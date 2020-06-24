Организатор группы вымогателей задержан на Луганщине, - Нацполиция. ФОТО

На Луганщине правоохранители задержали 42-летнего ранее судимого местного жителя, вместе с подельником вымогал крупные суммы денег, применяя физическую силу и угрожая потерпевшим расправой и уничтожением их имущества.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

17 июня в Главное управление Национальной полиции в Луганской области обратился житель Миловского района и сообщил о том, что у него неизвестные требуют несуществующий долг в сумме почти 6 000 долларов. При этом, вымогатели применяют к нему физическую силу, угрожая оружием и физической расправой над членами семьи заявителя и сожжением его автомобиля и дома в случае невыполнения их требований.

Во время проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что житель Миловского района, ранее судимый, находящийся на учете как лицо, употребляющее наркотические средства, вместе со своим подельником, жителем Донецкой области, организовали "преступный бизнес". Злоумышленники требовали деньги и драгоценности у граждан под угрозой убийства и уничтожение имущества. Потерпевший, который обратился за помощью в полицию, опасаясь за свою жизнь и жизнь близких, часть денег уже передал преступникам.

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Во время проведения санкционированных судом обысков у задержанного обнаружены и изъяты пистолет Zoraki, помповое ружье, наркотические вещества и деньги.

В настоящее время в рамках открытого уголовного производства по статье 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное следствие. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

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