежных средств, изъятых во время обыска, что привело к их потере (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
В 2018 году следователь во время обыска на одном из предприятий в рамках досудебного расследования уголовного производства изъял денежные средства в сумме 1,2 млн гривен. Из-за ненадлежащего хранения вещественных доказательств средства изъятые правоохранителем, были потеряны.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
В случае доказательства вины бывшему следователю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.
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А 1200000 хто вертати підприємству буде ?
Скажуть - так сі стало , взяло і пропало .
Чи пустять по міністерству шапку - скиньтеся хто скільки може