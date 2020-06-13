Группа рэкетиров задержана на Закарпатье, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области, детективы следственного управления полиции области при процессуальном сопровождения прокуратуры Закарпатской области и силовой поддержки спецподразделений КОРД и ТОР задержали двух жителей города Хуст, которые требовали средства с пострадавшего.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в департаменте стартегических расследований Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Двое мужчин по просьбе знакомой женщины должны были "выбить" из жителя города 21 тысячу гривен.

Ранее мужчина выполнял строительные работы по месту жительства женщины, после которых она выплатила работнику указанную сумму, но решила вернуть средства преступным путем.

Попытки вернуть деньги сопровождались избиением и даже угрозами убийства.

В пятницу, 12 июня, злоумышленники были задержаны.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении по ст. 189 Уголовного кодекса Украины.

Проводятся следственные действия.

Для оперативного реагирования просим граждан сообщать о фактах вымогательства и другие правонарушения в управление стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции по телефону +380668059285"

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