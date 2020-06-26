УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12177 відвідувачів онлайн
Новини Силовики
16 174 114
Правоохоронні органи (2697) силовики (2512) слідчий (87) ДБР (3295)

Слідчий втратив 1,2 млн грн, вилучених під час обшуку, - ДБР

Слідчий втратив 1,2 млн грн, вилучених під час обшуку, - ДБР

ДБР повідомило про підозру ексслідчому Голосіївського Управління поліції ГУ Нацполіції в м.Києві. Він підозрюється в неналежному зберіганні грошових коштів, вилучених під час обшуку, що призвело до їх втрати (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГБР.

У 2018 році слідчий під час обшуку на одному з підприємств в рамках досудового розслідування кримінального провадження вилучив грошові кошти в сумі 1,2 млн гривень. Через неналежне зберігання речових доказів, засоби, вилучені правоохоронцем, були втрачені.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У разі доведення провини, колишньому слідчому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

Дивіться: Організатора групи вимагачів затримано на Луганщині, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+33
показати весь коментар
26.06.2020 16:36
+27
не потерял а мыши сгрызли.
показати весь коментар
26.06.2020 16:38
+21
До сьогодні дійшов вислів хорезмшаха Мухаммеда, перед знищенням Хорезму монголами: "Коли чиновники починають красти відкрито - чекай кінця держави...".
показати весь коментар
26.06.2020 16:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Колись при совдепії був такий сатиричний журнал "Крокодил",так от в ньому була така рубрика- навмисне не придумаєш. Випадок якраз для публікації в цій рубриці.
показати весь коментар
26.06.2020 18:30 Відповісти
Ну , нехай і сяде на пару літ ...

А 1200000 хто вертати підприємству буде ?
Скажуть - так сі стало , взяло і пропало .
Чи пустять по міністерству шапку - скиньтеся хто скільки може
показати весь коментар
26.06.2020 18:32 Відповісти
На моїй памяті це чи не перший озвучений подібний випадок. Зникає часто і безслідно і після обшуків і після затримань на хабарі і т.д.
показати весь коментар
26.06.2020 18:37 Відповісти
та это целая индустрия в мвд . оценщики свои приходят в отделения оценивают изъятое в копейки и прямо там же всё растаскивается . если даже потом и будут претензии о пропаже то получат люди копейки за своё - официальная оценка экспертом есть .
показати весь коментар
26.06.2020 18:49 Відповісти
Так обшуки правоОхрєнітєлями для того і затіваються, щоб щось скомуніздити, або підкинути. У них для таких цілей і постійні пойняті є, які "випадково" опиняються на місці обшуку.
показати весь коментар
26.06.2020 18:52 Відповісти
Слово чуднэ, ВТРАТЫВ.
показати весь коментар
26.06.2020 18:49 Відповісти
Случайно выпали 1.200 000 грн. из кармана, а он и не заметил.
показати весь коментар
26.06.2020 18:52 Відповісти
ВЗпомьнєлася,какь бурштин з мусаррьки розтанув.Безслідно.Рівненщина.
показати весь коментар
27.06.2020 01:34 Відповісти
Неужели думает, что все люди лохи, которым можно вешать лапшу на уши???
показати весь коментар
26.06.2020 20:10 Відповісти
Ну это вообще хитровые@аный попался, думает, что так ему и поверили, за шкирку его и трясти, пока не найдётся всё бабло.
показати весь коментар
26.06.2020 20:18 Відповісти
"были потеряны" - БЫЛИ УКРАДЕНЫ!!!!!! ДАЙТЕ МНЕ "ПОТЕРЯТЬ" 1200000 И Я ГОТОВ ОТСИДЕТЬ ДВА ГОДА!
показати весь коментар
26.06.2020 20:44 Відповісти
выйдет под залог в 100 000 грн
показати весь коментар
26.06.2020 21:33 Відповісти
Прям как 100000 баксов в свое время, в Голосеевском РОВД
показати весь коментар
27.06.2020 07:50 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 