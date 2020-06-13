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Закарпаття (1999) Нацполіція (14886) рекет (112)

Групу рекетирів затримали на Закарпатті, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області, детективи слідчого управління поліції області за процесуального супроводження прокуратури Закарпатської області та силової підтримки спецпідрозділів КОРД та ТОР затримали двох жителів міста Хуст, які вимагали кошти з потерпілого.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в департаменті стартегіческіх розслідувань Нацполіції.

У повідомленні зазначається: "Двоє чоловіків на прохання знайомої жінки мали "вибити" з мешканця міста 21 тисячу гривень. Раніше чоловік виконував будівельні роботи за місцем проживання жінки, після яких вона виплатила працівнику вказану суму, але вирішила повернути кошти злочинним шляхом. 

Спроби повернути грошей супроводжувались побиттям та навіть погрозами вбивства.

 12 червня, зловмисників було затримано.

Вирішується питання про повідомлення про підозру за ст. 189 Кримінального кодексу України.

Проводяться слідчі дії.

Для оперативного реагування просимо громадян повідомляти про факти вимагання та інші правопорушення до управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області Нацполіції за телефоном +380668059285".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Банду рекетирів, яка вимагала 20 тис. дол. неіснуючого боргу, затримано в Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Групу рекетирів затримали на Закарпатті, - Нацполіція 01
Групу рекетирів затримали на Закарпатті, - Нацполіція 02
Групу рекетирів затримали на Закарпатті, - Нацполіція 03
Групу рекетирів затримали на Закарпатті, - Нацполіція 04
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Топ коментарі
+5
Ха-ха рекетиры решили сбить с мужичка на стареньком WV груженом клеем для плитки и керамической плиткой бешеные бабки! ониСкорей всего плиточник леворукий накосячил, и плитка рухнула от ветра, вот баба и решила вернуть свои 180 грн/квадрат
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13.06.2020 06:21
+3
По периодической функции синусоиде в 90 уходим
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13.06.2020 01:51
+1
Прям банда, прям рекетеров.
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13.06.2020 07:24
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По периодической функции синусоиде в 90 уходим
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13.06.2020 01:51 Відповісти
Такое всегда было,есть и будет,при чем тут 90-е..
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13.06.2020 03:12 Відповісти
Така хрень тільки в постсовку була і саме в 90 роки, а в совку такого не було, ніхто по беспределу не кидав тупі пред'яви ,
а чи буде далi так ? , так це вам любi друзi вирiшувати - уходити нарештi вiд тих 90х чи лишатися там
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13.06.2020 07:39 Відповісти
з 85року вже починався рекет(в нашому теперешньому понятті)88-89 в повний ріст був,бо вже були цеховики,в одному з яких я працював,а взагалі це почалось в 60-х,ще скажіть що в совку сексу не було)))
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13.06.2020 08:55 Відповісти
Я говорю за те що не було *беспредела* , ті ж самі бандюки тримали порядок і не допускали такої хренi, тому що жили за поняттями, добре це чи погано з точки зору закону чи моралі це вже друге питання .З приходом на вулиці спортсменів качків яким пох були ці самі поняття почався свавілля, і це так - пан правий - почалося це з середини 80 х. Я не спiваю дiфiрамби за *воровську* романтику ,просто що було то було
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13.06.2020 09:11 Відповісти
Ха-ха рекетиры решили сбить с мужичка на стареньком WV груженом клеем для плитки и керамической плиткой бешеные бабки! ониСкорей всего плиточник леворукий накосячил, и плитка рухнула от ветра, вот баба и решила вернуть свои 180 грн/квадрат
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13.06.2020 06:21 Відповісти
якщо хоче гарантію якості то нехай замовляє будівельну фірму а не по чорному мужичка з привату
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13.06.2020 07:43 Відповісти
Не, было 230, она велела ромбами ложить(класть).
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13.06.2020 08:29 Відповісти
Прям банда, прям рекетеров.
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13.06.2020 07:24 Відповісти
Вдень плитку кладуть і їздять на старенькому бусику, а вночі в складі злочинної групи аж з двох чоловік ганяють на останній моделі BMW і бабло витрушують з лохів )))
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13.06.2020 08:51 Відповісти
Кацап, ти теж ліпиш плитку в Німеччині, чи просто проксі-бот?
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13.06.2020 09:58 Відповісти
я тот, кто таким как ты кость в будку бросает
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16.06.2020 15:23 Відповісти
В 90-Е ИХ ОТПРАВЬТЕ !)
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13.06.2020 18:38 Відповісти
А вот и строитель
https://www.instagram.com/p/CBSvJGsD9sf/?igshid=bebdl43npsfu
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13.06.2020 18:53 Відповісти
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16.06.2020 15:22 Відповісти
Соратников кивы надо на суку вешать вместе с ним.
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28.08.2020 09:32 Відповісти
 
 