Організатора групи вимагачів затримано на Луганщині, - Нацполіція. ФОТО

На Луганщині правоохоронці затримали 42-річного раніше судимого місцевого жителя, який разом із подільником вимагав великі суми грошей, застосовуючи фізичну силу й погрожуючи потерпілим розправою та знищенням їхнього майна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

17 червня в Головне управління Національної поліції в Луганській області звернувся житель Міловського району і повідомив про те, що у нього невідомі вимагають неіснуючий борг у сумі майже 6 000 доларів. При цьому вимагачі застосовують до нього фізичну силу, погрожуючи зброєю та фізичною розправою із членами сім'ї заявника, а також спаленням його автомобіля й будинку в разі невиконання їхніх вимог.

Читайте також: Банду рекетирів, яка вимагала 50 тис. дол., затримали в Кривому Розі, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час проведення комплексу слідчо-оперативних заходів працівники поліції встановили, що житель Міловського району, раніше судимий, котрий перебуває на обліку як особа, що вживає наркотичні засоби, разом зі своїм подільником, жителем Донецької області, організував "злочинний бізнес". Зловмисники вимагали гроші й коштовності у громадян, погрожуючи вбивством і знищенням майна. Потерпілий, який звернувся по допомогу до поліції, побоюючись за своє життя й життя близьких, частину грошей уже передав злочинцям.

Під час проведення санкціонованих судом обшуків у затриманого виявлено й вилучено пістолет Zoraki, помпову рушницю, наркотичні речовини та гроші.

Нині межах відкритого кримінального провадження за статтею 189 (вимагання) Кримінального кодексу України триває досудове слідство. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Йому загрожує покарання: позбавлення волі на строк від трьох до семи років.