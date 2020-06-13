Групу рекетирів затримали на Закарпатті, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області, детективи слідчого управління поліції області за процесуального супроводження прокуратури Закарпатської області та силової підтримки спецпідрозділів КОРД та ТОР затримали двох жителів міста Хуст, які вимагали кошти з потерпілого.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в департаменті стартегіческіх розслідувань Нацполіції.

У повідомленні зазначається: "Двоє чоловіків на прохання знайомої жінки мали "вибити" з мешканця міста 21 тисячу гривень. Раніше чоловік виконував будівельні роботи за місцем проживання жінки, після яких вона виплатила працівнику вказану суму, але вирішила повернути кошти злочинним шляхом.

Спроби повернути грошей супроводжувались побиттям та навіть погрозами вбивства.

12 червня, зловмисників було затримано.

Вирішується питання про повідомлення про підозру за ст. 189 Кримінального кодексу України.

Проводяться слідчі дії.

Для оперативного реагування просимо громадян повідомляти про факти вимагання та інші правопорушення до управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області Нацполіції за телефоном +380668059285".

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