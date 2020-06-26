Ветеран "Азова" Кудряшов викликав на поєдинок депутата від ОПЗЖ Ківу
Екскерівник штабу "Національного Корпусу" і ветеран "Азова" Родіон Кудряшов записав відеозвернення до нардепа з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Іллі Ківи. У зверненні Кудряшов закликав опозиційного депутата зустрітися особисто і з'ясувати стосунки як чоловіки. Підставою стало звернення Іллі Ківи до Генерального прокурора з приводу Кудряшова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті партії "Національний корпус".
У своєму відео Кудряшов розповів, що Ківа написав звернення на ім'я Генерального прокурора України Ірини Венедіктової з вимогою відкрити проти нього кримінальне провадження за нібито "напад на поліцейського в грудні 2019 року". У свою чергу, патріот запропонував не влаштовувати політичні ігрища з метою дискримінувати українських націоналістів і поговорити "як чоловіки" - особисто.
"Я готовий відповідати за свої слова і дії, і якщо треба спілкуватися через прокурора, я не проти. Але це ж ти (Ілля Ківа - ред.) обіцяв, що будеш втоптувати націоналістів у землю. Для того, щоб розставити всі крапки над "і" викликаю тебе на поєдинок або на розмову. Як сам хочеш", - звернувся Кудряшов до нардепа.
Нагадаємо, що напередодні депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа презентував нову громадську організацію "Патріоти - За життя". За його словами, діяльність організації полягатиме в спротиві націоналістичним осередкам: таким, як "Національний Корпус". Раніше на цьому тижні, 23 червня, Ківа також висловився на підтримку нардепа з фракції "Слуга народу" Сергія Литвиненка, в окрузі якого - №156 Рівненської області - відбувся протест націоналістів і місцевих жителів. Активісти висловилися проти закликів Литвиненка за проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу, але акцію протесту розігнала поліція спільно з "тітушками". За версією Нацкорпусу, саме організація Ківи була причетна до "силового розгону" протестувальників.
Будь ласка, зачекайте...
оно ведь из себя такого мачо строит!
Охорона врятувала.
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Так вже було...ОПГ якою керував харківський ватно-кацапський нині жмур жилін. Тепер ківа вирішив відновити щось подібне.Ківа хоче до нього приєднатися?
Якщо його ще й почати лякати,то в ОП кожного ранку мали б завозити великими партіями памперси))
Тільки не втече ця тварюка,не вспіє...Стовби для зелених вже намастичені.
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1276475649767673860 4 ч
одни "инкогнито" пишут, то Е. Зеленская хотела бросить Вовика и сдернуть из страны в другое гражданство (ЕС) вместе с бизнесом, но ее заперли под предлогом "короны" в Феофании Другие - что ее убрали из поля зрения, ибо она готовит площадку к деру всего семейства.
Она вообще жива?
...
Не важно то, что вас мутит от глупой позы,
Не важно то, что вы стреляться не мастак,
А важно то, что в мире есть еще вопросы,
Решать которые возможно только так.
Не важно то, что для дуэли нет причины,
Не важно то, что ссора вышла из за дам,
А важно то, что в мире есть еще мужчины,
Которым совестно таскаться по судам.
/Леонид Филатов/
Или такой вид единоборств: кто дальше брызнет, пялясь на голых девок в телефоне.
https://www.youtube.com/watch?v=BIQV7KHy01g в грудь влетающий металл? Кровопролитье! Кровопролитье! (с)
Киве таки наверное придется принять вызов и получить заслуженных пиз-лей...
Но если не придет..., то даже мне перед его семьей неудобно будет...
Такой позор...
Боевой дрочун-бедолага))))
Путинза себя не отвечает потому что у него справка есть
А что мешает этому чуваку по цилизованному решить этот вопрос, по закону? Ведь если Кива клевещет - заявление ни к чему не приведет, а Киву можно легко натянуть за клевету и лжесвидетельство.
Идиотизм.