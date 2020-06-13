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Новости
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Группа рэкетиров задержана на Закарпатье, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области, детективы следственного управления полиции области при процессуальном сопровождения прокуратуры Закарпатской области и силовой поддержки спецподразделений КОРД и ТОР задержали двух жителей города Хуст, которые требовали средства с пострадавшего.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в департаменте стартегических расследований Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Двое мужчин по просьбе знакомой женщины должны были "выбить" из жителя города 21 тысячу гривен.

Ранее мужчина выполнял строительные работы по месту жительства женщины, после которых она выплатила работнику указанную сумму, но решила вернуть средства преступным путем.

Попытки вернуть деньги сопровождались избиением и даже угрозами убийства.

В пятницу, 12 июня, злоумышленники были задержаны.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении по ст. 189 Уголовного кодекса Украины.

Проводятся следственные действия.

Для оперативного реагирования просим граждан сообщать о фактах вымогательства и другие правонарушения в управление стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции по телефону +380668059285"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Банда рэкетиров, вымогавшая 20 тыс. долл. несуществующего долга, задержана в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Группа рэкетиров задержана на Закарпатье, - Нацполиция 01
Группа рэкетиров задержана на Закарпатье, - Нацполиция 02
Группа рэкетиров задержана на Закарпатье, - Нацполиция 03
Группа рэкетиров задержана на Закарпатье, - Нацполиция 04

Автор: 

Нацполиция (16458) рэкет (143) Закарпатская область (2584)


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Топ комментарии
+5
Ха-ха рекетиры решили сбить с мужичка на стареньком WV груженом клеем для плитки и керамической плиткой бешеные бабки! ониСкорей всего плиточник леворукий накосячил, и плитка рухнула от ветра, вот баба и решила вернуть свои 180 грн/квадрат
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13.06.2020 06:21
+3
По периодической функции синусоиде в 90 уходим
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13.06.2020 01:51
+1
Прям банда, прям рекетеров.
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13.06.2020 07:24
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По периодической функции синусоиде в 90 уходим
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13.06.2020 01:51 Ответить
Такое всегда было,есть и будет,при чем тут 90-е..
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13.06.2020 03:12 Ответить
Така хрень тільки в постсовку була і саме в 90 роки, а в совку такого не було, ніхто по беспределу не кидав тупі пред'яви ,
а чи буде далi так ? , так це вам любi друзi вирiшувати - уходити нарештi вiд тих 90х чи лишатися там
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13.06.2020 07:39 Ответить
з 85року вже починався рекет(в нашому теперешньому понятті)88-89 в повний ріст був,бо вже були цеховики,в одному з яких я працював,а взагалі це почалось в 60-х,ще скажіть що в совку сексу не було)))
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13.06.2020 08:55 Ответить
Я говорю за те що не було *беспредела* , ті ж самі бандюки тримали порядок і не допускали такої хренi, тому що жили за поняттями, добре це чи погано з точки зору закону чи моралі це вже друге питання .З приходом на вулиці спортсменів качків яким пох були ці самі поняття почався свавілля, і це так - пан правий - почалося це з середини 80 х. Я не спiваю дiфiрамби за *воровську* романтику ,просто що було то було
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13.06.2020 09:11 Ответить
Ха-ха рекетиры решили сбить с мужичка на стареньком WV груженом клеем для плитки и керамической плиткой бешеные бабки! ониСкорей всего плиточник леворукий накосячил, и плитка рухнула от ветра, вот баба и решила вернуть свои 180 грн/квадрат
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13.06.2020 06:21 Ответить
якщо хоче гарантію якості то нехай замовляє будівельну фірму а не по чорному мужичка з привату
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13.06.2020 07:43 Ответить
Не, было 230, она велела ромбами ложить(класть).
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13.06.2020 08:29 Ответить
Прям банда, прям рекетеров.
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13.06.2020 07:24 Ответить
Вдень плитку кладуть і їздять на старенькому бусику, а вночі в складі злочинної групи аж з двох чоловік ганяють на останній моделі BMW і бабло витрушують з лохів )))
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13.06.2020 08:51 Ответить
Кацап, ти теж ліпиш плитку в Німеччині, чи просто проксі-бот?
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13.06.2020 09:58 Ответить
я тот, кто таким как ты кость в будку бросает
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16.06.2020 15:23 Ответить
В 90-Е ИХ ОТПРАВЬТЕ !)
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13.06.2020 18:38 Ответить
А вот и строитель
https://www.instagram.com/p/CBSvJGsD9sf/?igshid=bebdl43npsfu
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13.06.2020 18:53 Ответить
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16.06.2020 15:22 Ответить
Соратников кивы надо на суку вешать вместе с ним.
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28.08.2020 09:32 Ответить
 
 