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Кива (377) Національний корпус (390)

Ветеран "Азова" Кудряшов викликав на поєдинок депутата від ОПЗЖ Ківу

Екскерівник штабу "Національного Корпусу" і ветеран "Азова" Родіон Кудряшов записав відеозвернення до нардепа з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Іллі Ківи. У зверненні Кудряшов закликав опозиційного депутата зустрітися особисто і з'ясувати стосунки як чоловіки. Підставою стало звернення Іллі Ківи до Генерального прокурора з приводу Кудряшова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті партії "Національний корпус".

У своєму відео Кудряшов розповів, що Ківа написав звернення на ім'я Генерального прокурора України Ірини Венедіктової з вимогою відкрити проти нього кримінальне провадження за нібито "напад на поліцейського в грудні 2019 року". У свою чергу, патріот запропонував не влаштовувати політичні ігрища з метою дискримінувати українських націоналістів і поговорити "як чоловіки" - особисто.

"Я готовий відповідати за свої слова і дії, і якщо треба спілкуватися через прокурора, я не проти. Але це ж ти (Ілля Ківа - ред.) обіцяв, що будеш втоптувати націоналістів у землю. Для того, щоб розставити всі крапки над "і" викликаю тебе на поєдинок або на розмову. Як сам хочеш", - звернувся Кудряшов до нардепа.

Нагадаємо, що напередодні депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа презентував нову громадську організацію "Патріоти - За життя". За його словами, діяльність організації полягатиме в спротиві націоналістичним осередкам: таким, як "Національний Корпус". Раніше на цьому тижні, 23 червня, Ківа також висловився на підтримку нардепа з фракції "Слуга народу" Сергія Литвиненка, в окрузі якого - №156 Рівненської області - відбувся протест націоналістів і місцевих жителів. Активісти висловилися проти закликів Литвиненка за проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу, але акцію протесту розігнала поліція спільно з "тітушками". За версією Нацкорпусу, саме організація Ківи була причетна до "силового розгону" протестувальників.

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Топ коментарі
+52
Хана Онан- варвару.....бєгі іллюшєнька, бєгі....
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26.06.2020 18:21
+45
Интересно ...... дрочун обоссыцца?
оно ведь из себя такого мачо строит!
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26.06.2020 18:20
+42
А весною, йому оно ветеран, вже насував в кафе.
Охорона врятувала.
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26.06.2020 18:23
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Правильно. Стреляться. На воздушных шарах. Или по-пацански - за гаражами.
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26.06.2020 18:19 Відповісти
Интересно ...... дрочун обоссыцца?
оно ведь из себя такого мачо строит!
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26.06.2020 18:20 Відповісти
А весною, йому оно ветеран, вже насував в кафе.
Охорона врятувала.
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26.06.2020 18:23 Відповісти
Якщо, Родіон Кудряшов, не має легкоатлетичних досягнень у бігу, то мусить орієнтуватись на сцикливий слід мачо-спринтера Ківи.
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26.06.2020 18:32 Відповісти
Да не, куда ему! Хер он киву догонит.
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26.06.2020 18:42 Відповісти
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26.06.2020 19:06 Відповісти
это не мачо, это моча,
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26.06.2020 18:43 Відповісти
*********** кива - дрочит в Раде крива !!!
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26.06.2020 19:10 Відповісти
КИВА-- рабиновская подстилка с отбитыми мозгами,ему врачи ЗАПРЕТЯТ поединок
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26.06.2020 19:46 Відповісти
Хана Онан- варвару.....бєгі іллюшєнька, бєгі....
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26.06.2020 18:21 Відповісти
не оборачиваясь и за паребрик.
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26.06.2020 18:26 Відповісти
ААААА Онан варвар!
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26.06.2020 18:27 Відповісти
Порвало в клочья! Этопять!
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26.06.2020 18:45 Відповісти
Кива презентовал новую общественную организацию "Патриоты - За жизнь". По его словам, деятельность организации будет заключаться в оказании сопротивления националистическим ячейкам: таким, как "Национальный Корпус".

===============================================
Так вже було...ОПГ якою керував харківський ватно-кацапський нині жмур жилін. Тепер ківа вирішив відновити щось подібне.Ківа хоче до нього приєднатися?
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26.06.2020 18:47 Відповісти
Свої по своє
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26.06.2020 18:22 Відповісти
детский сад
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26.06.2020 18:23 Відповісти
Ну,а какая интрига. Прям как петушиные бои.
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26.06.2020 20:09 Відповісти
Не лякай мого презика , бо знову в Оман втече ! І справ навідкриває , скаже , як овоч , хоча він овоч і є - " па мнє стриляли " ...
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26.06.2020 18:29 Відповісти
Так твій презик і так залякана-перелякана завжди на ізмєнє тварина))
Якщо його ще й почати лякати,то в ОП кожного ранку мали б завозити великими партіями памперси))
Тільки не втече ця тварюка,не вспіє...Стовби для зелених вже намастичені.
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26.06.2020 19:08 Відповісти
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1276475649767673860 4 ч

одни "инкогнито" пишут, то Е. Зеленская хотела бросить Вовика и сдернуть из страны в другое гражданство (ЕС) вместе с бизнесом, но ее заперли под предлогом "короны" в Феофании Другие - что ее убрали из поля зрения, ибо она готовит площадку к деру всего семейства.
Она вообще жива?
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26.06.2020 18:40 Відповісти
_Ждал такой новости. Значит вероятно что после Омана мы видим кремлёвского подкидыша, двойника. Хорошо бы ДНК анализ провести.
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26.06.2020 18:44 Відповісти
Про інкогніто смішно вийшло . В Україні є лише один інкогніто - Петро Інкогніто !
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26.06.2020 18:47 Відповісти
Петро Інкогніто? А это кто? И почему?
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26.06.2020 18:56 Відповісти
Тому що кремлєботи все тупіше та тупіше
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26.06.2020 21:24 Відповісти
Бузина уже запарился ждать Киву.....
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26.06.2020 18:27 Відповісти
Песенка о дуэли
...
Не важно то, что вас мутит от глупой позы,
Не важно то, что вы стреляться не мастак,
А важно то, что в мире есть еще вопросы,
Решать которые возможно только так.
Не важно то, что для дуэли нет причины,
Не важно то, что ссора вышла из за дам,
А важно то, что в мире есть еще мужчины,
Которым совестно таскаться по судам.
/Леонид Филатов/
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26.06.2020 18:27 Відповісти
Ветеран "Азова" Кудряшов вызвал на поединок депутата от ОПЗЖ Киву - Цензор.НЕТ 4050
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26.06.2020 18:28 Відповісти
Нельсон и Кутузов в одном лице))
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26.06.2020 18:47 Відповісти
Кива в ответ предложит поединок охранников - у кого охрана круче.
Или такой вид единоборств: кто дальше брызнет, пялясь на голых девок в телефоне.
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26.06.2020 18:31 Відповісти
Думаю що Кива сцикне.
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26.06.2020 18:32 Відповісти
Кива уже ответил, что не собирается переводить в личную плоскость, а Кудряшову посоветовал сушить сухари и готовится к "месту у параши".
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26.06.2020 18:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BIQV7KHy01g Если сам вам шпаги дал, как могу остановить я
https://www.youtube.com/watch?v=BIQV7KHy01g в грудь влетающий металл? Кровопролитье! Кровопролитье! (с)
Ветеран "Азова" Кудряшов вызвал на поединок депутата от ОПЗЖ Киву - Цензор.НЕТ 844
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26.06.2020 18:35 Відповісти
Героям Слава!
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26.06.2020 18:35 Відповісти
Бидлячі замашки.
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26.06.2020 18:36 Відповісти
а по факту получилось обоюдное поднятие рейтинга
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26.06.2020 18:40 Відповісти
Ветеран "Азова" Кудряшов вызвал на поединок депутата от ОПЗЖ Киву - Цензор.НЕТ 3182
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26.06.2020 18:40 Відповісти
кива засунул руку в гульфик и передёрнул свой "браунинг" )
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26.06.2020 18:40 Відповісти
ой, еще паламают киве руки и шо он будет делать в раде? как развлекаться?
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26.06.2020 18:44 Відповісти
Родион красава!
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26.06.2020 18:46 Відповісти
Ветеран "Азова" Кудряшов вызвал на поединок депутата от ОПЗЖ Киву - Цензор.НЕТ 3847
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26.06.2020 18:47 Відповісти
назвал Киву ватным петухом.....
Киве таки наверное придется принять вызов и получить заслуженных пиз-лей...
Но если не придет..., то даже мне перед его семьей неудобно будет...
Такой позор...
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26.06.2020 18:47 Відповісти
Яка ще сім'я - таке від людини не народиться .
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26.06.2020 18:50 Відповісти
Ватний півень, це почесне звання серед путлерівських холуїв.
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26.06.2020 18:50 Відповісти
Он не ватный ,а просто приспособленец и служит тому ,кто больше платит.Тут надо бы вспомнить его боевой путь от правосека до социлиста и наконец зажоповца
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26.06.2020 19:08 Відповісти
Здається мені, що він засланець у ворожий стан)). Хтось намагається розкласти яйці у різні кошики, але тут поклали ківу
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26.06.2020 19:33 Відповісти
Интересно будет послушать отмазки ватного петуха.
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26.06.2020 18:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=p-A3acsHgdM Господь, ты видишь на это тело? В нём жил злодей и пасквилянт. Его ты создал неумело. Но дал мне шанс исправить дело, о дал мне шанс исправить дело. Хоть право я не дуэлянт (с)
Ветеран "Азова" Кудряшов вызвал на поединок депутата от ОПЗЖ Киву - Цензор.НЕТ 2358
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26.06.2020 18:51 Відповісти
Интересно боевой пе.ераст примет вызов? Думаю, что это маргариновое у.бище как обычно засцыт.
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26.06.2020 18:54 Відповісти
Не ображай грецьких героїв, то були справжні бойові піда..си. А ківі - "голубчик".
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26.06.2020 20:05 Відповісти
Гейспециалист, тебе виднее я в глиномесах не разбираюсь.
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26.06.2020 21:45 Відповісти
задрот обделается
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26.06.2020 18:55 Відповісти
Биты не забудьте, мужчины.
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26.06.2020 18:56 Відповісти
Вы тоже поклонница педофила нидерландского?
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26.06.2020 18:59 Відповісти
....я с ним поговорю , когда будет ПРОСТЫМ жителем Украины ))))
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26.06.2020 18:59 Відповісти
Прогнозируемо: ватный онан варвар засцит. Ведь вдруг ему руку сломают чем он будет развлекаться в раде
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26.06.2020 19:09 Відповісти
А прикинь если обе и если ещё и язык прикусит))))
Боевой дрочун-бедолага))))
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26.06.2020 19:19 Відповісти
Ветеран "Азова" Кудряшов викликав на поєдинок депутата від ОПЗЖ Ківу - Цензор.НЕТ 4226
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26.06.2020 19:09 Відповісти
В Лас-Вегасе будут драться? Детский сад,понты и пиар. Зато,теперь знаем,что есть такой персонаж как Радоион Кудряшов.
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26.06.2020 19:10 Відповісти
Не бейте Киви , а то внешность подпортиться и Борис разлюбит свою невесту.
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26.06.2020 19:14 Відповісти
А Ківа шо? А Ківа нє шо
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26.06.2020 19:16 Відповісти
Кива в ответ вздрочнет в прямом эфире и скажет что так будет со всеми,кто это затевает,вот затевает это вот всё))))
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26.06.2020 19:24 Відповісти
Я так розмію,що нестор шуфрич вже більше не витримує побоїв і ківа зайняв його місце ))))
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26.06.2020 19:48 Відповісти
Ветеран "Азова" Кудряшов викликав на поєдинок депутата від ОПЗЖ Ківу - Цензор.НЕТ 500
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26.06.2020 19:54 Відповісти
*********** таки недолугі, бо досі не зрозуміли що Україна це не Молдова, Чечня або Грузія.... тут таких пи#дюлєй дадуть мало не буде.
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26.06.2020 20:05 Відповісти
Не мужики, а дети недоразвитые. В голове ветер, штаны на лямке. Пойдём, выйдем, за туалет - разберёмся. Оп вашу мать, ну и контингент - страна обречена.
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26.06.2020 20:07 Відповісти
Вы что прикалываетесь? Кива герой только с толпой беркутовцев и титушек. А один на один он сразу падает на пол и симулирует приступ буйного помешательства. Может еще пистолет выхватить и кричать что он Путин за себя не отвечает потому что у него справка есть
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26.06.2020 20:14 Відповісти
21век. Дуэли мля.
А что мешает этому чуваку по цилизованному решить этот вопрос, по закону? Ведь если Кива клевещет - заявление ни к чему не приведет, а Киву можно легко натянуть за клевету и лжесвидетельство.
Идиотизм.
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26.06.2020 20:35 Відповісти
Ну і кому цікаве оте,,натягування,,? А ось як натовче пику цій гидоті, та викладе у неті,тоді отримаємо справжнє задоволення
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26.06.2020 21:21 Відповісти
дрочун уже несколько лет хорошо бегает... из партии в партию... его ещё хер догонишь...
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26.06.2020 20:37 Відповісти
Не марал бы рук.
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26.06.2020 21:29 Відповісти
т.н. "киво" должен или спросить за "петуха",или остаться им навсегда..
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26.06.2020 21:37 Відповісти
Вспомнился старый анекдот:Мария Ивановна,я вам не угрожаю,но папа сказал,что если я получу 2 ,то кто-то получит по рожэ. И"кто-то" получит!
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26.06.2020 21:48 Відповісти
ЗеБанду геть.
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27.06.2020 01:15 Відповісти
у него же есть друг...

Ветеран "Азова" Кудряшов викликав на поєдинок депутата від ОПЗЖ Ківу - Цензор.НЕТ 8544
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27.06.2020 11:06 Відповісти
Кивята ******* тітушками та лозунгами битись.
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27.06.2020 11:14 Відповісти
 
 