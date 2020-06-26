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правоохранительные органы (2959) силовики (2797) следователь (137) ГБР (2814)

Следователь потерял 1,2 млн грн, изъятых во время обыска, - ГБР

Следователь потерял 1,2 млн грн, изъятых во время обыска, - ГБР

ГБР сообщило о подозрении экс-следователю Голосеевского Управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве. Он подозревается в ненадлежащем хранении денежных средств, изъятых во время обыска, что привело к их потере (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В 2018 году следователь во время обыска на одном из предприятий в рамках досудебного расследования уголовного производства изъял денежные средства в сумме 1,2 млн гривен. Из-за ненадлежащего хранения вещественных доказательств средства изъятые правоохранителем, были потеряны.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По "делам Майдана" сообщено о подозрении следователю Нацполиции, - ГБР

В случае доказательства вины бывшему следователю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

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Топ комментарии
+33
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26.06.2020 16:36
+27
не потерял а мыши сгрызли.
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26.06.2020 16:38
+21
До сьогодні дійшов вислів хорезмшаха Мухаммеда, перед знищенням Хорезму монголами: "Коли чиновники починають красти відкрито - чекай кінця держави...".
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26.06.2020 16:45
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Колись при совдепії був такий сатиричний журнал "Крокодил",так от в ньому була така рубрика- навмисне не придумаєш. Випадок якраз для публікації в цій рубриці.
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26.06.2020 18:30 Ответить
Ну , нехай і сяде на пару літ ...

А 1200000 хто вертати підприємству буде ?
Скажуть - так сі стало , взяло і пропало .
Чи пустять по міністерству шапку - скиньтеся хто скільки може
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26.06.2020 18:32 Ответить
На моїй памяті це чи не перший озвучений подібний випадок. Зникає часто і безслідно і після обшуків і після затримань на хабарі і т.д.
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26.06.2020 18:37 Ответить
та это целая индустрия в мвд . оценщики свои приходят в отделения оценивают изъятое в копейки и прямо там же всё растаскивается . если даже потом и будут претензии о пропаже то получат люди копейки за своё - официальная оценка экспертом есть .
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26.06.2020 18:49 Ответить
Так обшуки правоОхрєнітєлями для того і затіваються, щоб щось скомуніздити, або підкинути. У них для таких цілей і постійні пойняті є, які "випадково" опиняються на місці обшуку.
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26.06.2020 18:52 Ответить
Слово чуднэ, ВТРАТЫВ.
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26.06.2020 18:49 Ответить
Случайно выпали 1.200 000 грн. из кармана, а он и не заметил.
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26.06.2020 18:52 Ответить
ВЗпомьнєлася,какь бурштин з мусаррьки розтанув.Безслідно.Рівненщина.
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27.06.2020 01:34 Ответить
Неужели думает, что все люди лохи, которым можно вешать лапшу на уши???
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26.06.2020 20:10 Ответить
Ну это вообще хитровые@аный попался, думает, что так ему и поверили, за шкирку его и трясти, пока не найдётся всё бабло.
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26.06.2020 20:18 Ответить
"были потеряны" - БЫЛИ УКРАДЕНЫ!!!!!! ДАЙТЕ МНЕ "ПОТЕРЯТЬ" 1200000 И Я ГОТОВ ОТСИДЕТЬ ДВА ГОДА!
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26.06.2020 20:44 Ответить
выйдет под залог в 100 000 грн
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26.06.2020 21:33 Ответить
Прям как 100000 баксов в свое время, в Голосеевском РОВД
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27.06.2020 07:50 Ответить
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