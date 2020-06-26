РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11923 посетителя онлайн
Новости
20 277 93
Кива (398) Национальный корпус (393)

Ветеран "Азова" Кудряшов вызвал на поединок депутата от ОПЗЖ Киву

Экс-руководитель штаба "Национального Корпуса" и ветеран "Азова" Родион Кудряшов записал видеообращение к нардепу из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илье Киве. В обращении Кудряшов призвал оппозиционного депутата встретиться лично и выяснить отношения как мужчины. Основанием стало обращение Ильи Кивы к Генеральному прокурору по поводу Кудряшова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте партии "Национальный корпус".

В своем видео Кудряшов рассказал, что Кива написал обращение на имя Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой с требованием открыть против него уголовное производство за якобы "нападение на полицейского в декабре 2019 года". В свою очередь, патриот предложил не устраивать политические игрища с целью дискриминировать украинских националистов и поговорить "как мужчины" - лично.

"Я готов отвечать за свои слова и действия, и если надо общаться через прокурора, я не против. Но это же ты (Илья Кива - редакт.) обещал, что будешь втаптывать националистов в землю. Для того, чтобы расставить все точки над "і" вызываю тебя на поединок или на разговор. Как сам хочешь", - обратился Кудряшов к нардепу.

Напомним, что накануне депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива презентовал новую общественную организацию "Патриоты - За жизнь". По его словам, деятельность организации будет заключаться в оказании сопротивления националистическим ячейкам: таким, как "Национальный Корпус". Ранее на этой неделе, 23 июня, Кива также высказался в поддержку нардепа из фракции "Слуга народа" Сергея Литвиненко, в округе которого - №156 Ровенской области - состоялся протест националистов и местных жителей. Активисты высказались против призывов Литвиненко за проведение местных выборов на оккупированных территориях Донбасса, но акцию протеста разогнала полиция совместно с "титушками". По версии Нацкорпуса, именно организация Кивы была причастна к "силовому разгону" протестующих.

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+52
Хана Онан- варвару.....бєгі іллюшєнька, бєгі....
показать весь комментарий
26.06.2020 18:21
+45
Интересно ...... дрочун обоссыцца?
оно ведь из себя такого мачо строит!
показать весь комментарий
26.06.2020 18:20
+42
А весною, йому оно ветеран, вже насував в кафе.
Охорона врятувала.
показать весь комментарий
26.06.2020 18:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильно. Стреляться. На воздушных шарах. Или по-пацански - за гаражами.
показать весь комментарий
26.06.2020 18:19 Ответить
Интересно ...... дрочун обоссыцца?
оно ведь из себя такого мачо строит!
показать весь комментарий
26.06.2020 18:20 Ответить
А весною, йому оно ветеран, вже насував в кафе.
Охорона врятувала.
показать весь комментарий
26.06.2020 18:23 Ответить
Якщо, Родіон Кудряшов, не має легкоатлетичних досягнень у бігу, то мусить орієнтуватись на сцикливий слід мачо-спринтера Ківи.
показать весь комментарий
26.06.2020 18:32 Ответить
Да не, куда ему! Хер он киву догонит.
показать весь комментарий
26.06.2020 18:42 Ответить
показать весь комментарий
26.06.2020 19:06 Ответить
это не мачо, это моча,
показать весь комментарий
26.06.2020 18:43 Ответить
*********** кива - дрочит в Раде крива !!!
показать весь комментарий
26.06.2020 19:10 Ответить
КИВА-- рабиновская подстилка с отбитыми мозгами,ему врачи ЗАПРЕТЯТ поединок
показать весь комментарий
26.06.2020 19:46 Ответить
Хана Онан- варвару.....бєгі іллюшєнька, бєгі....
показать весь комментарий
26.06.2020 18:21 Ответить
не оборачиваясь и за паребрик.
показать весь комментарий
26.06.2020 18:26 Ответить
ААААА Онан варвар!
показать весь комментарий
26.06.2020 18:27 Ответить
Порвало в клочья! Этопять!
показать весь комментарий
26.06.2020 18:45 Ответить
Кива презентовал новую общественную организацию "Патриоты - За жизнь". По его словам, деятельность организации будет заключаться в оказании сопротивления националистическим ячейкам: таким, как "Национальный Корпус".

===============================================
Так вже було...ОПГ якою керував харківський ватно-кацапський нині жмур жилін. Тепер ківа вирішив відновити щось подібне.Ківа хоче до нього приєднатися?
показать весь комментарий
26.06.2020 18:47 Ответить
Свої по своє
показать весь комментарий
26.06.2020 18:22 Ответить
детский сад
показать весь комментарий
26.06.2020 18:23 Ответить
Ну,а какая интрига. Прям как петушиные бои.
показать весь комментарий
26.06.2020 20:09 Ответить
Не лякай мого презика , бо знову в Оман втече ! І справ навідкриває , скаже , як овоч , хоча він овоч і є - " па мнє стриляли " ...
показать весь комментарий
26.06.2020 18:29 Ответить
Так твій презик і так залякана-перелякана завжди на ізмєнє тварина))
Якщо його ще й почати лякати,то в ОП кожного ранку мали б завозити великими партіями памперси))
Тільки не втече ця тварюка,не вспіє...Стовби для зелених вже намастичені.
показать весь комментарий
26.06.2020 19:08 Ответить
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1276475649767673860 4 ч

одни "инкогнито" пишут, то Е. Зеленская хотела бросить Вовика и сдернуть из страны в другое гражданство (ЕС) вместе с бизнесом, но ее заперли под предлогом "короны" в Феофании Другие - что ее убрали из поля зрения, ибо она готовит площадку к деру всего семейства.
Она вообще жива?
показать весь комментарий
26.06.2020 18:40 Ответить
_Ждал такой новости. Значит вероятно что после Омана мы видим кремлёвского подкидыша, двойника. Хорошо бы ДНК анализ провести.
показать весь комментарий
26.06.2020 18:44 Ответить
Про інкогніто смішно вийшло . В Україні є лише один інкогніто - Петро Інкогніто !
показать весь комментарий
26.06.2020 18:47 Ответить
Петро Інкогніто? А это кто? И почему?
показать весь комментарий
26.06.2020 18:56 Ответить
Тому що кремлєботи все тупіше та тупіше
показать весь комментарий
26.06.2020 21:24 Ответить
Бузина уже запарился ждать Киву.....
показать весь комментарий
26.06.2020 18:27 Ответить
Песенка о дуэли
...
Не важно то, что вас мутит от глупой позы,
Не важно то, что вы стреляться не мастак,
А важно то, что в мире есть еще вопросы,
Решать которые возможно только так.
Не важно то, что для дуэли нет причины,
Не важно то, что ссора вышла из за дам,
А важно то, что в мире есть еще мужчины,
Которым совестно таскаться по судам.
/Леонид Филатов/
показать весь комментарий
26.06.2020 18:27 Ответить
Ветеран "Азова" Кудряшов вызвал на поединок депутата от ОПЗЖ Киву - Цензор.НЕТ 4050
показать весь комментарий
26.06.2020 18:28 Ответить
Нельсон и Кутузов в одном лице))
показать весь комментарий
26.06.2020 18:47 Ответить
Кива в ответ предложит поединок охранников - у кого охрана круче.
Или такой вид единоборств: кто дальше брызнет, пялясь на голых девок в телефоне.
показать весь комментарий
26.06.2020 18:31 Ответить
Думаю що Кива сцикне.
показать весь комментарий
26.06.2020 18:32 Ответить
Кива уже ответил, что не собирается переводить в личную плоскость, а Кудряшову посоветовал сушить сухари и готовится к "месту у параши".
показать весь комментарий
26.06.2020 18:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BIQV7KHy01g Если сам вам шпаги дал, как могу остановить я
https://www.youtube.com/watch?v=BIQV7KHy01g в грудь влетающий металл? Кровопролитье! Кровопролитье! (с)
Ветеран "Азова" Кудряшов вызвал на поединок депутата от ОПЗЖ Киву - Цензор.НЕТ 844
показать весь комментарий
26.06.2020 18:35 Ответить
Героям Слава!
показать весь комментарий
26.06.2020 18:35 Ответить
Бидлячі замашки.
показать весь комментарий
26.06.2020 18:36 Ответить
а по факту получилось обоюдное поднятие рейтинга
показать весь комментарий
26.06.2020 18:40 Ответить
Ветеран "Азова" Кудряшов вызвал на поединок депутата от ОПЗЖ Киву - Цензор.НЕТ 3182
показать весь комментарий
26.06.2020 18:40 Ответить
кива засунул руку в гульфик и передёрнул свой "браунинг" )
показать весь комментарий
26.06.2020 18:40 Ответить
ой, еще паламают киве руки и шо он будет делать в раде? как развлекаться?
показать весь комментарий
26.06.2020 18:44 Ответить
Родион красава!
показать весь комментарий
26.06.2020 18:46 Ответить
Ветеран "Азова" Кудряшов вызвал на поединок депутата от ОПЗЖ Киву - Цензор.НЕТ 3847
показать весь комментарий
26.06.2020 18:47 Ответить
назвал Киву ватным петухом.....
Киве таки наверное придется принять вызов и получить заслуженных пиз-лей...
Но если не придет..., то даже мне перед его семьей неудобно будет...
Такой позор...
показать весь комментарий
26.06.2020 18:47 Ответить
Яка ще сім'я - таке від людини не народиться .
показать весь комментарий
26.06.2020 18:50 Ответить
Ватний півень, це почесне звання серед путлерівських холуїв.
показать весь комментарий
26.06.2020 18:50 Ответить
Он не ватный ,а просто приспособленец и служит тому ,кто больше платит.Тут надо бы вспомнить его боевой путь от правосека до социлиста и наконец зажоповца
показать весь комментарий
26.06.2020 19:08 Ответить
Здається мені, що він засланець у ворожий стан)). Хтось намагається розкласти яйці у різні кошики, але тут поклали ківу
показать весь комментарий
26.06.2020 19:33 Ответить
Интересно будет послушать отмазки ватного петуха.
показать весь комментарий
26.06.2020 18:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=p-A3acsHgdM Господь, ты видишь на это тело? В нём жил злодей и пасквилянт. Его ты создал неумело. Но дал мне шанс исправить дело, о дал мне шанс исправить дело. Хоть право я не дуэлянт (с)
Ветеран "Азова" Кудряшов вызвал на поединок депутата от ОПЗЖ Киву - Цензор.НЕТ 2358
показать весь комментарий
26.06.2020 18:51 Ответить
Интересно боевой пе.ераст примет вызов? Думаю, что это маргариновое у.бище как обычно засцыт.
показать весь комментарий
26.06.2020 18:54 Ответить
Не ображай грецьких героїв, то були справжні бойові піда..си. А ківі - "голубчик".
показать весь комментарий
26.06.2020 20:05 Ответить
Гейспециалист, тебе виднее я в глиномесах не разбираюсь.
показать весь комментарий
26.06.2020 21:45 Ответить
задрот обделается
показать весь комментарий
26.06.2020 18:55 Ответить
Биты не забудьте, мужчины.
показать весь комментарий
26.06.2020 18:56 Ответить
Вы тоже поклонница педофила нидерландского?
показать весь комментарий
26.06.2020 18:59 Ответить
....я с ним поговорю , когда будет ПРОСТЫМ жителем Украины ))))
показать весь комментарий
26.06.2020 18:59 Ответить
Прогнозируемо: ватный онан варвар засцит. Ведь вдруг ему руку сломают чем он будет развлекаться в раде
показать весь комментарий
26.06.2020 19:09 Ответить
А прикинь если обе и если ещё и язык прикусит))))
Боевой дрочун-бедолага))))
показать весь комментарий
26.06.2020 19:19 Ответить
Ветеран "Азова" Кудряшов викликав на поєдинок депутата від ОПЗЖ Ківу - Цензор.НЕТ 4226
показать весь комментарий
26.06.2020 19:09 Ответить
В Лас-Вегасе будут драться? Детский сад,понты и пиар. Зато,теперь знаем,что есть такой персонаж как Радоион Кудряшов.
показать весь комментарий
26.06.2020 19:10 Ответить
Не бейте Киви , а то внешность подпортиться и Борис разлюбит свою невесту.
показать весь комментарий
26.06.2020 19:14 Ответить
А Ківа шо? А Ківа нє шо
показать весь комментарий
26.06.2020 19:16 Ответить
Кива в ответ вздрочнет в прямом эфире и скажет что так будет со всеми,кто это затевает,вот затевает это вот всё))))
показать весь комментарий
26.06.2020 19:24 Ответить
Я так розмію,що нестор шуфрич вже більше не витримує побоїв і ківа зайняв його місце ))))
показать весь комментарий
26.06.2020 19:48 Ответить
Ветеран "Азова" Кудряшов викликав на поєдинок депутата від ОПЗЖ Ківу - Цензор.НЕТ 500
показать весь комментарий
26.06.2020 19:54 Ответить
*********** таки недолугі, бо досі не зрозуміли що Україна це не Молдова, Чечня або Грузія.... тут таких пи#дюлєй дадуть мало не буде.
показать весь комментарий
26.06.2020 20:05 Ответить
Не мужики, а дети недоразвитые. В голове ветер, штаны на лямке. Пойдём, выйдем, за туалет - разберёмся. Оп вашу мать, ну и контингент - страна обречена.
показать весь комментарий
26.06.2020 20:07 Ответить
Вы что прикалываетесь? Кива герой только с толпой беркутовцев и титушек. А один на один он сразу падает на пол и симулирует приступ буйного помешательства. Может еще пистолет выхватить и кричать что он Путин за себя не отвечает потому что у него справка есть
показать весь комментарий
26.06.2020 20:14 Ответить
21век. Дуэли мля.
А что мешает этому чуваку по цилизованному решить этот вопрос, по закону? Ведь если Кива клевещет - заявление ни к чему не приведет, а Киву можно легко натянуть за клевету и лжесвидетельство.
Идиотизм.
показать весь комментарий
26.06.2020 20:35 Ответить
Ну і кому цікаве оте,,натягування,,? А ось як натовче пику цій гидоті, та викладе у неті,тоді отримаємо справжнє задоволення
показать весь комментарий
26.06.2020 21:21 Ответить
дрочун уже несколько лет хорошо бегает... из партии в партию... его ещё хер догонишь...
показать весь комментарий
26.06.2020 20:37 Ответить
Не марал бы рук.
показать весь комментарий
26.06.2020 21:29 Ответить
т.н. "киво" должен или спросить за "петуха",или остаться им навсегда..
показать весь комментарий
26.06.2020 21:37 Ответить
Вспомнился старый анекдот:Мария Ивановна,я вам не угрожаю,но папа сказал,что если я получу 2 ,то кто-то получит по рожэ. И"кто-то" получит!
показать весь комментарий
26.06.2020 21:48 Ответить
ЗеБанду геть.
показать весь комментарий
27.06.2020 01:15 Ответить
у него же есть друг...

Ветеран "Азова" Кудряшов викликав на поєдинок депутата від ОПЗЖ Ківу - Цензор.НЕТ 8544
показать весь комментарий
27.06.2020 11:06 Ответить
Кивята ******* тітушками та лозунгами битись.
показать весь комментарий
27.06.2020 11:14 Ответить
 
 