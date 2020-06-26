Ветеран "Азова" Кудряшов викликав на поєдинок депутата від ОПЗЖ Ківу

Екскерівник штабу "Національного Корпусу" і ветеран "Азова" Родіон Кудряшов записав відеозвернення до нардепа з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Іллі Ківи. У зверненні Кудряшов закликав опозиційного депутата зустрітися особисто і з'ясувати стосунки як чоловіки. Підставою стало звернення Іллі Ківи до Генерального прокурора з приводу Кудряшова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті партії "Національний корпус".

У своєму відео Кудряшов розповів, що Ківа написав звернення на ім'я Генерального прокурора України Ірини Венедіктової з вимогою відкрити проти нього кримінальне провадження за нібито "напад на поліцейського в грудні 2019 року". У свою чергу, патріот запропонував не влаштовувати політичні ігрища з метою дискримінувати українських націоналістів і поговорити "як чоловіки" - особисто.

"Я готовий відповідати за свої слова і дії, і якщо треба спілкуватися через прокурора, я не проти. Але це ж ти (Ілля Ківа - ред.) обіцяв, що будеш втоптувати націоналістів у землю. Для того, щоб розставити всі крапки над "і" викликаю тебе на поєдинок або на розмову. Як сам хочеш", - звернувся Кудряшов до нардепа.

Нагадаємо, що напередодні депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа презентував нову громадську організацію "Патріоти - За життя". За його словами, діяльність організації полягатиме в спротиві націоналістичним осередкам: таким, як "Національний Корпус". Раніше на цьому тижні, 23 червня, Ківа також висловився на підтримку нардепа з фракції "Слуга народу" Сергія Литвиненка, в окрузі якого - №156 Рівненської області - відбувся протест націоналістів і місцевих жителів. Активісти висловилися проти закликів Литвиненка за проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу, але акцію протесту розігнала поліція спільно з "тітушками". За версією Нацкорпусу, саме організація Ківи була причетна до "силового розгону" протестувальників.

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