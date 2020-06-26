Ветеран "Азова" Кудряшов вызвал на поединок депутата от ОПЗЖ Киву
Экс-руководитель штаба "Национального Корпуса" и ветеран "Азова" Родион Кудряшов записал видеообращение к нардепу из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илье Киве. В обращении Кудряшов призвал оппозиционного депутата встретиться лично и выяснить отношения как мужчины. Основанием стало обращение Ильи Кивы к Генеральному прокурору по поводу Кудряшова.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте партии "Национальный корпус".
В своем видео Кудряшов рассказал, что Кива написал обращение на имя Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой с требованием открыть против него уголовное производство за якобы "нападение на полицейского в декабре 2019 года". В свою очередь, патриот предложил не устраивать политические игрища с целью дискриминировать украинских националистов и поговорить "как мужчины" - лично.
"Я готов отвечать за свои слова и действия, и если надо общаться через прокурора, я не против. Но это же ты (Илья Кива - редакт.) обещал, что будешь втаптывать националистов в землю. Для того, чтобы расставить все точки над "і" вызываю тебя на поединок или на разговор. Как сам хочешь", - обратился Кудряшов к нардепу.
Напомним, что накануне депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива презентовал новую общественную организацию "Патриоты - За жизнь". По его словам, деятельность организации будет заключаться в оказании сопротивления националистическим ячейкам: таким, как "Национальный Корпус". Ранее на этой неделе, 23 июня, Кива также высказался в поддержку нардепа из фракции "Слуга народа" Сергея Литвиненко, в округе которого - №156 Ровенской области - состоялся протест националистов и местных жителей. Активисты высказались против призывов Литвиненко за проведение местных выборов на оккупированных территориях Донбасса, но акцию протеста разогнала полиция совместно с "титушками". По версии Нацкорпуса, именно организация Кивы была причастна к "силовому разгону" протестующих.
Пожалуйста, подождите...
оно ведь из себя такого мачо строит!
Охорона врятувала.
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Так вже було...ОПГ якою керував харківський ватно-кацапський нині жмур жилін. Тепер ківа вирішив відновити щось подібне.Ківа хоче до нього приєднатися?
Якщо його ще й почати лякати,то в ОП кожного ранку мали б завозити великими партіями памперси))
Тільки не втече ця тварюка,не вспіє...Стовби для зелених вже намастичені.
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1276475649767673860 4 ч
одни "инкогнито" пишут, то Е. Зеленская хотела бросить Вовика и сдернуть из страны в другое гражданство (ЕС) вместе с бизнесом, но ее заперли под предлогом "короны" в Феофании Другие - что ее убрали из поля зрения, ибо она готовит площадку к деру всего семейства.
Она вообще жива?
...
Не важно то, что вас мутит от глупой позы,
Не важно то, что вы стреляться не мастак,
А важно то, что в мире есть еще вопросы,
Решать которые возможно только так.
Не важно то, что для дуэли нет причины,
Не важно то, что ссора вышла из за дам,
А важно то, что в мире есть еще мужчины,
Которым совестно таскаться по судам.
/Леонид Филатов/
Или такой вид единоборств: кто дальше брызнет, пялясь на голых девок в телефоне.
https://www.youtube.com/watch?v=BIQV7KHy01g в грудь влетающий металл? Кровопролитье! Кровопролитье! (с)
Киве таки наверное придется принять вызов и получить заслуженных пиз-лей...
Но если не придет..., то даже мне перед его семьей неудобно будет...
Такой позор...
Боевой дрочун-бедолага))))
Путинза себя не отвечает потому что у него справка есть
А что мешает этому чуваку по цилизованному решить этот вопрос, по закону? Ведь если Кива клевещет - заявление ни к чему не приведет, а Киву можно легко натянуть за клевету и лжесвидетельство.
Идиотизм.